推动长三角一体化·聚焦医疗健康 尖端技术惠及区域居民　建近40种肿瘤质子重离子“中国标准”-市质子重离子医院患者长三角占比6成

晨报记者 陈里予

被誉为“治癌利刃”的质子重离子技术出现，对很多在抗癌路上苦苦挣扎的患者来说，又多了一个延续生命的机会。记者最新了解到，作为目前我国唯一一家以质子重离子技术为主要治疗手段的医院，拥有国际公认最先进、最尖端肿瘤放疗技术的复旦大学附属肿瘤医院质子重离子中心露面三年，已经立足于上海，辐射长三角。长三角三省一市到上海市质子重离子医院接受质子重离子治疗的患者占全部收治数的61%。

除上海市质子重离子医院外，长三角区域各省市也有研发或是引进质子重离子治疗设备的计划。上海市质子重离子医院已针对近40种肿瘤疾病制定了56项质子重离子治疗临床诊疗规范，建立了质子重离子治疗的“中国标准”。

先进技术惠及长三角患者

在2014年最早参加上海市质子重离子医院粒子治疗系统设备注册临床试验的35例临床试验患者中，一位肝癌患者是来自浙江丽水的农民，仅仅经过4次重离子治疗，肿瘤即完全消失。四年过去了，最近，质子重离子专家追踪时惊喜地发现，这位老伯已经存活3年9个月，仍在下地做农活。

上海市质子重离子医院相关负责人透露，质子重离子先进肿瘤放疗技术的引进和临床应用，极大地丰富了我国的肿瘤治疗体系，为长三角三省一市在内的全国各地肿瘤患者提供了理想的肿瘤治疗手段。

2014年6月，参加上海市质子重离子医院粒子治疗系统设备注册临床试验的35例临床试验患者中，就有来自上海、江苏（南京、扬州）、浙江（瑞安、丽水）和安徽（宣城）的31例患者入组，长三角三省一市的临床试验患者占临床试验患者总数的88.6%。

从上海市质子重离子医院开业以来收治的1310例患者的来源看，来自上海的患者占37%（486例）、江苏11%（138例）、浙江10%（131例）、安徽3%（36例），目前，长三角三省一市来院接受质子重离子治疗的患者占全部收治数的61%。

已收治近40种肿瘤疾病

截至2018年5月31日，医院已累计收治了1310例患者。露面三年以来，医院年收治患者数量环比增幅均超40%，已收治近40种肿瘤疾病。1310例患者中，全部采用重离子或采用重离子联合质子治疗的患者有1200例，占91.6%。这些病人肿瘤病情控制情况良好，疾病指征平稳、不良反应情况均在合理、较低的范围内。

目前重离子医院已收治近40种肿瘤疾病，粒子治疗SOP临床标准规范已拓展至56项，基本覆盖国内肿瘤发病率居前10位的病种。