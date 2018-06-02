培养造就大批优秀科技人才

——五论学习贯彻习近平总书记两院院士大会重要讲话

硬实力、软实力，归根到底要靠人才实力。

“牢固确立人才引领发展的战略地位，全面聚集人才，着力夯实创新发展人才基础”。在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上，习近平总书记着眼党和国家事业长远发展，提出了培养造就大批优秀科技人才的明确要求，在广大科技工作者中引起热烈反响，对于推动我国科技事业发展、实现建设世界科技强国目标必将产生重大而深远的影响。

人是科技创新最关键的因素，创新的事业呼唤创新的人才。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持创新驱动实质是人才驱动，不断改善人才发展环境、激发人才创造活力，大力培养造就一大批具有全球视野和国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队。从“天眼”探空到“蛟龙”探海，从页岩气勘探到量子计算机研发，众多重大科技成果的问世，莫不源于科技工作者的忘我投入、奋力攻关。实践证明，广大科技工作者为我国科技事业发展提供了源源不断的智力支持，是建设世界科技强国最为宝贵的财富。应当看到，要贯彻落实党的十九大作出的“加快建设创新型国家”的战略部署，实现成为世界主要科学中心和创新高地的目标，目前我国高水平创新人才仍然不足，特别是科技领军人才匮乏。牢固树立人才是创新第一资源的理念，培养造就大批优秀科技人才，十分紧迫，极为重要。

培养造就大批优秀科技人才，就要健全激发人才创新创造活力的激励机制，用好用活人才。解决人才评价制度不合理、人才管理制度不适应科技创新要求、不符合科技创新规律等问题，关键是按照习近平总书记的要求，创新人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献为导向的科技人才评价体系，形成并实施有利于科技人才潜心研究和创新的评价制度；注重个人评价和团队评价相结合，尊重和认可团队所有参与者的实际贡献；完善科技奖励制度，让优秀科技创新人才得到合理回报，释放各类人才创新活力；通过改革，改变以静态评价结果给人才贴上“永久牌”标签的做法，改变片面将论文、专利、资金数量作为人才评价标准的做法，不能让繁文缛节把科学家的手脚捆死了，不能让无穷的报表和审批把科学家的精力耽误了。

培养造就大批优秀科技人才，就要完善我国人才发展体制机制，创造人才发展的良好环境。“创新之道，唯在得人。得人之要，必广其途以储之。”加快形成有利于人才成长的培养机制、有利于人尽其才的使用机制、有利于竞相成长各展其能的激励机制、有利于各类人才脱颖而出的竞争机制；解决人才队伍结构性矛盾，构建完备的人才梯次结构；营造有利于创新创业的政策环境，构建有效的引才用才机制，才能让人才根系更加发达，让创新发展的人才基础更加坚实。

全部科技史都证明，谁拥有了一流创新人才、拥有了一流科学家，谁就能在科技创新中占据优势。全党全国全社会共同努力，形成天下英才聚神州、万类霜天竞自由的创新局面，我们必将赢得中华民族的美好未来。