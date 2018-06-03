社评：中美贸易磋商，有蛋糕也有前提

由副总理刘鹤率领的中方团队和商务部长罗斯率领的美方团队2日至3日在北京磋商，落实双方5月19日在华盛顿达成的共识。根据通报，中美团队围绕农业、能源等多个领域的沟通取得积极进展。

中美从贸易纠纷激化，美方出台惩罚性关税计划，中国坚决采取对等反制措施，到达成华盛顿共识，形成框架协议，再到罗斯此次来华磋商取得新的进展，又打又谈，牵动了两国社会，也搅动了全球市场。现在有了一些由理性谈判来主导整个过程的希望。

我们也注意到，美方直到现在仍未放弃对中国的关税威胁。白宫5月29日发表一项声明，再次搬出所谓301调查结果，宣称将在6月15日之前公布对500亿美元中国科技产品加征25%关税的清单。在双方已经达成框架协议、美方宣布搁置贸易战之后，白宫再出这样的声明，反映了美方态度的多变和复杂。

美方谈判与威胁的交替和反复预示了中美贸易纠纷的长期性。中美或将很难一次性达成长周期的贸易协定，美方有可能随时变卦，提出新要求，使两国贸易关系无法彻底稳定下来，新的谈判又将开始。

处理与美国的贸易纠纷是对中方的一大挑战。谈判与冲突交替出现的局面可能就是中美贸易今后的基本面貌。这种情况下，中国保持自己的发展节奏，对我们来说至关重要。

中国的节奏就是我们改革开放的大格局和满足广大人民群众对美好生活需求共同塑造的张力。中国需要扩大进口，这种张力就是它的动力。一方面，我们欢迎美国作为中国发展的伙伴，不能把扩大进口看成对美压力的屈服。另一方面，我们不能接受美方从它的利益出发，对中国发展进行客观的干扰和压制。这是中国处理与美贸易纠纷既定的出发点和原则。

中美华盛顿共识为两国加强互利合作开辟了巨大空间，让双方经济界都看到一个巨大的蛋糕。落实好华盛顿共识将有利于两国和两国人民，实现真正的双赢。

罗斯这次来北京，让中美合作的蛋糕进一步成形。然而这不意味着这个蛋糕已经完成制作，可以被两国社会共同享用。美方仍存在政策的摇摆和不确定性，华盛顿似乎仍有一些人想在大蛋糕之外再单独给自己割一块利益，既要大蛋糕又要单方面的额外好处。

我们想说，这是不现实的。只要美方重启对中国产品加征关税等任何贸易战行动，之前双方达成的协议就将失去意义，自动归零。那个中美合作的大蛋糕也将成为泡影。

华盛顿需要很清楚自己最想要什么。关税和扩大出口，美方不可能二者兼得。中美贸易谈判只能是对双方利益最大公约数的深度挖掘，而不可能是朝着美国单方面利益的倾斜。这个逻辑是非常简单的。我们希望，在罗斯此次访华磋商之后，美方态度会朝着落实华盛顿共识变得更加清晰。

来源：环球时报