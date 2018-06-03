形成天下英才聚神州的创新局面

——习近平总书记在两院院士大会上的重要讲话引起热烈反响

创新是引领发展的第一动力，人才是创新的第一资源。习近平总书记在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的重要讲话，连日来在社会各界特别是科技界引发热烈反响。大家表示，要认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义科技创新思想，牢固确立人才引领发展的战略地位，全面聚集人才，着力夯实创新发展人才基础，形成天下英才聚神州、万类霜天竞自由的创新局面。

谁拥有了一流创新人才、拥有了一流科学家，谁就能在科技创新中占据优势

习近平总书记在讲话中指出，“世上一切事物中人是最可宝贵的，一切创新成果都是人做出来的。硬实力、软实力，归根到底要靠人才实力。全部科技史都证明，谁拥有了一流创新人才、拥有了一流科学家，谁就能在科技创新中占据优势。”

“人才是创新的核心要素，创新驱动实质是人才驱动。”在国家卫星海洋应用中心主任蒋兴伟院士看来，只有充分激发人才的创造活力，才能更好更快地推动高质量发展和全面创新。

“没有一支过硬的人才队伍，任何创新都不可持续。”中南大学教授邱冠周院士说，科技强国首先是人才强国，只有让人才各展所长，创新创造的活力才能源源释放。

千寻位置网络有限公司CEO陈金培说：“作为一家卫星导航领域的创新型企业，高端人才在我们公司占有相当高比例。我们认识到，只有不断聚集高水平人才，才能让企业在市场竞争中下好‘先手棋’。”

中国商用飞机有限责任公司C919项目常务副总设计师、远程宽体客机总设计师陈迎春说，建设世界科技强国，对人才提出了更高的要求。“继C919大型客机成功首飞后，目前我们又与俄罗斯合作研制远程宽体客机，这就要求科技工作者拥有国际视野，对标国际标准，努力使自己成为具有国际水平的科技领军人才。”

不能让繁文缛节把科学家的手脚捆死了，不能让无穷的报表和审批把科学家的精力耽误了

习近平总书记指出，“当前，我国高水平创新人才仍然不足，特别是科技领军人才匮乏。人才评价制度不合理，唯论文、唯职称、唯学历的现象仍然严重，名目繁多的评审评价让科技工作者应接不暇，人才‘帽子’满天飞，人才管理制度还不适应科技创新要求、不符合科技创新规律。”他强调，“要创新人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献为导向的科技人才评价体系，形成并实施有利于科技人才潜心研究和创新的评价制度。”

中科院副院长丁仲礼说，在不同的科研发展阶段，科研评价体系应当有不同的侧重点。“目前我国发表论文的数量已经排在世界前列，不能再将论文数量作为主要的评价指标。”

浙江大学求是特聘教授欧阳宏伟说，从讲话中可以看到总书记直面问题的勇气、解决问题的担当。“要按照总书记的要求，创新人才评价机制。对于不同年龄的科技人员，评价角度就应该有所区别，对年轻科技人员应加强潜能评估，对资深科技人员应加强效果评估。”

习近平总书记强调，“不能让繁文缛节把科学家的手脚捆死了，不能让无穷的报表和审批把科学家的精力耽误了！”

对此，中国工程院院士杨华勇深有感触：“我们要通过改革，改变名目繁多的评审评价、繁文缛节，让科技创新回归本位，让科技人员专心科研，让人才成长更加顺利。”

培植好人才成长的沃土，让人才根系更加发达，一茬接一茬茁壮成长

习近平总书记强调，“要营造良好创新环境，加快形成有利于人才成长的培养机制、有利于人尽其才的使用机制、有利于竞相成长各展其能的激励机制、有利于各类人才脱颖而出的竞争机制，培植好人才成长的沃土，让人才根系更加发达，一茬接一茬茁壮成长。”

中科院院士、中国科协党组书记怀进鹏表示，中国科协要认真落实总书记重要讲话精神，大力推进人才建设，进一步推动创新发展。

中国工程院院士顾金才说，要响应总书记的号召，扎实做好育才、引才、聚才、用才工作，多出成果、带好队伍。

清华大学副校长尤政表示，大学是基础研究和创新型研究的主力军，也是创新人才培养的摇篮。作为大学教师，一定要贯彻落实好总书记重要讲话精神，把培养社会需要的各类创新人才作为重要工作，为青年师生潜心科研创造良好的环境，探索新时代一流大学、一流学科、一流人才的评价机制，调动他们创新的主动性和积极性。

习近平总书记指出，“青年是祖国的前途、民族的希望、创新的未来。青年一代有理想、有本领、有担当，科技就有前途，创新就有希望。”

“我们要按照总书记的要求，当好提携后学的领路人。”中科院院长白春礼表示，要发挥好科技领军人才的作用，履行好培养青年科技人才的义务，把发现人才、培养人才、举荐人才作为自己的重要责任，把培养出优秀人才、培养出超过自己的人才作为最大光荣，为优秀青年人才脱颖而出创造条件、提供舞台。

来源：人民日报-本报记者 谷业凯 吴月辉 余建斌 喻思南