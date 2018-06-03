上合首届媒体峰会与会人士：要坚定弘扬“上海精神”

6月1日，由国务院新闻办公室主办的上海合作组织首届媒体峰会在北京开幕。这是上合组织秘书长阿利莫夫在开幕式上致辞。 新华社记者 沈伯韩 摄

新华网北京6月3日电（刘梦姣）上海合作组织首届媒体峰会近日在北京举行，峰会以 “弘扬上海精神 开启媒体合作新时代”为主题。与会人士表示，“上海精神”催生了上合组织成员国强大的凝聚力，激发了积极的合作意愿，要坚定弘扬“上海精神”。

上合组织2001年成立伊始，就将“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”写入《上海合作组织成立宣言》。

17年来，上合组织顺应时代潮流，推动组织框架内的务实合作，成员国间经贸往来日益密切。2017年，中国与上合组织成员国贸易总额2176亿美元，同比增长19%。

俄罗斯联邦驻华大使馆公使衔参赞、俄罗斯联邦驻上海合作组织秘书处常任代表卢基杨采夫说，时至今日，“上海精神”依然具有重要的实践意义。特别是，印度和巴基斯坦两个上合组织新成员国对“上海精神”高度认同，充分说明“上海精神”的确是上合组织创始国领导人做出的睿智决策。

吉尔吉斯斯坦文化、信息和旅游部副部长杰米尔别科娃说，上合组织首届媒体峰会为上合国家媒体合作揭开了崭新的一页。吉尔吉斯斯坦支持中国深化媒体领域合作的倡议。媒体合作要遵循“上海精神”。“上海精神”将我们紧密联系在一起，让我们变得更加强大。

塔吉克斯坦阿维斯塔通讯社新闻办副主任库尔班诺夫表示，“上海精神”具有强大的活力。通过上合框架内经济领域的合作，很多国家，特别是中亚国家获得了大量投资以发展本国经济。以塔吉克斯坦为例，中国是塔吉克斯坦第一大投资来源国和三大贸易伙伴之一，中国企业在塔方积极投资兴业。

印度报业托拉斯副执行总编普里扬卡说，6月9日至10日，印度将和巴基斯坦一同，首次以上合组织成员国身份参加上合峰会。我们热切希望在文化、卫生和教育等领域进行地区层面的合作。

巴基斯坦报业协会会长沙马德·阿里认为，“上海精神”越来越受到国际社会的关注和欢迎。上合组织成员国媒体也应发挥平台作用，弘扬“上海精神”，弘扬积极、包容的价值观。

知者行之始，行者知之成。在新形势下，不忘初心,坚定弘扬“上海精神”,为新形势下上合组织发展指引方向。“上海精神”倡导不同文明包容互鉴、相互尊重、和谐共处，共创文化繁荣。相信在不远的未来，“上海精神”必将绽放更加耀眼的光芒。（吴长虹、梁雨柔、周欣亦对此文有贡献）