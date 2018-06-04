2018年上海国际电影电视节与市民共享影视盛宴-中国影视的“上海主场”，等你来！

晨报记者 陆乙尔

昨日，2018年上海国际电影电视节（以下简称“影视节”）举行新闻发布会。新闻发布会上公布了第21届上海国际电影节金爵奖主竞赛单元第一批入围影片及各大奖项提名名单。同时，会上还介绍了本届影视节的亮点，包括比以往更“利民惠民”的电影节展映影片详细购票措施、影视节期间“一带一路”、“改革开放四十周年”、“中国电视剧诞生60周年”等主题活动。

今年的影视节是党的十九大召开之后举行的重要国际性文化活动。去年底，上海发布了“文创50条”，提出上海要建设全球影视创制中心的目标；前不久，上海公布打响“上海文化”品牌、建设国际文化大都市三年行动计划。上海国际影视节将站在新的起点上，贯彻落实上海“文创50条”，努力打响“上海文化”品牌，全力推动中国和上海的影视产业发展。

据悉，今年的影视节自6月11日至25日举行，其中第24届上海电视节举办日期为6月11日至15日，第21届上海国际电影节举办日期为6月16日至25日。

售票 本周六开票，线上线下错时开售

市民最关注的上海国际电影节展映活动目前已基本安排就绪，约有500部左右的中外优秀影片，将分成不同主题的30个单元，在上海的45家影院作电影节放映。本周四晚，电影节将公布排片表，周六则将正式开票。

与以往不同的是，本届电影节秉承“快捷便民”的服务原则，以改善观众购票体验为目标，将实行线上线下“错时”售票。本周六，线上售票平台淘票票将于早上8:00线上开票；两个小时后，即上午10:00起，线下参与展映的45家影院开放售票。

对于本次更改售票方式的原因，上海国际影视节中心主任傅文霞向晨报记者表示，电影节售票是为观众服务最重要的工作之一，如今日常网上售票比例高达80%到90%，组委会在经过和影院经理、热心影迷、发行协会、淘票票等各方讨论后，最终确定了现在的“错时”售票方式。

同时，电影节官方表示，考虑到电影节的45家影院有一大半都在商场内，而商场一般都在10点开门营业，影院方才可进行联网售票。以往早上开票只能在少数几家影院开售，也导致很多市民集中在这几家电影院排队甚至通宵等待的情况，不利于健康和影院的安全工作。因此，本届电影节才决定线下购票从10点开始。

由于线上线下购票来自于同一票池，线下排队已基本失去抢票的意义，官方希望观众能尽早从淘票票挑选影片，在本周六于线上平台购票。

针对不熟悉线上购票方法的观众，尤其是老年市民，电影节印制了20多万张《购票温馨告示》，配送到覆盖全市的219个市民活动中心和所有展映影院，以供大家了解和掌握购票流程。

为了提升观众的观影体验，电影节在去年首次尝试字幕同步技术获得良好效果的基础上，今年将从去年9个影厅、88部影片，扩大到15个影厅、120部影片。

受到广大市民关注的白玉兰奖国际节目展播，则将在上海的电视剧频道、艺术人文频道、纪实频道和炫动卡通频道，展播11部海外电视剧、20部动画片、18部纪录片。今年，电视节还首次实行节目展播从电视频道向线下进行拓展，将在中华艺术宫艺术剧场、奔驰文化中心音乐俱乐部和松江大学城的七所高校，进行惠民展播活动，共播映24部中外优秀电视作品，放映约30场。

竞赛 两节征片活跃，影响力日益提升

今年，第24届上海电视节白玉兰奖节目征集共收到50个国家和地区的报名作品800多部。上海国际电影节则共收到来自全球108个国家和地区的3447部影片，比去年的2528部有较大增长。这不仅源于金爵奖评奖和展映作品选片始终坚持专业性、公正性和权威性，同时，近年来上海国际电影节坚持开展“一带一路”合作，启动“国际直通车”机制，不断跟各国电影节相互推荐影片，“走出去”开展各种交流活动。最近，上海国际电影节成为国际电影制片人协会新成立的电影节委员会首批指定成员，提升了在国际组织中的专业话语权。

新闻发布会上宣布，本届上海国际电影节开幕片为由韩延执导、李易峰主演的国产剧情片《动物世界》。同时，组委会公布了金爵奖剧情片单元第一批入围名单、纪录片单元、动画片单元入围影片以及亚洲新人奖提名名单，第一批金爵奖入围名单包括《星期五的孩子》《帽子戏法》等8部影片。

据傅文霞介绍，此次电影节开幕式将有许多重量级嘉宾参加，比如下半年即将上映的多部重要影片主创，包括徐克的《狄仁杰之四大天王》、徐峥的《我不是药神》等剧组，还有尼古拉斯·凯奇、杰森·斯坦森、获今年戛纳电影节评审团大奖的影片《迦百农》导演纳迪·拉巴基等国际影人都会亮相开幕式红毯。

各大奖项最终获奖名单将在影视节期间先后公布，6月15日举行的“白玉兰绽放”颁奖典礼上将揭晓白玉兰奖电视剧、纪录片、动画片和综艺节目等奖项。6月22日在大宁剧院举行的亚洲新人奖颁奖典礼上，将揭晓由施南生领衔的亚洲新人奖评委会的评审结果。6月24日在上海大剧院举行的上海国际电影节金爵奖颁奖典礼上，姜文领衔的金爵奖评委会将揭晓金爵奖十大奖项。影视节最后一天将进行金爵奖获奖影片的公开展映。

活动 “改革开放”及“一带一路”主题丰富

除了展映影片和奖项，影视节期间还将举办各类主题活动和论坛。如围绕“改革开放四十周年”这一历史节点，上海国际电影节将举办“永远的画面——改革开放四十年电影海报展”、“光影四十——改革开放四十年专题展映”以及主题论坛等活动，以多样的形式展示一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品佳作。上海电视节期间，国家广播电视总局将主办“与时代同行——纪念中国电视剧诞生60周年盛典”活动，回顾60年来中国电视剧的发展和成就。

自2015年第18届电影节起，上海国际电影节响应“一带一路”倡议，积极开展“一带一路”人文交流，从最初设立展映单元，到建立交流机制，签订合作备忘录，每一届不断升级，本届电影节将达到一个高潮。在6月16日的本届上海国际电影节首日，近30个国家的电影节代表将汇聚一堂，共同宣布成立“一带一路”电影节联盟，并发表联盟宣言。

本届电影节还与浦东新区合作，全新创设了“一带一路”电影周，以邀请“一个国家、一位电影人、一家电影公司、一部电影、一家媒体”为框架，举办“一带一路”电影展映、“一带一路”圆桌论坛，以及在迪士尼大剧场举办“一带一路”电影之夜等活动。今年的电影节影片征集中，有49个“一带一路”沿线国家的1369部影片报名参赛参展，比去年的47个国家、1016部影片有一定增长。目前，已选出154部“一带一路”影片列入各展映单元，将在本届电影节期间与观众见面。

为落实“文创50条”精神和推动打响上海“四大品牌”，松江区、普陀区、静安区、浦东新区将与上海国际电影电视节展开不同形式的深度合作。上海国际影视节将打造成为中国影视面向世界的“上海主场”，吸引更多中外影视界人士、影视机构、影视作品汇聚中国，汇聚上海这座城市，让上海不断提升国际文化大都市的气质和吸引力。