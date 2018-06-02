长三角主要领导座谈会在沪召开，审议并原则同意“三年行动计划”和近期工作要点-推动长三角一体化发展 不断取得新成效新突破

十一个合作项目签约

●组建长三角一体化发展投资基金合作框架协议

主要内容：重点投向跨区域重大基础设施、生态环境治理等领域

●长三角地区5G先试先用引领数字经济发展战略合作框架协议

主要内容：三省一市开展5G先试先用联合行动，推动长三角城市群数字经济率先发展

●长三角地区实施环保领域信用联合奖惩合作备忘录

主要内容：在国内率先探索形成跨区域的信用联合奖惩模式，全面提升长三角地区环保领域信用水平

●长三角地区打通省际断头路合作框架协议

主要内容：明确打通省际断头路第一批17个重点建设项目。

●长三角地区共建G60科创走廊战略合作协议

主要内容：依托G60高速公路和沪苏湖宣高速铁路，深化G60科创走廊产业集群布局

●长三角地区推进“人工智能+法院”深度战略合作框架协议

主要内容：共同支持探索人工智能在刑事案件审判流程中的应用，深化人工智能在司法审判流程中的应用

●申宁杭合四城轨道交通扫码便捷通行合作意向书

主要内容：实现上海、南京、杭州、合肥四城乘客轨道交通扫码便捷通行

●长三角地区推进“互联网+”医联体合作框架协议

主要内容：沪苏浙皖相关医院运用电子健康卡，通过区块链加密传输等技术手段确保患者相关电子病历在就诊医院之间的信息共享；通过人工智能影像、微信医保支付、个人健康档案等服务，推动医疗业务协同和分级诊疗，实现无缝转诊。

●长三角地区协同做好中国国际进口博览会服务保障工作合作协议

主要内容：启动“环沪护城河”行动，搭建“6天+365天”常年交易展示平台，推动形成商机共同开发机制

●长三角地区推进工业互联网平台集群联动战略合作框架协议

主要内容：在全国率先建成区域性工业互联网平台集群

●长三角地区建立协同优势产业基金投资意向协议

主要内容：发起设立长三角协同优势产业基金 （首席记者 李 芹）