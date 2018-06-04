《眼界揽大千》2018新媒体作品毕业秀

汤炯铭摄影报道 日前，上海视觉艺术学院举办2018新媒体艺术学院毕业作品展览，由第十届毕业生2014级摄影班，有27名毕业生展出图片类作品17组，影片作品10组。他们的作品有在“阿尔勒国际摄影节”、“IPA”和“lUMA”等国际顶尖赛事中获奖，并被相应的展览收藏。展览所关注的题材，有社会现实的生存环镜，有虚实结合的内心体验，也有沉浸-交互-构想的漫游世界。绚丽缤纷、声色并茂的作品呈现的是：当下的现实，当下的艺术，当下的人，当下的心境。作品也是一扇窗户，打开了纵观世界，关上了独善其身。

展出的作品有现实生活类的《她们》，《淮北花鼓戏》、《舞麒麟》、《大海的磐髻》，也有以当代艺术为视角的创作，如《绽放》、《液态健康》、虚拟现实作品《重构》等，作品涉及到传统影像、商业摄影、CG合成等摄影艺术的方方面面。SIVA摄影专业上海视觉学校首批设立的专业，从他们的毕业作品中，反映学生们以旺盛的创作激情和敏锐的洞察力，用观念和艺术技巧融合，影像来思考的过程，将现实生活呈现出充满灵性的视觉语言的表达，展示了摄影专业取得的累累硕果和显示了互联网时代下摄影专业艺术的发展。