打好污染防治攻坚战 建设绿色美丽长三角

长三角区域污染防治协作机制会议召开

李强主持会议并讲话 李干杰讲话 吴政隆袁家军李国英出席

本报讯 长三角区域大气污染防治协作小组第六次工作会议暨长三角区域水污染防治协作小组第三次工作会议6月2日在上海召开。中共中央政治局委员、上海市委书记、协作小组组长李强主持会议并讲话。生态环境部部长李干杰在会上讲话。江苏省省长吴政隆、浙江省省长袁家军、安徽省省长李国英、上海市常务副市长周波分别介绍了本省市大气和水污染防治措施工作进展以及下一步安排和有关建议。

会议深入学习贯彻全国生态环境保护大会精神、习近平生态文明思想以及习近平总书记关于长江经济带、长三角一体化发展的重要指示精神，深入交流打好污染防治攻坚战有关情况，总结区域大气和水污染防治协作的主要进展和成效，研究部署下一阶段协作工作，讨论了《中国国际进口博览会长三角区域协作环境空气质量保障方案》。

李强在讲话中指出，打好污染防治攻坚战、建设绿色美丽长三角，必须深入学习领会习近平生态文明思想，提高思想认识，强化使命担当，切实贯彻落实到各项行动之中。要不断增强推进生态文明建设、解决生态环境问题、满足人民日益增长的优美生态环境需要的自觉性、紧迫性，更好发挥长三角的带动和示范效应，以更严要求、更高标准在探索生态优先、绿色发展方面树立标杆，为实现高质量发展、创造高品质生活作出长三角应有的贡献。

李强强调，要聚焦重点，合力打好污染防治攻坚战。加大力度优化用能结构、提升用能效率，下大力气推动产业结构调整、淘汰过剩落后产能。主动对标中央部署要求，抓紧研究制定提升方案，不折不扣抓好落实。坚持问题导向、对症下药、精准发力，拿出专项治理方案，以更加精准、更加高效的减排措施，打赢蓝天保卫战；坚持上下游联动、水岸联治，有效治理水污染，加强水源地协同保护，确保流域水体水质持续改善，确保广大人民群众始终喝到好水、放心水。要做足“联”字文章，着力提升区域生态环境保护水平。强化大气、水污染防治专项协作平台同区域一体化合作平台联动，推动环保协作与长三角一体化发展深度融合；强化区域污染防治协作与交通、能源、信息、科技、信用、金融等专题合作有机衔接，更好开展源头治理，推动形成绿色发展方式和绿色生活方式；强化港口岸电、重污染天气联动应对等共性问题联合突破，有序推进标准统一，深化区域环境信息共享；强化中国国际进口博览会等重大活动区域联防联控，抓细节抓落实，共同保障好环境质量。

李干杰指出，长三角区域大气和水污染防治协作小组成立以来，坚持共商、共治、共享，各成员单位密切协作，充分发挥协作机制平台作用，探索出了一套跨区域污染联防联控工作模式，推动区域环境空气质量明显改善，也有力推动了区域经济协同发展和转型升级。但是，也要看到区域环境空气质量改善效果还不稳固，水环境质量改善的压力较大，必须高度重视，进一步加大污染防治力度，尽快补齐短板、强化弱项、夯实基础。

李干杰强调，长三角三省一市要以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实全国生态环境保护大会精神，进一步增强做好生态环境保护工作的决心和信心，严格考核压实责任，着力从能源、产业、交通、用地四大结构调整优化入手，深化源头治理、区域联动，有效应对重污染天气，坚决打赢蓝天保卫战。要深化水污染防治，加强饮用水水源保护，集中整治城市黑臭水体、劣V类水体和排入江河湖海的不达标水体，大力治理工业源、生活源和农业农村面源污染，积极修复水生态系统，做到减排和增容两手发力，坚决打好碧水保卫战，实现没有水分的生态环境质量改善目标。

协作小组办公室负责人汇报了区域协作重点工作推进落实情况和下一步安排。国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、农业农村部、国家卫生健康委、中国气象局、国家能源局等部门负责同志在会上发言。 以上图片均由陈正宝 摄