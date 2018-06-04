12条市政配套道路年底前通车-万余志愿者开展112场服务

晨报记者钟晖报道 作为进口博览会的关键道路配套工程的S26入城段工程、诸光路通道工程、G15嘉金公路北段大修工程等正在推进建设中；今年9月之前，上海将完成国家会展中心的场馆改建；S26公路入城段、蟠龙路、徐民路等12条配套道路将于进口博览会召开前通车，相关道路的交通压力将得到有效缓解……为迎接进口博览会的举行，上海城投集团“2018上海城投志愿者社会服务月”本月2日正式启动。

目前，上海城投集团承担着70%以上中心城区的供水、防汛排水和污水处理以及70%以上的高速公路运营养护任务。为进口博览会配套的道路工程也多由城投集团负责实施。

前天启动的“上海城投志愿者社会服务月”活动，既是为了保障夏季高峰供水、防汛排水和环卫战双高等公共安全和公共服务，提升精细化运行管理水平，也是为11月份在上海召开的首届国际进口博览会的服务保障工作进行预热，为中外嘉宾提供一流的基础设施和公共服务。整个6月和进口博览会筹备召开期间，城投集团的107支志愿者服务队、2721名注册志愿者、1万余名城投志愿者员工将前往码头、楼宇、社区、学校、敬老院等场所开展112多场志愿服务活动。