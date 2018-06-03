推动长三角一体化·各方反应-“双城青年”从长三角一体化的发展中受益

晨报首席记者 李芹

同一张蓝图，共同的愿景——2018年长三角地区主要领导座谈会上，长三角更高质量一体化发展的路线图与时间表已经绘就。今后，长三角一体化将驶入快车道。这样的同心协力、共谋发展不仅会引领沪苏浙皖创造新的局面，也将给四地市民带来实实在在的民生红包。

大交通大商务大会展

长三角一体化发展，虹桥枢纽是绕不开的一处所在。每天，伴随着高铁驰骋，无数上班族开启了一天的通勤之路。在虹桥商务区一家机械公司工作的吴安义就是这样一位高铁上班族。

省级断头路第一批17个项目今明两年开工建设； 交通出行、医疗保障方面一卡不通的情况有望改变……吴安义给记者一一列举着他最为关心的话题。这是因为，他的公司总部刚刚搬到虹桥商务区，对一个居住在昆山，上班在上海的“双城青年”来说，如何从长三角一体化的发展中受益是他最关心的话题。

事实上，整个虹桥商务区处于边开发建设、边功能打造的关键阶段，当各项共识与成果在长三角地区主要领导人的座谈会上达成时，虹桥商务区管委会党组书记、常务副主任闵师林感到备受鼓舞。他告诉记者，86平方公里的虹桥商务区涉及到4个行政区，特殊的地理位置造就了独特的优势。对商务区来说，长三角一体化的深化与推进提供了非常好的发展机会。“积极探索、有所作为，善于突破、敢于担当，同时和有关方面积极协作，整个发展就会按下快进键。”

他说，虹桥商务区本身的定位就是建成世界一流商务区，而服务长三角是其中的重要功能定位。因此，从这个角度来讲，如何发挥好虹桥商务区的大交通、大商务、大会展这三大功能，更好地与长三角的城市协同合作，不但涉及规划方案的完善，也需要不断有具体项目的实施与推进。

众所周知，中国首届国际进口博览会将在位于虹桥商务区的国家会展中心举办。在闵师林看来，这是虹桥商务区的难得契机，完全可以在原有基础上有更好飞跃和提升。

海纳百川搭好平台

受益于长三角1小时交通圈、2小时交通圈的建成，虹桥商务区的辐射影响正在越来越广。

作为这种影响的具体承载对象，虹桥商务区正在联合各方力量实施推进一批服务平台——虹桥海外贸易中心、虹桥进口商品的交易展示中心、长三角城市发展中心等等。

“除此之外，一些新平台的规划与计划也在充分酝酿和筹备之中，目的是为企业服务、和城市规划对接，加强产业联动。”令闵师林和他的同事们高兴的是，平台的建成正在不断吸引着各方力量的“荟聚”，“政府做好平台搭建，同时以海纳百川的胸怀去欢迎各方入驻，提供他们所需要的服务。”

这种思路的作用下，催生近千家知名企业入驻和一份份合作协议不断达成。首批长三角主要城市苏州、金华、嘉兴、宁波都与商务区签订了合作协议，近期，南京、无锡、盐城等城市也将加入其中。闵师林告诉记者，未来，合作将覆盖长三角更多城市。“我们不为数字设限，欢迎沪苏浙皖各级政府、协会、民间团体、各类企业与虹桥商务区共谋发展。”

除了这种产业、商贸等具体的合作，在虹桥商务区的“合作经”上还有更多不那么显性的合作想法。“但这些合作会对互相之间的了解与发展产生更深远的影响，比如区域化的党建联建和人才双向挂职交流。”闵师林告诉记者，深度、全面的合作模式才是他们更为期待的。

专家建言献策

长三角一体化，对标世界级城市群

国务院发展研究中心副主任王一鸣认为，城市群是经济高度发展、要素高度集聚之后形成的空间形态，是先进生产力的集聚地，因此全球最具竞争力的大部分都是城市群。

长三角三省一市优势不同，上海的创新能力、产业高度、服务业发展水平优势明显； 江苏是制造业特别是先进制造业最密集的地区； 浙江则是民营经济发达，被称作“块块经济”；而安徽则有比较充足的劳动力资源，这两年产业发展非常迅猛。正因为不一样、有差异，才有了合作的基础。

过去更侧重的是聚焦传统的生产要素，比如长三角此前的合作偏向于解决劳动力的问题，而现在将更多聚焦创新合作、科技合作、人才合作，打造新的产业高地，在全球经济版图重塑中扮演新的角色。

中国科学技术大学副校长陈晓剑认为，可以用生动的“蜘蛛结网”来比喻世界级城市群的形态。蜘蛛结网有这样三个特点：结网、联网密又细； 有自我修复能力；有很强的汇聚和捕食能力。未来长三角要在基础设施、区域发展、公共服务、协同联动以及交流合作方面的体制机制上进一步加密、加细、联结成网，使政策有温度，城市有温暖，成为中国创新驱动的新的增长极。

陈晓剑说，打造“世界级城市群”首先要发挥科技创新的“灯塔效应”。科技的价值实现往往是跨城市、跨区域的，从这个层面上说，长三角一体化为科技创新、产业创新提供了战略可能和物理空间。从当代科学技术发展来看，重大科学技术突破越来越需要学科的交叉融合，越来越依仗大型科学仪器、跨学科团队的合作。如今的长三角，集聚着诸如复旦大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学、中国科技大学等一批一流大学，也正在建设量子信息科学国家实验室、张江国家实验室、未来网络试验设施及之江实验室等多个综合性、多学科的一流研究基地，更需要进一步加强大学和科研机构之间的互动合作、联合创新，打造“创新核反应堆”。