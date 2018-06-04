沿江通道“长江一号”盾构掘进抵达浦东　明年底或可通车-上海郊环线8月正式“圆”满

记者 钟 晖

晨报讯 目前的上海郊环并未成“环”，还缺了一个口子，不过很快就会弥补。近日，沿江通道越江隧道右线盾构“长江一号”顺利掘进抵达浦东，标志着上海郊环闭合工程取得阶段性胜利。紧随其后的左线盾构“长江二号”也即将于今年8月初掘进完成，届时上海郊环线将真正“圆”满。该隧道明年底或具通车条件。

沿江通道越江隧道西起浦西牡丹江路，东至浦东外环线，全长6.5公里。两台超大直径盾构先后从浦西工作井出发，向东进入长江，沿宝山区长江圈围大堤东侧向南推进，下穿长航码头引桥、国际邮轮码头引桥、炮台湾湿地公园、吴淞导堤以及黄浦江，最后在浦东滨江森林公园处登陆。

这条沿江通道越江隧道是黄浦江底目前最长最大的越江隧道。建设者利用现代科技对盾构参数进行实时监控，并对大堤等重要建构筑物进行24小时实时监测，通过微信平台实时反馈，进行推进参数的调整，所有已穿越的建构筑物的各项沉降指标均在允许范围值。

目前，外环线与郊环线在宝山区一直共用外环隧道越江。多重因素的叠加作用使外环隧道拥堵情况严重，形成了区域交通瓶颈。而在建的这条隧道将成为郊环线的越江通道，改变外环线、郊环线共用外环隧道的局面。郊环隧道建成后，宝山北部地区将拥有三条越江通道——沿江通道、外环隧道和长江路隧道。

建设者披露，此次盾构穿越国际邮轮码头桩基较为惊险。由于国际邮轮码头区域的地上地下构筑物纷繁复杂，且多为重要构筑物，其中以码头引桥桩基最为突出，两条盾构需从引桥三个桥墩之间穿过，与桩基最小距离仅2.5米。同时，在穿越期间码头方还在旧桥东侧进行新桥的灌注桩施工，距隧道断面只有2.6米。在建设团队共同努力下，最终盾构顺利通过该区域，各项地下地面参数均符合要求。

此外，吴淞百年导堤是黄浦江口极重要的水工构筑物，对黄浦江的通航安全有举足轻重的作用，盾构从导堤正下方穿越两次，地面监测全天连续不间断，并最终将导堤的沉降数值保持在可控范围，导堤的功能、外观完好无损。目前左线盾构已成功穿越浦东滨江森林公园大堤，大堤沉降控制良好，并进入滨江森林公园陆域部分，建设团队将继续保持精益求精的工作状态，确保8月盾构掘进完成，早日实现沿江通道工程圆隧道的双线贯通。