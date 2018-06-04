飘絮犹如漫天飞雪 60多棵意杨树遭“过度”修剪？-年年飞絮让甘泉苑居民很头疼　绿化部门：意杨树为速长树种，属常规修剪不算毁绿

晨报记者 佟继萍

每年4到6月间，甘泉苑小区的60多棵、31年树龄的意杨树，花絮飘飞得特别厉害，犹如漫天飞雪，地上、车顶像铺了一层雪花。

近日，甘泉苑小区对60多棵意杨树进行了大幅“修剪”，七八层楼高的意杨树被修剪得只剩下了光秃秃的树干。

对于这一修剪，大部分居民表示了欢迎，但也有居民质疑这种修剪，形同毁绿。

居民反映：

只剩下光秃秃的树干

甘泉苑在普陀区名气响当当，它由6个自然小区组成，总户数3250人，是甘泉地区最大的小区。

它的名气，不只是因为大，还因为“绿”。小区建在一片苗圃当中，种植了51个科目、80多个品种共3万余株树木，绿化率达44.98%，曾是全区第一个生态园林型小区、被誉为沪上“绿宝石”，一度成为“百万市民看上海”的景点之一。

31年前，姚斌（化名）从棚户区搬迁到甘泉苑的新公房，当时的喜笑颜开，至今难忘。虽然公房居住面积不大，也没有电梯，但姚斌一家一直不愿搬离甘泉苑，在他心中始终难舍这片“绿”。

5月28日清晨，刺耳的电锯声划破了甘泉苑的宁静。姚斌看到，电锯是冲着意杨树去的，这些31年树龄、七八层楼高的意杨树被修剪得七零八落，只剩3层楼高光秃秃的树干，郁郁葱葱的枝条、树叶在地上垒成了小山。

“这是过度修剪。”姚斌心痛地说，“意杨树的放氧量、吸热量、抗污量都很大，应该是益多害少的植物。在他看来，根据绿化部门相关规定，己经成活的大意杨树应受到保护。

修剪工人：

两三年后又长得很高了

5月30日，记者从灵石路上的西门进入甘泉苑小区，刚进门就看到，七八棵意杨树在被修剪后，只剩下光秃秃的主干孑然矗立，树脚下碧绿的枝叶横七竖八地散落在地上，还没来得及清运干净。

道路两旁，尚未修剪的意杨树树干耸立，枝条开展，叶大荫浓。一棵树干上贴着一张告示，提醒司机朋友在整修树木期间移走停在树下的车辆。

顺着刺耳的电锯声往东走，修剪现场已被警戒线拦住，一名身着黑T恤、腋下夹着黄色安全帽的工作人员向记者介绍，他们是受到小区物业委托对树木进行整修，该工程从5月28日开始，每天早上8点开工，下午5点收工，专门针对60多棵意杨树进行修剪，主要为解决飞絮污染的问题。

至于修剪到多少米，男子回答，“具体多少米也不清楚，大概修剪到4-5层楼高”。他说，意杨树长起来很快的，两三年后就又长得很高了。

得到许可后，记者进入警戒线内，锯掉的残枝堆得比人还高，工人手持电锯将落地的残枝切割成小段，以方便装车运走。一名身着橙色工作服的工人正向装满枝叶的卡车上攀爬，他告诉记者，每天要运1-2车树枝。

居委会：

超2/3业主同意修剪

那么，为什么要对意杨树进行大幅修剪呢？

小区物业、居委和部分居民列出了意杨树的4宗“罪”：飞絮、台风季的树枝坠落、树枝超高磨破电线导致停电、根系拱起从而破坏路面……

据小区居委会曾主任介绍，居民们反映最集中的是飞絮。每年4到6月间，是甘泉苑小区的60多棵意杨树飘絮最厉害的时段，犹如漫天飞雪，地上、车顶也像铺了一层雪花。

每年飞絮，居民们都很头疼，很多人都会下意识地用手捂住鼻子，不敢深呼吸，因为飞絮中夹杂着花粉，会令过敏体质者产生打喷嚏、流鼻涕的症状，十分难受，过敏严重的还要跑去医院就诊。

除了飞絮，台风季来临时，意杨树的树枝坠落，还容易砸伤人或车。去年，高大的意杨树树枝磨破了电线，导致整个小区停电，后来应电力部门要求，物业将电线附近的意杨树修剪得比电线低，大约3层楼高，才算解决了问题。

此外，意杨树的根系很发达，还会让路面拱起，破坏小区路面的平整……

甘泉苑居委会龚书记向记者展示了《关于修剪杨树的征询表》，大部分居民齐刷刷地在“同意”栏内划勾，还有居民专门在备注栏内留言：“这飞絮再不去，生活没法过了，衣服、羊毛衫都不能晾出去，窗又不能开，带来不便。”

龚书记还向记者出示了一份2016年4月统计的数据，种植意杨树的5个小区共2600户居民参与了调研，其中同意整治的1889户，占比74.62%。

“这就说明，超过三分之二的业主同意整治意杨树，这是众望所归。”龚书记说，“整治的钱应该从小区维修资金账户拨款，但因为业委会换届等原因，导致资金一直没法提取，耽误了整治工程的顺利开展。今年，街道绿化所帮助协调，由物业公司垫资，先把扰民最严重的意杨树修整好，等新业委会到位了，再开展其他工程。”

[绿化部门]

速长树种可采用回缩修剪

树木修剪的标准是什么？甘泉苑小区的修剪方式算不算毁绿呢？晨报记者联系到普陀区绿化和市容管理局，相关工作人员回复：甘泉苑的举动属于常规修剪，不算毁绿。

该工作人员进一步解释，甘泉苑修剪的意杨树属于速长树种，为防止意外、灾害，小区对意杨树进行了回缩修剪。所谓回缩修剪就是对主干或一二级侧枝进行较重的截断，是一种明显影响树形的修剪方法。

据她介绍，《上海市居住区绿化调整实施办法》规定，常规修剪是由小区绿化养护单位按照相关技术规范直接实施的，不需要向绿化部门申请。需要进行回缩修剪的，由业主委员会委托小区物业企业或专业绿化养护企业按照相关技术规范的要求，拟定回缩修剪方案。业委会根据树木影响范围确定征求意见的范围，修剪方经建筑面积占征求意见面积1/2以上的业主，且占总人数1/2以上的业主同意后，适时组织回缩修剪。

那么，什么样的树木剪修，需要监管部门审批呢？该工作人员表示，居住区绿化调整涉及树木迁移、砍伐的，应按照《上海市绿化条例》有关规定，向市或区绿化管理部门申请办理树木迁移、砍伐手续。

那么，意杨树是否适合在小区种植呢？

该工作人员没有直接说适合或不适合，只表示“已有的绿化资源均受 《上海市绿化条例》 的保护”。

该工作人员还指出居住区内的绿化种植应遵循一定的原则：“需适度平衡绿化种植和居民居室采光、通风、居住安全和生活需要，来修剪、迁移、砍伐以及调整绿地内部布局等多种方式，提升小区的绿化品质，充分发挥绿化的功能作用。能修剪的，不迁移；能迁移的，不砍伐。”

[园林专家]

回缩修剪量有明确规定

在园林专家邬志星看来，因为意杨树长大后容易产生飞絮，引发人的过敏反应，很多人对意杨树有厌恶情绪，但不能因为飞絮就随意过度修剪或砍伐意杨树，“不想要意杨树，可以申请迁移”。

邬志星说，《上海市居住区绿化调整技术规范》文件规定：意杨树可采取隔年回缩修剪进行控高，成片的意杨树应采取相邻间隔轮修的方式，回缩修剪量应控制在1/4—1/3之间。同时文件规定：“未按照上述规定操作的，认定为过度修剪。过度修剪导致一个生长周期内未能恢复树木冠形的，认定为砍伐。”

甘泉苑也有部分居民提出，能否把意杨树换成樟树等其他适合小区种植的树种呢？

对此，甘泉路街道绿化所常所长表示：“一般情况下，意杨树的树龄越大，产生的飞絮越多。只有调整树种结构，才能从根本上消除飞絮。但换树种又涉及到经费问题，暂时无法实现。目前只能通过修剪，修到第二个枝丫，大概3层楼高，让意杨树在3-5年内不飞絮。”