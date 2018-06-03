牢固确立人才引领发展的战略地位

——五论学习贯彻习近平总书记两院院士大会重要讲话

光明日报评论员

“功以才成，业由才广。”在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上，习近平总书记深刻阐述了人才在科技发展中的重要作用。他指出，世上一切事物中人是最可宝贵的，一切创新成果都是人做出来的。硬实力、软实力，归根到底要靠人才实力。科技发展史已经证明，谁拥有了一流创新人才和一流科学家，谁就能在科技创新中占据优势。因此，要牢固确立人才引领发展的战略地位，全面聚集人才，着力夯实创新发展人才基础。

科学技术是第一生产力，近代以来世界科学技术发展史表明，人才对于国家科技创新和经济社会发展的极端重要性。当今世界，全球科技创新进入空前密集活跃的时期，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。大数据、物联网、机器人、人工智能、生物科技、量子信息等新技术新产业风起云涌，这些高新科技领域都迫切需要大量专业的高科技人才。唯有充分激发激活他们的创新创造聪明才智，才能把握住这千载难逢的历史机遇，加快追赶国际先进水平，建设世界科技强国。

牢固确立人才引领发展的战略地位，要聚集人才。“人材者，求之则愈出，置之则愈匮。”各级党委政府唯有拿出识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、容才的雅量，真心实意招才引智，切实做到“寻觅人才求贤若渴，发现人才如获至宝，举荐人才不拘一格，使用人才各尽其能”，建立科学有效的选人用人机制，形成良好的用人导向和制度环境。

牢固确立人才引领发展的战略地位，要用好人才。人才特别是高科技领域的领军人才，是党和国家的宝贵财富，对他们必须要充分尊重。当前我国科技领域还不同程度存在人才管理制度还不适应科技创新要求、科研经费使用和管理方式不尽合理、人才评价标准不够全面科学等问题，我们要着力改革并完善这些制度规范，打破捆住科学家手脚的繁文缛节，充分激发各类人才的创新活力。

创新之道，唯在得人。我国广大科技工作者要勇于担当，迎难而上，肩负起历史赋予的重任，勇做新时代科技创新的排头兵。各级党委政府要在创新实践中发现人才、在创新活动中培育人才、在创新事业中凝聚人才，聚天下英才而用之，让更多千里马竞相奔腾，为我国建设世界科技强国、实现中华民族伟大复兴奠定更坚实的人才支撑。

来源：光明网-《光明日报》