晨报记者 任国强 摄影报道

“黑黑的天空低垂,亮亮的繁星相随。虫儿飞虫儿飞，你在思念谁。”当儿歌《虫儿飞》乐曲响起时，一群穿着芭蕾舞裙服的孩子欢快地奔上舞台。简单的舞蹈动作，并不整齐地伸手、转圈，但每个孩子的眼神都很专注，脸上带着努力的笑容，嘴巴随着歌曲开合着。当歌曲结束，孩子们手拉手给观众一个九十度的鞠躬。台下的老师和家长使劲鼓掌，不少家长眼里含着激动的泪水。“六一”儿童节上午，上海市残疾人康复职业培训中心举办了庆“六一”文艺演出，参加演出的都是这里做康复的小朋友们。而舞蹈《虫儿飞》是残疾人康复职业培训中心携手上海芭蕾舞团首次合作，而参加芭蕾舞表演多是脑瘫儿童。

今年4月中旬，一则特殊的招募信息在上海脑瘫患儿的家长群里刷屏——上海芭蕾舞团携手上海市残疾人康复职业培训中心等单位，将创办全国首个“上海脑瘫芭蕾舞团”，并面向社会招募10名脑瘫儿童。招募信息中表明，此次公开招募的10名脑瘫儿童，需有行走能力、能听懂简单指令，热爱芭蕾舞艺术且具备参与芭蕾舞训练等条件。不少脑瘫儿童家长踊跃报名。据参加培训的慧慧妈妈讲，她们看到这一消息就想报名，可一直电话打不通，到了5月份打通电话并报上了名。慧慧妈妈说：“女儿出生时出现状况，医生就告诉她，孩子可能有问题。”经过多方检查其结果是脑瘫，这对慧慧一家打击很大，但孩子已经来到人世就要让孩子健康成长。慧慧1岁不到便开始接受痛苦的康复训练，慧慧每挪动一步，都要花普通孩子十倍的努力。慧慧妈一直相信，只要她坚持就能收获成功，11年的时间里，随着慧慧长大，慧慧对康复训练也有点疲了，正想着怎么让女儿重新唤起康复热情，刚巧看到了此次的招募信息。“虽然只有一个月的训练时间，慧慧在音乐与肢体的协调上有很大提升。而且慧慧也对跳舞非常感兴趣。”慧慧妈妈开心地说道。

跳芭蕾舞，对这些脑瘫儿童来说，原本是远在天边的梦想。现在，这是一个生命的奇迹。虽然舞蹈《虫儿飞》只有短短的1分多钟，但对这些在听力、肢体上有障碍的孩子来说需要牢记舞蹈动作、舞台走步、表情姿态是多么的不容易。最初开始训练的时候，孩子们完全不懂“芭蕾舞”是什么，更不知道自己要站在舞台上表演。好几个孩子走路不稳、身体很不协调。芭蕾舞团的徐佳老师就从最简单的平稳、后背垂直、脚掌平铺地面等训练做起。无数次，这群特殊的孩子因为累或者练不会，而耍脾气。“每次练舞，我们都会准备彩色小粘纸，哄着练。”徐老师说。一开始，音乐一响，孩子们不知道跟着跳。关注了肢体的动作，脸上的表情往往就“顾不过来”，会变得很僵硬。这时候，老师们就大声提醒：“来，注意表情，微笑，微笑……”“来，眼睛看我的手……”，就这样的时时提醒，慢慢地孩子们就成为习惯了。这群特殊的孩子在老师们一遍遍地辅导，孩子们自己的努力下，他们自信地走上了舞台，展现了舞姿，孩子们是最棒的！

据悉，截至2014年，中国脑瘫患者约600万人，其中0-6岁的患儿约有31万，并以每年4万-5万名的速度递增。脑瘫患者中，中轻度的占大多数，及早进行康复训练格外重要。而以芭蕾的方式，在音乐声中运动四肢，至少能让脑瘫儿感受到艺术的魅力，生活的美好。