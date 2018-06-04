88位中国少年将登上世界杯赛场

晨报记者 唐 舸 实习生 罗佳明

88位中国少年将出现在俄罗斯世界杯的赛场上。昨天，《踢球吧！少年强》主题活动在上海举行了出征仪式，足坛名宿范志毅以及艺人关晓彤等也出现在昨天的活动现场。

88位中国少年，来自各地足协、足球俱乐部、足球学校、公益组织选送，经过层层选拔最终遴选而出，并将在菲戈、杨晨、李毅、范志毅四位足球明星导师带领下，前往俄罗斯世界杯。《踢球吧！少年强》活动由2018 FIFA俄罗斯世界杯官方赞助商蒙牛发起，昨日在上海东方体育中心举行了出征仪式。

艺人关晓彤也出现在活动现场，她作为“中国世界杯少年队”名誉队长，和多位小球员一起接过了出征大旗。这些球员中，既有来自贫困山区和蒙牛总部所在地内蒙古和林格尔县的孩子，也有来自革命老区志丹学校的绿茵少年。

早在2004年的雅典奥运会上，年仅7岁的关晓彤就曾在该届奥运会闭幕式“北京8分钟”的宣传片中亮相。如今她已经21岁，成为了中国少年亮相世界杯赛场的名誉队长，同时会陪伴小球员们出现在包括本届世界杯开闭幕式在内的八场重要比赛中。

关晓彤说：“我对足球满怀兴趣，希望用自己的实际行动给小球员以精神上的感染，同时也会以‘大姐姐’的身份，关怀小球员。”

球员导师范志毅在回顾选拔过程时，也对小球员们表达了祝福。他说小球员们的努力和付出给他留下了深刻的印象，期望他们不负所托，在世界杯赛场上展现好的精神面貌。

俄罗斯世界杯官方赞助商蒙牛，一直关注中国青少年足球发展，作为民族乳业品牌，为88位中国足球小少年提供了圆梦俄罗斯世界杯的机会。这是2002年韩日世界杯之后，第一次有中国球员出现在世界杯决赛的草坪上。蒙牛集团战略管理副总裁张邕说：“中国和世界足球之间最大的差距依然在‘娃娃’身上。青少年足球水平提高，才能助推国家足球水平的腾飞。中国青少年足球要进步，必须倾注更多的社会力量，必须有更多的职业俱乐部、更多的大企业积极参与进来。”