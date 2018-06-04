松江区方松街道海德名园居民区党支部：播撒健康理念，提供健康服务-组建健康卫士队为居民打造康健社区

晨报记者 杨天弘

“从事健康促进事业30多年，我理想中的健康家园就是海德名园！”在2016年11月23日的全球健康促进大会“中国国家日”活动中，世界卫生组织助理总干事Oleg Chestnov在参观完松江区的海德名园居民区后，留下了这样一句评价。

那里有这样一个居民自治组织——“心行”健康自我管理小组，通过开展各类健康相关的义诊、培训和讲座，来提升组员自身的健康素养。并以“1传10”的方式在社区里生根发芽，播撒健康理念，提供健康服务。

医生党员“把脉”居民健康

日子一天天好过了，人们对于健康的心愿也越来越强烈。虽然海德名园居民区老龄人口比例不算高，60岁以上老年人只占常住人口的12%，但高血压、糖尿病等“老人病”却频发。

“不少老年人缺乏获取正确医疗养生知识的渠道，容易受到错误片面的知识误导，对此，党支部摸清群众需求和居民优势，引入专业的医疗资源对居民进行指导。”海德名园居民区党支部书记徐宝娥介绍说，了解到居民的诉求后，党支部通过调研发现小区内有医生和护士共20余名，其中不少是党员，经过征询他们的意见，大家都乐意义务为小区居民提供健康咨询等服务。于是，党支部积极搭建平台，健康自管小组应运而生。

2011年7月，由社区内关注自身健康的22名中老年人组成一支健康自管小组。多年来积极吸纳热爱健康、懂得养生、具有专业知识的居民参加进来，充分利用组员的优势，为社区居民提供健康咨询、养生讲座、知识宣传等服务。他们利用自身医学特长或医疗资源，成为了居民身边的“健康顾问”，为居民答疑解惑。

张宏是方松街道社区卫生服务中心的医生，如今还是海德名园的“社区医生”。“张医生，医生让我做个支架，你觉得需要吗？”“张医生，医生给我开了这个药方，你觉得如何？”“张医生，看骨科，哪家医院比较好？”无论是体检报告，还是处方单，居民仿佛只有问过她心才会安。

张宏的手机24小时在线，居民随时可以咨询健康问题。每周四下午一点到四点，她还会来到居委会大厅，为居民做医疗咨询。如果遇到居民行动不便，或者气候原因，张宏还会上门服务。

据介绍，在海德名园居民区，党支部发掘出来的、发挥专长为居民健康保驾护航的党员医生不止张宏一个。不仅如此，海德名园居民区党支部还采用了招募专业人士扩大志愿服务队、签约家庭医生等方式，为社区居民提供经常性的专业化健康服务。与此同时，党支部积极联系共建单位，与松江区妇幼保健医院、区计生协会等驻区单位联合，每年定期开展一系列健康义诊活动。此外，党支部在小区里打造“健康小屋”，购置高端体检仪器供居民使用，并通过仪器及时打印体检报告，对接社区580平台，与家庭医生进行线上“零距离”沟通。让居民真正实现不出小区就能享受到健康体检。

有声读物吹来社区“清风”

“陈阿姨，您和孙女儿要录制的那篇文章读得怎么样了？生僻字都熟悉了吗？”“小徐啊，我们今天早上录了几遍，不过有些语句比较长，经常会‘吃螺丝’，还得再练练。”5月13日下午，徐宝娥拨通了居民陈文燕的电话，和她交流关于录制微信有声读物《习近平讲故事》的情况。发动居民区党支部的党员诵读并录制红色经典作品，然后上传至社区微信公众号“海德知音”进行传播和学习，这是党的十九大之后海德居民区党支部推出的一项颇具创意的支部学习活动。

退休教师王志萍，也是海德名园的在册党员。她说：“我们退休的人，眼睛不太好，但是耳朵还是挺好使的。有声党章这个活动不错，帮助我们这些老党员重温党章，让我们有事没事都可以播放着听听。”

有声读物除了退休党员，其中更是不乏祖孙、母子和夫妻等共同诵读。徐宝娥说，内容也要因人而异，自己在发动支部党员参与诵读时，都会结合他们的工作、年龄等推荐一些比较适合的篇目。“针对二年级小学生，会特意为她挑选《习近平讲故事》一书中的《尊老为大德》一文。”从去年11月6日第一篇新《党章》上线至今，社区公众号已经陆续发布了19篇有声读物，平均每半个月推出1篇。涵盖的内容也从最初的十九大新《党章》扩展到了《习近平讲故事》、《共产党宣言》等经典红色读物。

“健康海德，不单单是身体的健康，还应该包括思想的健康。”在徐宝娥看来，有声党章活动虽小，但却润物细无声，通过居民诵读，让风清气正的正能量在社区里不断传播和发扬。”