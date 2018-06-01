自治 静安·大宁-“三自树”树绿色理念 廿二载成就绿色小区

社区晨报记者 姚莹莹

近日，静安区大宁路街道八方花苑小区的品牌项目“三自树”迎来了自己的22岁生日。为此，居委会在八方花苑老年活动室举办了活动，不少居民也自发地来到现场，共同庆祝这个有意义的日子。

“三自树”项目成立于1996年，当时八方花苑小区绿化覆盖率较低，居民对此颇有微词，改善小区环境迫在眉睫。为此，居委会根据小区特点，宣传发动了小区的植树计划。在那之后，小区内的一些居民自己掏钱购买种子，自己种树，并自己对树木进行养护，渐渐地培育出了一个名为“三自树”的活动项目，即“自筹资金，自己种树，自己养护”。

起初，共有30户人家积极响应，每户人家掏出100元来买种子，在小区花园内孕育出无数生机。在这些热心居民的带动下，街道的工作人员和实验小学的小朋友也加入了进来。在大家的共同努力下，小区绿化越来越多，环境也越来越好。

活动当天，居民们纷纷拿出家中的闲置旧书，来到老年活动室门前换取多肉植物。静安区闸北实验小学的小朋友们也在老师的带领下，趁着下课间隙来到活动室，用发酵过的咖啡渣为肥料制作多肉盆栽，并在活动室内搭建绿化角。

八方花苑居委的工作人员朱倩告诉记者，20多年来，“三自树”的意义已不再是简单的种花种树。今年的“三自树”活动希望可以将环保和绿植结合起来，让绿植走进每一个家庭。

在老人和孩子们制作多肉盆栽的同时，社区党员和几位种树能手也在为小区绿化带制作竹篱笆。记者在现场看到，由于这片绿化带旁边有一条狭窄的过道，居民通过的时候容易踩到绿化带内的绿植。搭建竹篱笆正好能够解决这个问题。

参与搭建的居民都曾种过树，但是搭建竹篱笆还是头一遭。不过每一位参与者都兴致勃勃，操作起来也有模有样。

居委干部表示：“安装竹篱笆和建立活动室绿化角，是我们呼吁广大居民爱护环境，保护环境的一个方式。我们希望可以以此培养居民和学生们爱护草木的良好习惯，更好地认识到绿色对人类生存的重要性，规范自身日常行为，从而减少践踏草坪等不文明行为的发生。”