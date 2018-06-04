徐惠芬

上周，有一则新闻引起了笔者的注意。

据日本媒体报道，去年，日本警方共受理了208万起日常琐事报案，是历年来接到的非紧急事件报警最多的一年。报警内容主要为家庭、职场、邻里之间的矛盾，许多都是日常琐事。比如，因为嫌弃“楼上住户走路声音太大”的报警案件就有近25万，占全体非紧急事件报警的11.6%。

按照日本警方的说法，现在，民众向警方“抱怨”这种“鸡毛蒜皮”小事的情况越来越多。至于原因，警方猜测与社区功能退化有关。

这让笔者想到了看过的一本书《无缘社会》，是日本NHK电视台所做的采访合集，聚焦的是日本国内这样一群人：他们活着，但没有人和他们联系； 他们死了，也没有人知道——这些人被称为“无缘死者”。而在日本，这样的“无缘死者”越来越多，每年有超过3万人“孤独死”，日本也渐渐走上“无缘社会”的道路。

看似是不太相关的两个内容，但其实都反映了日本传统社区的衰落。因为传统社区衰落，所以，碰到了“芝麻绿豆”大的小事，才会想到找警察，否则解决这些问题最好的办法无疑是面对面沟通或者找社区有威望的人出面协调解决。所谓“清官难断家务事”，有些事情并不是法律问题，有些事情找警察也没有用，即使通过法律或行政手段把事情解决了，邻里关系也不见得有所缓和。

因为传统社区衰落，所以，才会有越来越多的“无缘死者”，死前不认识，死了也不知道，即使发现，也不知道找谁来认领尸体。前不久还看到一篇新闻，说由于日本“无缘死者”越来越多，专门对这类死者家进行清扫的“特殊清扫业”近年来发展迅速。现在，日本共有5000多家特殊清扫公司，从业人数比5年前增加15倍，业务量也比10年前多了15倍。

虽然社会学家对“社区”下的定义不同，但作为社区，一般都有以下特点：有一定的地理区域；有一定数量的人口； 居民之间有共同的意识和利益；有着较密切的社会交往。所以，所谓社区，不仅是一群人生活在同一个区域，还要有交往。如果交往也没有了，社区也就不复存在了。

而社区的衰落正是城市化过程中很容易犯的一个城市病。一来，人口流动更为频繁； 二来，城市节奏快，压力大。在此情形下，人与人的联结感越来越弱，社区存在感也越来越弱。

而社区的作用，自然不必说。前面提到的新闻就是很好的一个例子。对于社会治理而言，社区发挥着重要作用，不仅降低社会治理成本，而且更有人情味。同一个屋檐下生活，难免发生“芝麻绿豆”大的小纠纷，而依靠社区无疑是成本最低、效果最好的方式，否则就只能找警察“倒苦水”了。

日本向“无缘社会”靠拢，无疑给其他国家敲了一记警钟。城市化是世界发展的趋势，在这一进程中，社区衰落能否避免？或能在多大程度上避免？这些可不是无关痛痒的问题。