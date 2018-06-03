【中国-上海合作组织地方经贸合作示范区】加强地方合作 拓展双向投资

央视网消息：上海合作组织青岛峰会将于这个月的9日到10日举行。日前，商务部正式复函，支持青岛创建全国首个“中国-上海合作组织地方经贸合作示范区”。

上海合作组织青岛峰会将于这个月的9日到10日举行。日前，商务部正式复函，支持青岛创建全国首个“中国-上海合作组织地方经贸合作示范区”。

未来，青岛将以欧亚经贸合作产业园区为主体，重点推进与上合组织相关国家的务实合作，努力实现互利共赢。

从北京到莫斯科，从哈萨克斯坦到印度，一场场欧亚经贸合作产业园区商务对话会上，来自中方和外方的地方官员、企业代表直接对话，期待创造更多双向投资与贸易机会。

青岛胶州经济技术开发区

突破传统单向招商引资模式，位于青岛胶州经济技术开发区内的欧亚经贸合作产业园区，积极拓展双向投资贸易合作。目前，园区在境内，已吸引33个项目签约落户，并在海外26个国家建有32个重点项目。

青岛胶州经济技术开发区管委会副主任郝国新说，我们的特点就是跨境合作。希望促进双向投资双向贸易，通过和上合组织的合作，把地方政府之间的合作机制建立起来，来促进经济贸易的联系。我们已经在上合组织三个国家，已经建设了我们的工业园区，我们希望在不同的区域，上合组织每个国家都最起码有一个工业园区或者物流园区。

看好上合合作的发展前景，李广智所在的公司，成为欧亚经贸合作产业园区首批入驻企业。如今，公司生产的电力配套设施和充电装备，已广泛运用于哈萨克斯坦和巴基斯坦的相关项目。公司还在中亚地区设立了分公司，积极拓展合作领域。

欧亚经贸合作产业园区入驻企业代表李广智说，最近几年，随着“一带一路”的发展，中亚对中国制造的产品是非常信任的，而且对中国制造的标准基本上是非常认可。我们希望上合组织国家之间的关系越来越紧密，同时促进这些国家之间的经贸关系。而我们企业也希望在这个过程中，更多地在上合组织国家之间开拓市场，把我们的产品推向国际。

日前，商务部正式复函，支持青岛创建国内首个“中国-上海合作组织地方经贸合作示范区”。沿着这一目标，青岛将以欧亚经贸合作产业园区为主体，重点探索与上合组织相关国家在双向投资、贸易物流、开发区跨境发展等方面的创新合作。

青岛胶州经济技术开发区管委会常务副主任宋业敏说，那么下一步，我们将加快建设国际物流和贸易平台载体，放大多式联运优势。协调推进国际产能合作的项目建设，统筹境外园区合作载体建设，探索建设欧亚文化交流合作平台。

坚持共商、共建、共享，欧亚经贸合作产业园区继续加快“引进来、走出去”的脚步，在上合框架下，积极开拓同其他“一带一路”沿线国家的合作。借助“一带一路”契机，上合经贸合作正变得更加丰富立体，为上合组织未来发展注入新的活力。

来源：央视网