萨拉赫错过首轮 埃及队还剩下多少战斗力

晨报记者 俞 炯

刚刚过去的2017-18赛季，谁是欧洲足坛最当红的球星？利物浦的埃及前锋萨拉赫当之无愧。

一年前，利物浦从罗马签下萨拉赫的时候，球迷们的质疑声不断，但仅仅一个赛季，曾经的切尔西弃将就用一个又一个的精彩进球征服了安菲尔德球场，征服了整个英超。

如果不是因为萨拉赫在决赛中遗憾因伤提前下场，利物浦完全有能力阻止皇马的欧冠三连冠。不过更让人感到遗憾的是，萨拉赫的受伤直接影响到了他和埃及队征战俄罗斯世界杯的前景。尽管这位人称“埃及梅西”的球星伤势不算太严重，但埃及队方面也已经确定他将基本缺席球队世界杯的第一场比赛，对手恰恰又是小组中的最强队乌拉圭队。

怎么办？虽然萨拉赫对于埃及队来说是不可或缺的核心，但埃及足球也不只有萨拉赫一个，下面就让大家来认识一下来自法老军团的其他青年才俊。

索比

利物浦的下一位埃及国脚

两年前，年仅19岁的索比离开家乡，以500万英镑的身价加盟了英超的斯托克城。这位国家队中最年轻的国脚被看成是埃及的下一个萨拉赫，当时索比就已经被球探推荐给了穆里尼奥。也正是看到了这位埃及小将的潜力，以防被挖墙脚的斯托克城又迅速和索比签下了一份为期五年的新合同。

在英超的第一个赛季，索比就获得了17次出场机会，还贡献了一个进球和一次助攻。对于一位年轻“菜鸟”来说，这算是非常不错的了。2017-18赛季，虽然斯托克城最终难逃降级的厄运，但索比依旧是球队的重要球员，联赛出场24次，收获两个进球。

球队降级，优秀球员自然会成为转会市场上的抢手货。21岁的索比也不例外，值得一提的是，对他最感兴趣的是老乡萨拉赫效力的英超豪门利物浦。利物浦主帅克洛普和俱乐部的球探一直都在密切关注着索比，而且利物浦高层还认为签下同样是埃及球员的索比，也有助于让目前球队的头号球星萨拉赫安心在安菲尔德踢球。

英国媒体预测，这笔交易如果要完成，索比的转会费不会低于1500万英镑。也就是说，在英超短短两年时间，索比的身价已经是当初的三倍了。

索比无论是在斯托克城，还是在埃及队，场上的位置都是影锋。尽管进球不算多，但有着很好的阅读比赛和进攻组织能力，国家队比赛中他是萨拉赫的僚机。

当然，在萨拉赫缺席世界杯首战之后，索比需要有更多的担当，和效力于葡超布拉加的高中锋马哈古卜一起撑起埃及队前锋线。

勇敢走出去

在埃及足球的转折点

2012年发生在埃及的“塞得港惨案”被称作是足球史上最黑暗的一天。埃及联赛的一场比赛，塞得港的埃及人队坐镇主场对阵著名的豪门球队阿赫利队，结果两队球迷发生了严重的暴力事件，最终导致77人死亡，500多人受伤。为此，埃及当时暂停了国内所有的足球比赛，众多埃及球员都陷入了无球可踢的境地。

但联赛的停摆也成为了埃及足球的一个转折点，不少青年才俊选择了去海外发展，那些优秀的球员得以登陆欧洲主流联赛。这样的改变，也直接提升了埃及足球的整体水平，特别是国家队层面，去年埃及队打入了非洲国家杯的决赛，更重要的是他们时隔28年又重新获得了参加世界杯决赛圈比赛的资格。

如今大红大紫的萨拉赫就是在2012年夏天转会去了瑞士班霸巴塞尔，开始了他在欧洲的神奇之旅。现在埃及国家队中另外两位海外球员代表阿森纳中场埃尔内尼和西布朗中卫赫加齐也都是在那段埃及足球最黑暗的时期，选择了走出去开辟自己的新天地。

25岁的埃尔内尼和萨拉赫同龄，也是几乎与萨拉赫同时加盟巴塞尔。2016年1月，他被温格相中，以500万英镑的身价来到阿森纳。虽然在枪手，埃尔内尼只是一位替补，但上赛季各项赛事他也有超过20场的首发经历。而且在埃及国家队，埃尔内尼一直是中场的核心球员。

赫加齐的欧洲之旅可谓一波三折，2012年他20岁的时候就登陆意甲效力于佛罗伦萨，但出场机会寥寥，后来又被租借给了意乙球队。随后赫加齐重返埃及踢球，由于在国内联赛表现出色，去年他租借加盟英超西布朗。凭借自己在西布朗的出色表现，年底西布朗就买断了赫加齐的合同，完成了“临时工”转正的手续。赫加齐刚刚和西布朗一起在英超降级，不过彪悍的球风让他成为英超赛场上一位合格的防线大将。上赛季，他不但曾经爆头法国中锋吉鲁，在和老乡萨拉赫的交锋中，还因挥臂击打自己的国家队队友面部，而成为了媒体的焦点。

最年长参赛球员纪录

属于埃及门将

埃及队中还有一位必须要提的球员，就是球队队长、门将埃尔哈达里。只要在俄罗斯世界杯上出场，他就将超越哥伦比亚门将蒙德拉贡，成为世界杯历史上最年长的参赛球员。

蒙德拉贡四年前以43岁高龄代表哥伦比亚队出战了2014年巴西世界杯。埃尔哈达里现年45岁，目前效力于沙特球队布赖代达旺，自1999年起已代表埃及国家队出场了156次。他经历过世纪之交埃及队四夺非洲杯冠军的辉煌时刻，也体会过埃及足球最低迷的那段时光。2013年，40岁的埃尔哈里达已经开始淡出埃及国家队，但没想到的是，三年后，他43岁的时候又以自己在两场俄罗斯世界杯预选赛关键比赛中的出色表现，重新成为了一号国门，并且将以主力门将的身份迎来自己的第一次世界杯之旅。