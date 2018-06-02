坚持党对科技事业领导 描绘科技强国蓝图——习近平总书记在两院院士大会上的重要讲话引起热烈反响之六

连日来，广大科技工作者深入学习习近平总书记在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的重要讲话。大家表示，要贯彻落实讲话精神，坚持党对科技事业的领导，坚持走中国特色自主创新道路，全力投身创新实践，勇攀科技发展高峰，切实担负起进军世界科技强国的时代使命。

强起来的关键支撑：坚持党对科技事业的领导

“事在四方，要在中央。”从“科学的春天”到“创新的春天”，从科教兴国战略、人才强国战略再到创新驱动发展战略……改革开放40年来，党中央在我国科技事业发展的每一个关键节点都作出了重大战略部署，牢牢把握了我国科技创新发展的正确方向。

新当选的中国工程院院长李晓红院士说：“习近平总书记站在党和国家事业发展的战略全局，高度概括了党的十八大以来我国科技事业发生的历史性变革、取得的历史性成就，讲话中蕴含着当代中国共产党人对创新这个‘第一动力’的高度自觉，这是我国科技事业发展的坚强政治保证。”

“中国‘赶上世界’的强国梦实现历史性跨越，离不开党对科技工作的全面领导和社会主义制度的优越性，离不开深化科技体制改革所释放的巨大活力，更离不开一代代科技工作者的奋斗努力。”科技部部长王志刚说,我们应当树立创新的自信，不断健全党对科技工作的领导体制，在更高层次、更大范围发挥科技创新的引领作用。

武汉邮电科学研究院副院长余少华院士说：“习近平总书记特别强调坚持走中国特色自主创新道路。这条道路是屹立于世界民族之林的必由之路，最大优势就是能够集中力量办大事，能把创新发展的主动权牢牢掌握在自己手中。”

创新跨越的关键之举：深化对创新发展规律、科技管理规律、人才成长规律的认识

今年１月，中国克隆猴的“故事”登上国际权威学术期刊《细胞》封面，我国科学家成功突破了现有技术无法克隆灵长类动物的世界难题。

“习近平总书记在讲话中提到了这一重要原创性突破，对我们这个没有‘留洋’背景的团队而言，是莫大的鼓舞。”中科院神经科学研究所研究员孙强说，大家期盼着不断深化对人才成长规律的认识，完善人才评价机制和激励机制。

“建设创新型国家，向科技找规律至关重要。”中国电子科技集团董事长熊群力说，在新的历史征程中，要准确把握发展阶段性特征变化，选择科技研发重点，兼顾国家重大需求和科学家的研究方向，更好地开展国际合作，深化对创新发展规律、科技管理规律、人才成长规律的认识。

年逾八旬的中国工程院院士徐匡迪担任京津冀协同发展专家咨询委员会组长一职。他说：“对于雄安新区的发展，要深化对创新发展规律的认识，积极吸纳和集聚创新要素资源，打造发展的新引擎。”

“习近平总书记讲到，形势逼人，挑战逼人，使命逼人。首先就是‘逼’科技工作者。”河北农业大学研究员郭素萍说，国家出台了一系列好政策，下一步要狠抓落实，进一步调动广大科技工作者的积极性。我们也要不断增强推动科技创新的能力和本领，抓住难得的历史机遇，出成果、出人才。

向科技强国迈进的必由之路：抓重大、抓尖端、抓基础

5月30日，首台自主研制的国产海上平台25MW双燃料燃气轮机发电机组完成交验，海上油气田开发建设拥有了“中国心”。中国船舶重工集团有限公司第七〇三研究所所长林枫说：“贯彻习近平总书记重要讲话精神，要坚持基础创新，让科研人员在创新的王国里驰骋。”

中国科协主席万钢表示：“大国竞争的背后，是科技实力的较量。没有强大科技，我们只能在产业链中低端徘徊。向科技强国迈进，必须坚持抓重大、抓尖端、抓基础。”

一代人有一代人的使命，处在由科技大国向科技强国进军路上的当代科技人，应当有着怎样的使命担当？

传染病防治国家科技重大专项副总师徐建国院士表示，习近平总书记提到重大传染病防控和疫苗研制，让我们感到振奋。重大专项发挥“集中力量办大事”的制度优势，通过集中攻关，有力改善了民生福祉。

清华大学副校长薛其坤院士及其团队在世界范围内首次观测到量子反常霍尔效应。薛其坤说：“习近平总书记明确提出科技创新领域的重大任务，对两院院士提出殷切期望，我们要抓住这个大有可为的历史机遇期，不等待、不懈怠，拿出更多高质量的科研成果。”

新华社记者陈芳、董瑞丰、胡喆

来源： 新华网