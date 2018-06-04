本周气温平稳，降水频繁-高考首日阴到多云，后两天有阵雨

记者 徐妍斐

晨报讯 本周即将迎来一年一度的高考。对于众多考生来说，本周气温平稳舒适，但需要考虑在内的则是雨水。天气预报显示，高考首日申城阴到多云，但后两天可能有阵雨相伴，出门需雨伞随身，谨慎慢行。

6月初的申城，总体天气不错，不过受高空短波槽东移影响，昨天上午雨水还是现身申城，但降水较弱，总体上都在小雨量级。下午雨止，但湿度还有些大，感觉有点粘粘的。到了昨天夜里，以多云到阴的天气为主。

随着又一短波槽东移，今天午后到夜里申城将出现分散性阵雨，虽然降水较弱，但出门雨伞还是不要忘记。这样的天气将持续到明天前期。随着系统的移出，明天后期到6日雨水暂歇，以多云天气为主。

2018年上海高考于6月7-9日开考。7日申城以阴到多云为主，高考第一天是一个好的天气开端。8-9日申城处在江南雨带北缘，云系较多，以阵雨天气为主。雨水相伴，还请广大考生和家长雨伞随身，路上小心慢行，注意安全。

本周气温平稳，起伏不大，最高气温在26-28℃上下； 最低气温缓慢上升，20-23℃左右。

另外，台风也开始活跃了。此前4-5月的西北太平洋尤为平静。一进入汛期，西北太平洋像是将积蓄的能量一并爆发，出现了三个台风胚胎，其中的一个已加强为南海热带低压。

该南海热带低压的中心预计将以每小时8公里左右的速度向偏北方向移动，强度逐渐加强，将于3日白天到夜间发展为今年第4号台风（热带风暴级），并逐渐向海南岛东南部一带沿海靠近，对申城影响不大。