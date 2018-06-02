努力将长三角地区建成具有全球 竞争力的世界级城市群-长三角地区主要领导座谈会在上海召开　李强娄勤俭车俊李锦斌出席　会议指出共同编制整体发展规划

首席记者 李 芹

晨报讯6月1日，长三角地区主要领导座谈会在上海召开。中共中央政治局委员、上海市委书记李强，上海市委副书记、市长应勇；江苏省委书记娄勤俭，江苏省委副书记、省长吴政隆；浙江省委书记车俊，浙江省委副书记、省长袁家军；安徽省委书记李锦斌，安徽省委副书记、省长李国英出席会议。国家发展改革委副主任连维良应邀出席会议。

会议认真贯彻习近平总书记关于长三角地区一体化发展的重要指示精神，以“聚焦高质量，聚力一体化”为主题，全面分析了新时代长三角地区一体化发展的新内涵新要求，围绕长三角地区实现更高质量的一体化发展要求，着重就做好规划对接、加强战略协同、深化专题合作、统一市场建设、创新合作机制等方面进行了深入讨论，审议并原则同意《长三角地区一体化发展三年行动计划（2018-2020年）》和《长三角地区合作近期工作要点》。

大家一致认为，习近平总书记的重要指示为推进新时代长三角地区一体化发展指明了方向、提供了实践遵循。三省一市要坚决按照党中央决策部署，以更加强烈的使命担当、更高的工作标准，对长三角地区一体化发展再谋划、再深化，不断推动长三角地区实现更高质量的一体化发展，更好引领长江经济带发展，更好服务国家发展大局。

◆◆◆三省一市要统筹谋划新时代长三角发展蓝图，拿出更扎实的举措，凝心聚力抓好落实。上海要进一步发挥龙头带动作用，苏浙皖要各扬所长，以更加奋发有为的精神状态推动长三角一体化发展不断取得新成效、新突破，努力将长三角地区建设成为全国贯彻新发展理念的引领示范区、全球资源配置的亚太门户、具有全球竞争力的世界级城市群。

◆◆◆要加强规划对接，以高水平规划引领长三角地区更高质量一体化发展。建立健全规划衔接协调机制，确定重点领域，共同编制长三角整体发展规划，促进形成统一协调的空间发展格局。编制实施好长三角地区一体化发展三年行动计划，加快编制长三角地区城际铁路网规划和民航协同发展战略规划，着力打通省际断头路，进一步完善能源基础设施布局。

◆◆◆要强化战略协同，构筑长三角地区一体化发展新优势。积极把握新一轮扩大开放机遇，联动建设上海和浙江自贸试验区，复制推广自贸试验区改革创新成果，加快推进长三角世界级港口群建设，共同办好中国国际进口博览会。以张江、合肥综合性国家科学中心建设为龙头，发挥苏南、杭州国家自主创新示范区带动作用，加快构建区域创新共同体，研究规划建设长三角科技创新圈。协同推进国家赋予的各项重大试点任务，相互借鉴共享改革成果。

◆◆◆要聚力建设现代化经济体系，以数字经济助推长三角地区高质量发展。以建设世界级产业集群为目标，优化重点产业布局，推动产业链深度融合。共同推动云计算、大数据、物联网、人工智能等技术创新，共同建设新一代信息基础设施，携手把长三角地区打造成为全球数字经济发展高地。共同构建和提升一批产业合作平台，加快推进G60科创走廊建设，研究共建产业合作示范区，支持设立长三角地区各类产业投资基金。

◆◆◆要共同打好污染防治攻坚战，加快建设美丽长三角。在建设生态屏障、改善区域水环境和空气质量、完善监测网络、重大活动环境保障等方面进一步强化协同性，建立健全跨区域环境污染联防联治机制，打造与世界级城市群相适应的自然生态、人居环境和区域风貌。共建崇明世界级生态岛，协同推进宁杭生态经济带、淮河生态经济带和运河文化生态保护实验区建设。持续推进重点流域水污染治理，保障区域饮水安全。

◆◆◆要推进一体化市场体系建设，共同打造长三角更优营商环境。破除制约区域间要素流动的体制机制障碍，建设规则相同、标准互认、要素自由流通的统一市场，推动政务协同、监管协同、服务协同。共同推进国家信用区域合作示范区建设，深化长三角大通关建设，支持金融机构开展合作，更好服务区域实体经济发展。

◆◆◆要共建共享民生工程，增强人民群众对长三角地区一体化发展的获得感和认同感。深化区域公共交通、社会保障、医疗卫生、旅游、体育、养老、食品安全等民生领域合作，积极构建互联互通的信息服务平台。加快推进扫码过闸的便捷通行服务，研究开展异地就医直接结算试点，建立健全民生档案异地查询联动机制，加强养老政策协同。

◆◆◆要创新完善合作机制，凝心聚力抓好落实。充分发挥长三角地区主要领导座谈会决策议事功能，强化联席会议协调功能。进一步完善长三角区域合作办公室工作机制，积极做好统筹谋划、综合协调和督促落实工作。发挥好各专题组作用，深化完善统分结合工作机制。设立长三角地区一体化发展投资基金，重点投向创新体系建设、生态环境治理、跨区域基础设施建设等领域。

座谈之前，长三角三省一市领导考察了上海亿通国际股份有限公司国际贸易单一窗口建设情况、上海市质子重离子医院先进肿瘤放疗技术，参观了上汽、蔚来、威马新能源汽车展示。

会议当日，还分别召开了长三角三省一市常务副省（市）长出席的长三角合作与发展联席会议，党委、政府秘书长座谈会，党委、政府研究室主任座谈会以及长三角地区合作与发展专家咨询会等平行会议。陆大道、徐宪平、王一鸣、周其仁、董祚继、陈东琪、陈雯、吴越、陈晓剑、周振华被聘为长三角地区一体化发展决策咨询专家。

会议确定，2019年长三角地区主要领导座谈会在安徽省召开。

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30多项合作事项清单纳入近期 工作要点

李强：上海要在长三角一体化发展中进一步发挥龙头带动作用。

娄勤俭：扛起江苏责任、拿出江苏作为、作出江苏贡献。

车俊：在推动更高质量一体化发展中展现浙江作为、作出浙江贡献。

李锦斌：携手沪苏浙，在新的起点上共同推动长三角更高质量一体化发展。

首席记者 李 芹

晨报讯6月1日下午，2018年度长三角地区主要领导座谈会圆满完成各项议程后，举行了成果发布会。中共中央政治局委员、上海市委书记李强，江苏省委书记娄勤俭，浙江省委书记车俊，安徽省委书记李锦斌出席并讲话。上海市委副书记、市长应勇主持发布会。江苏省委副书记、省长吴政隆，浙江省委副书记、省长袁家军，安徽省委副书记、省长李国英，国家发展改革委副主任连维良出席。

发布会现场，中央及长三角等各地新闻媒体的100多名记者早早进场等候，现场架起“长枪短炮”。一段时间以来，长三角一体化发展成为各类媒体关注的热点之一，此次座谈会前，各媒体以多种形式推出了大量生动深入的报道。

李强代表与会各方向媒体记者通报了会议主要成果。他说，这次会议深入学习贯彻习近平总书记对长三角一体化发展的重要指示精神，以“聚焦高质量，聚力一体化”为主题，对长三角更高质量一体化发展进行再谋划、再深化，取得了丰硕而务实的成果。

成果发布会上，长三角三省一市主要领导分别作了讲话。

娄勤俭说，深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，需要我们进一步提高政治站位，强化责任担当，加强协同配合，发挥各自优势，以更加主动的姿态和务实的作风融入一体化发展大局。本次座谈会取得了丰硕成果，凝聚了广泛共识，反映了共同愿望，将推动长三角一体化发展进入一个新阶段。三省一市既是长三角一体化发展的建设者，也是一体化发展的受益者。只要我们牢记中央赋予的崇高使命，不忘为三省一市人民造福的初心，遵循经济规律、创新合作机制，就一定能不断开创长三角一体化发展的新局面。这次会上通过了三年行动计划和近期工作要点，签署了一批重大合作事项，明确了一体化发展的目标方向、重点任务和时序进度。江苏一定以习近平总书记系列重要指示为根本遵循和奋斗指南，在上海龙头的带动下，与兄弟省市紧密协作、各扬所长，聚焦重大规划对接、区域协同创新、基础设施互联互通、生态环境联防联控、民生工程共建共享等重点领域，把定下来的事项一件件落下去，在推动长三角地区更高质量一体化发展、更好引领长江经济带建设、更好服务国家发展大局上，扛起江苏责任、拿出江苏作为、作出江苏贡献。

车俊说，习近平总书记的重要指示，开启了新时代长三角合作与发展的新征程。更高质量的一体化发展，要求我们立足全局，更好引领长江经济带发展、更好服务国家发展大局；要求我们勇立潮头，争当新时代改革开放排头兵，推动高质量发展走在前列； 要求我们坚持以人民为中心，不断增强人民群众对一体化发展的获得感。这次会议的主要成果体现了对习近平总书记重要指示精神的回答，体现了三省一市对国家发展大局的担当，体现了对人民群众的承诺。我们将与兄弟省市一道，凝心聚力抓好落实，把共识转化为行动，把承诺转化为现实，共同谱写长三角一体化发展的新篇章。主动接轨上海、积极参与长三角地区合作与交流，是习近平总书记在浙江工作时亲自擘画的“八八战略”的重要内容。我们将旗帜鲜明推动“八八战略”再深化、改革开放再出发，高水平做好全面接轨上海、全面促进长三角一体化发展的大文章。紧紧围绕三年行动计划的落实，聚焦交通、能源、产业、信息、环保、公共服务、市场融合等重点领域，全省域、全方位、深层次参与一体化，在推动更高质量一体化发展中展现浙江作为、作出浙江贡献。

李锦斌说，习近平总书记的重要指示，深刻回答了新时代推进长三角地区合作与发展的根本问题，具有方向标作用和里程碑意义。作为长三角重要方面军，安徽一定坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实习近平总书记重要批示精神，携手沪苏浙，在新的起点上共同推动长三角更高质量一体化发展。一要共聚“一条心”，紧紧围绕“更高质量的一体化发展”的战略目标，做到勠力同心。立足自身实际，当好长三角科技创新策源地、长三角产业发展生力军、长三角对接“一带一路”西大门、长三角能源供给大通道、长三角生态绿色后花园。二要共绘“一张图”，紧紧围绕“凝心聚力抓好落实”的工作要求，坚持久久为功。对照三年行动计划和近期工作要点，推动科技创新一体化、基础设施联通化、产业发展联动化、公共服务共享化、生态环保联控化、区域市场融合化，着力打造水清、岸绿、产业优的最美皖江黄金经济带。三要共下“一盘棋”，紧紧围绕上海“龙头带动”、苏浙皖“各扬所长”的职责分工，形成区域合力。坚持在规划上等高对接、在项目上深度对接、在机制上无缝对接，着力打造长三角区域合作协调机制“升级版”。

李强最后讲话时说，按照习近平总书记重要指示精神，上海要在长三角一体化发展中进一步发挥龙头带动作用。承担起这样的使命，最重要的是做好“服务”二字的文章，重点是发挥经济中心城市和改革开放排头兵的作用，为各地参与全球资源配置提供便利。要提升上海城市能级，做强城市核心功能，对标国际最高标准、最好水平，查找短板不足，打造特色优势，全面增强配置全球资源能力，更好地服务全国、服务长江经济带、服务长三角。要以“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”的精神来服务长三角，主动作为，在规划对接、战略协同、任务推进等方面积极带头； 多算综合账、长远账、国家账，在推动合作共赢中尽到上海的义务；虚心学习借鉴兄弟省市的好经验、好做法，把上海各方面工作做得更好。下一步，我们都将围绕这次会议达成的新共识、明确的新任务，以干事创业再出发的激情，凝心聚力抓好落实，一个个项目去推进、一项项工程去建设，在做成事上下更大功夫，以只争朝夕的劲头抓落实、求突破，把共同勾画的美好愿景化为现实。

1 以习近平总书记重要指示精神为引领，进一步增强了推进长三角一体化发展的思想自觉和行动自觉。大家一致表示，要乘势而进、积极作为，以更加奋发有为的精神状态，推动长三角一体化发展不断取得新成效、新突破。要提高站位、认清使命，按照实现长三角地区更高质量一体化发展的定位要求，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，增强长三角经济创新力和竞争力，更好引领长江经济带发展，更好服务国家发展大局。要加强协同、抓好落实，上海进一步发挥龙头带动作用，苏浙皖各扬所长，有关部门大力支持，凝心聚力抓好各项任务的落实，不断把长三角一体化进程引向深入。

2 以三年行动计划编制完成为标志，进一步明确了长三角一体化发展的任务书、时间表和路线图。三年行动计划覆盖12个合作专题，聚焦交通互联互通、能源互济互保、产业协同创新、信息网络高速泛在、环境整治联防联控、公共服务普惠便利、市场开放有序等7个重点领域，形成了一批项目化、可实施的工作任务。行动计划，重在行动。大家商定，对比较紧要又具备条件的事，要以只争朝夕的精神，立即着手做，抓紧干起来。为此，梳理提炼了30多项重要合作事项清单，纳入近期工作要点，确保能够落地。近期重点是推进“六个一批”：抓紧编制一批专项规划，启动实施一批专项行动，率先制定一批实施方案，推动落实一批重大项目，积极搭建一批合作平台，全力推进一批民生工程建设。

3 以保障工作落实为重点，进一步构建更加务实有效的合作协调机制。充分发挥主要领导座谈会决策功能，有效发挥联席会议协调功能、联席办和专题组的执行功能。长三角区域合作办公室下一步要重点围绕行动计划的实施，在综合协调和督促落实等方面积极发挥作用。按照政府引导、市场为主、多方参与的原则，积极引导企业和社会各方面参与合作。创新方式方法，善于运用多元化政策手段和工具，促进一体化发展向纵深推进。