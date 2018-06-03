“国之交在于民相亲”“上合大家庭”成员讲述最美“上合故事”

央广网北京6月1日消息（记者孙冰洁）“我是两个伟大民族间的‘桥梁’”。中俄混血儿、俄罗斯亚洲工业企业家联合会驻中国总代表刘维宁告诉记者。

在上海合作组织青岛峰会举办前夕，上海合作组织首届媒体峰会于今日（1日）在北京钓鱼台国宾馆举行，10位来自科技、教育、文化等领域的上合组织成员国代表分享了他们的“上合情缘”，讲述了自己的“上合故事”。他们当中，有外交官、企业家，有高校教师，也有油画家、音乐人、芭蕾舞演员，有老成持重的“50后”，也有活力四射的“90后”……

中国人民的老朋友、现任白俄罗斯国立工业大学副校长的沃伊托夫·伊戈尔·维塔利耶维奇，曾是上合组织白俄罗斯常设办公室主任。为了促进中国与白俄罗斯的科技合作，他的足迹踏遍了中国的主要城市。维塔利耶维奇告诉记者，自己之所以因广州与中国结缘，是因为广州开放包容的胸怀和良好的生态让他很喜欢，广东也是与白俄罗斯国立工业大学优先合作的省份。

来自印度的广东外语外贸大学印地语教师给自己取了个中文名字智辉，他的父亲是梵文教授，从儿时起父亲就经常给他讲玄奘取经和中国白马寺的故事，那是他对中国最初的印象。此后，他便对玄奘和中国产生了浓厚兴趣，憧憬有一天能到中国学习。

2011年，获得中国政府奖学金的智辉终于如愿来到中国，他特地去了白马寺和龙门石窟。“我非常激动，拍了照片给爸爸，并告诉他，我终于来到了中国。”

如今来中国已经6年的他，在中国教过150名学生，其中还包括知名演员黄晓明。

中俄混血儿、俄罗斯亚洲工业企业家联合会驻中国总代表刘维宁，至今已在中国生活12年，并成为广州首批拿到中国“人才绿卡”的外国人，十多年间他一直致力于协助中国和俄罗斯企业界加强合作, 帮助他们克服合作中的跨文化障碍，刘维宁坦言，自己比任何人都更希望中俄这两个伟大的国家可以在各个领域达成富有成效的合作，越来越友好。“因为我把中国比作我的父亲，俄罗斯比作我的母亲。所有人都深爱自己的父母，因此我也深爱着我的两个祖国。”

除了5名来自上合组织国家的“老朋友”，还有5名“外国人的中国朋友”，中国油画学会副主席、广州美术学院油画系教授郭润文就是其中一位。从儿时学画起，郭润文就视俄罗斯列宾美术学院为神圣的艺术殿堂，列宾、苏里科夫、谢罗夫等艺术家对他的艺术道路影响至深。一直希望用美术的方式让世界了解中国的他，坚持用油画作品跟世界对话，2013年，一个偶然的契机，他在展览中遇到了俄罗斯列宾美术学院院长西蒙，从此开始了两人间的长期合作，并结下了深厚的友谊。

在这些“外国人的中国朋友”中，中国哈萨克族音乐人阿来·阿依达尔汗，一直专注于传播哈萨克斯坦艺术。此前，他曾因在某热门电视节目中担任“进口小哥哥”哈萨克斯坦歌手迪玛希的“音乐合伙人”而为观众熟知。阿来认为，音乐无国界，两千多年的交往历史证明，只要坚持团结互信、平等互利，不同种族、不同信仰、不同文化背景的国家，完全可以共享和平，共同发展。

广州市锐丰音响科技股份有限公司董事长王锐祥是一名70后企业家，他所带领的企业曾用声光电艺术在国际上创造出无数奇迹。中润华通玉凰燕集团执行董事容一思则通过讲述他的家族三代人如何与上合组织成员国结缘，在分享自己家族故事的同时，更凸显了上合国家间的友谊。

此外，广东-独联体国际科技合作联盟秘书长郭凤志在25年间205次往返中国与俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国之间。十年来，他所在的广东-独联体国际科技合作联盟，引进独联体高级专家700人，其中有85位院士。通过自己的亲身经历，郭凤志相信，普通百姓，完全可以为国家间的友好合作做出实事。