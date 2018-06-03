推动长三角一体化·聚焦汽车产业-布局长三角，众多车企找到“新动力”-推动新能源汽车赶超国际竞争对手

晨报记者 林劲榆 潘文 吴正彬

今年3月1日，全国首批智能网联汽车开放道路测试号牌在沪发放，第一批具有自动驾驶功能汽车驶入开放道路博园路测试路段；今年4月份的北京车展上，国内首款全车交互纯电SUV威马EX5，吸引了很多观众的眼球；而之前，上汽与独角兽公司合作，努力推动中国新能源汽车赶超国际竞争对手。

越来越多的上海造新能源汽车奔跑在各地的道路上！未来，更绿色、更聪明的汽车进入市民家庭成为公认的趋势。上汽、蔚来、威马等企业也在为此努力着，得益于长三角整体之间的互动助力，他们寻找到“新动力”，步伐因此不断加快。

助上汽新能源获领先优势

荣威、名爵等新车型现在上海、长三角乃至全国的道路上频频出现。面向未来，凭借在新能源汽车、互联网汽车等高科技领域的布局，上汽在自主品牌领域不断有新的突破，爆款频频，荣威RX5、名爵ZS 等新车型都获得了大量订单。长三角再次成为承载上汽新能源战略的重要平台。

根据上汽此前公布的战略，其计划在十三五期间，到2020年，新能源汽车领域的专项投资超过200亿元，投放30款以上的全新新能源车型，年销量目标超过60万辆。

而上汽的这些突破，长三角之间的互动合作必不可少。比如，福建的独角兽企业宁德时代成为上汽新能源战略的重要合作伙伴，双方2017年已经设立上汽时代动力电池系统有限公司和时代上汽动力电池有限公司，投资超百亿元在江苏溧阳建设动力电池和动力电池系统生产基地。

上汽与宁德时代合作整合了行业优势，将开启中国新能源汽车的新时代，并将推动中国新能源汽车赶超国际竞争对手。据了解，动力电池成本约占新能源汽车整车成本的40%以上，宁德时代在电池技术的突破，产品的快速迭代，再加上规模化效应，将有效降低成本，形成优势。电动车的全生命周期的使用成本有望将与燃油车不相上下，甚至更便宜。

经过全面的布局，上汽集团新能源车电池供应获得了可靠保障，并且在充电速度、能量密度、使用寿命、安全性等性能水平上得到显著提升，消费者已经能够在上汽的新能源产品上体验到国际一流技术水平和安全性能的新能源汽车产品。

助新能源车产业集群形成

在刚刚过去的北京车展上，由威马汽车技术有限公司（简称“威马汽车”）带来的国内首款全车交互纯电SUV威马EX5，吸引了很多观众的眼球。

威马汽车是国内新兴的一家新能源汽车企业及出行方案提供商，也是总部位于上海的一家独角兽企业。自成立以来，威马汽车也一直在借助长三角一体化发展的东风，整合长三角地区优势资源，不断提升自己在行业内的竞争力。

今年3月底，位于浙江温州瓯江口的威马新能源汽车智能产业园历经16个月的建设，成功落实生产资质，生产线全面贯通，首批威马EX5量产车正式试装下线。据悉，这是国内新造车企业中首个自主建成投产的智能化整车工厂，也是威马汽车在整合长三角优势资源中迈出的重要一步。威马汽车温州智能产业园总指挥李国正介绍说，不同于传统车型4-6个配置，威马EX5上市后会有多达上百种配置选择。

威马汽车创始人沈晖在接受采访时表示，目前中国已经领先于德国、日本、美国成为世界智能新能源车的创新基地。沈晖认为，汽车产业具有规模经济、关联产业多、配套环节多、产业链长、技术及资本密集等典型特点，作为中国车界‘新硅谷’，长三角的一体化将有助于推动长三角地区新能源汽车产业集群的形成，威马汽车可以更好地进行资源的整合利用，优化资源配置，实现高效快速地发展。

蔚来汽车CEO李斌表示，长三角是中国经济最发达的区域，围绕智能电动汽车的全产业链非常完备，拥有大量的优秀零部件公司和世界级的人才，信息数据畅通，对外开放程度高，同时长三角地区政府办事规范效率高，项目落地速度快，为企业创新提供了先行先试的政策空间，将成为智能电动汽车的世界级创新中心。