习近平“上合声音”架起民心相通之桥

央视网消息：6月1日，上海合作组织（以下简称上合组织）首届媒体峰会在北京举行，国家主席习近平致贺信。《新闻联播》头条播发了贺信的全文。从无到有，上合组织首届媒体峰会意义非凡。其意在促进上海合作组织人文领域交流合作，并将为凝聚组织力量发挥积极作用。

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。从无到有，这不是第一个“首届”。让我们一起了解习近平发出的“上合声音“，了解中国用行动向世界讲述了怎样的“上合故事”。

促进民心相通 媒体不能缺位

联接中外、沟通世界。当今世界，社会信息化迅猛发展，媒体在推动各国人民心灵相通方面发挥着越来越重要的作用。

2017年6月9日，国家主席习近平在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳出席上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议并发表重要讲话。（图片来自：新华网）

2017年6月9日，习近平在阿斯塔纳出席上合组织成员国元首理事会第十七次会议，并发表题为《团结协作 开放包容 建设安全稳定、发展繁荣的共同家园》的重要讲话，他倡议建立媒体合作机制，指出“促进民心相通，媒体不能缺位”。一年之后，为促进上合组织人文领域交流合作，上合组织首届媒体峰会正式举办。

习近平致信祝贺上合组织首届媒体峰会举行。他强调，中国坚定支持上海合作组织发展，愿同各方携手前行，建设更加紧密的地区命运共同体，推动构建人类命运共同体。

媒体作为上合组织各国开展交流合作、促进民心相通的重要桥梁，习近平用三个“关键词”定其发展方向，即：要努力做“上海精神”的弘扬者、务实合作的开拓者、人民友好的传播者。

据悉，此次峰会签署了一系列媒体交流合作协议和备忘录。来自上合组织各国的新闻事务部门和主流媒体负责人及有关方面代表共260余人出席开幕式。

“民齐者强” 架民心相通之桥

2001年6月15日，上合组织成员国元首理事会首次会议在中国上海举行。会上，六国元首签署了《上海合作组织成立宣言》，宣告上合组织正式成立。

成立17年来，上合组织走过了不平凡的发展历程，逐渐发展成为世界上人口最多、地域最广、潜力巨大的综合性区域国际组织。同时确立了三大支柱，即安全、经济、人文三个重点合作领域，形成了强有力的合作模式。现如今，上合组织成员国国内生产总值总和超过16万亿美元，占全球20%以上。

2014年9月12日，上海合作组织成员国元首理事会第十四次会议在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。国家主席习近平出席会议并发表重要讲话。（图片来自：新华网）

“民齐者强。”上海合作组织的未来，最终掌握在本组织各国人民手中。2014年9月12日，习近平在塔吉克斯坦首都杜尚别举行的上合组织成员国元首理事会第十四次会议上发表题为《凝心聚力 精诚协作 推动上海合作组织再上新台阶》的重要讲话，强调坚持以促进民心相通为宗旨。

纵观习近平主席连续五年在上合峰会上的重要讲话，作为三大支柱之一的“人文”领域被称为组织发展之桥，如何架好民心相通之桥，都是他每年必划的重点。从下面这些金句中便可知。

拉紧人文纽带。我们要促进各国民众特别是青年一代心灵相通，使睦邻友好合作事业永葆活力。

——2017年6月9日习近平在阿斯塔纳出席上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议上发表重要讲话

夯实人文基础，建设本组织发展之桥。人文合作不断发展，为各国民众加强相互了解和友谊搭建了重要桥梁。

——2016年6月24日习近平在乌兹别克斯坦塔什干举行的上海合作组织成员国元首理事会第十六次会议上发表重要讲话

推动民心相通，巩固世代睦邻友好。中方支持拓宽本组织各国民间和社会交流渠道，深化文化、教育、卫生、旅游、体育、媒体等各领域交流合作。

——2015年7月10日习近平在俄罗斯乌法举行的上海合作组织成员国元首理事会第十五次会议上发表重要讲话

我们要积极开辟人文合作新渠道，加强上海合作组织国际传播能力建设，弘扬上海合作组织主旋律，向世界讲述更多“上合故事”，发出更多“上合声音”。

——2014年9月12日习近平在塔吉克斯坦首都杜尚别举行的上海合作组织成员国元首理事会第十四次会议上发表重要讲话。

加强人文交流和民间交往，为上海合作组织发展打牢民意基础和社会基础。我们要在文化、教育、影视、卫生、体育、旅游等领域广泛开展合作。

——2013年9月13日习近平在比什凯克举行的上海合作组织成员国元首理事会第十三次会议上发表重要讲话。

从无到有 中国行动向世界讲述“上合故事”

从无到有。

2013年习近平提出，中方将在上海政法学院设立“中国－上海合作组织国际司法交流合作培训基地”，愿意利用这一平台为其他成员国培养司法人才。2014年，上海合作组织首个“国际司法交流合作培训基地”在它的诞生地正式揭牌。司法合作是《上合组织成员国长期睦邻友好合作条约》规定的重点合作领域，加大力度推进相关合作，对打击“三股势力”和跨国犯罪、维护国家安全稳定具有重要意义。

资料图：2017年8月23日第二届上海合作组织青年交流营开营仪式现场。（图片来自：中国青年报）

2015年，习近平在俄罗斯乌法举行的上合峰会上建议，为加强青年交往，中方将在邀请上海合作组织国家青年领导人访华研修计划的基础上，自2016年起连续5年在华举办“上海合作组织青年交流营”。如今，“上海合作组织青年交流营”已成功举办了两届。去年，上海合作组织成员国和观察员国的中外青年代表近200人参加了此次活动，旨在增进上合组织成员国青年对中国的了解和理解，促进各国青年参与“一带一路”建设等区域合作。

2016年习近平在乌兹别克斯坦塔什干举行上合峰会上倡议启动“上海合作组织科技伙伴计划”，旨在建立成员国之间务实高效、充满活力的新型科技伙伴关系。2015年9月，新疆决定先期启动“上海合作组织科技伙伴计划”，3年间，共安排执行科技合作项目62个，其中自治区财政科技拨款共4000万元，带动社会资本投入16681万元。

首届上合组织妇女论坛、首届上合组织文化艺术高峰论坛、首届上合组织医院合作论坛……以及此次上合组织首届媒体峰会，一个个“首届”彰显了中国向世界讲述“上合故事”的行动力度。

截至目前，在中方主席国工作框架内已成功举办160多项活动，内容涵盖政治、安全、经济、人文、对外交往和机制建设等方方面面，实现了合作领域全覆盖。民间组织论坛、职业工人技能大赛、上合昆明国际马拉松赛、青年交流营等一大批独具创意的活动先后出台，拉近了各国民众间的距离，增进了彼此间的了解和友谊。（文/田宏）

来源：央视网