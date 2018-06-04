桃浦镇为健身苑点器材颁发“身份证”-小区健身器材坏了怎么办 扫一扫二维码就能报修了

晨报记者 杨天弘

小区健身器材的安装，让居民生活增添了色彩，但历经风吹雨打早已生锈破损的健身器材很快成了“鸡肋”。“用又不能用，还不知道去哪里报修。”一直被这个问题困扰的章先生近日找到了解决方案。

据介绍，为解决大家的困扰，提高健身器材的使用率，桃浦镇为健身苑点的器材颁发了“身份证”——所有健身苑点都设有健身须知标牌，标牌下面都贴有报修二维码。

系统自动“匹配”维修人员

桃浦镇在前期走访居民小区时发现，随着时间的推移，小区里的健身器材在风吹雨淋中开始变得锈迹斑斑，损坏严重，再加上疏于管理，造成了资源浪费，且破坏小区美观。

为此，桃浦镇在第三方专业公司的协助下，替健身苑点的器材安装了健身须知的标牌，并在标牌下面都贴有报修二维码。

当发现器材故障时，可通过手机中的微信“扫一扫”功能，扫描器材上的二维码，就会出现健身点相关信息。所在的健身点详细地址、维修电话以及场馆信息。内容甚至涵盖了场所面积、建成时间，以及巡查维修人员及维修监督电话。选择好报修器材，点击“我要保修”，系统将自动匹配此健身点的维修人员，并发送短信通知给维修人员，维修人员会尽快去处理。维修人员维修完毕后，登录管理系统修改报修状态，上传维修后的器材照片。报修信息会在后台系统进行归档，居民可以查看所在辖区的器材报修情况。

报修器材名称里若有红色标注，说明该器材已报修；如果还在维修中，不用重复报修；若没有任何标注，说明无报修，可选择相关故障器材进行报修，具体步骤和前面一样。

添加更多个性化功能

除了报修，桃浦全民健身苑点还进行了功能升级，新设了一些人性化的服务设置。居民若想了解器材的相关信息，只要扫描标牌上的二维码，随意点击一个器材名称，即会出现该器材的简介。甚至可以点击教学视频，届时会出现很多器材的健身方法，形象地教居民如何正确使用。另外，在完善建议里，居民可对相关器材提出意见和建议。

接下来普陀区体育局将会制定方案，逐步将这项措施在全区覆盖。