超级企鹅足球名人赛“先踢为敬”-腾讯体育开启世界杯序幕

记者 金 昊

晨报讯 北京时间6月2日，由腾讯体育举办的首届超级企鹅足球名人赛在上海虹口体育场打响，由皮尔洛、吉格斯、巴拉克等国际巨星领衔的超级企鹅国际传奇队，对阵米卢挂帅，范志毅、杨晨领衔，以及全能艺人鹿晗加盟的超级企鹅中国明星队。最终中国明星队1:0战胜国际传奇队。

此次国际传奇队的出战阵容集结了皮尔洛、普约尔、内维尔、巴拉克、里瓦尔多等十几位叱咤风云的国际足坛巨星。中国明星队方面则由范志毅、杨晨等2002年打进世界杯的部分国足成员和李毅、徐亮、韩鹏等新老国脚组成，更有顶级人气偶像鹿晗倾情加盟。中国明星队的主帅由带领中国队打入2002年世界杯的“神奇教练”米卢担任。腾讯体育运营总经理赵国臣坦言，能够像超级企鹅足球名人赛这样，聚集起这么多国内外足球巨星的比赛，在国内还是头一次。

本次比赛分为三节进行，每节25分钟。开场仅1分20秒，中国明星队便率先取得进球，由李毅单刀面对托尔多抽射破门。比分落后的国际传奇队此后大举反击，但直至比赛结束一直未能进球。最终中国明星队1:0战胜国际传奇队。

比赛间隙还出现了全场观众与球星共舞的一幕。这是腾讯体育为先天性心脏病患儿特意设计的空气足球舞公益环节，这支舞寄托了先心病患儿对康复的渴望和足球的向往。2名接受了公益救助而康复的原先心病小朋友来到了比赛现场，与卡洛斯、莫伦特斯和关震3名球星共同起舞，看台上2万名观众也参与其中，掀起了现场的互动高潮。赵国臣表示，腾讯体育希望借助空气足球舞的传播，用积极、正能量的宣传方式唤起社会对先天性心脏病群体的关注，能让更多患儿有机会接受救助而享受运动的乐趣。

世界杯硝烟即将燃起，除了超级企鹅足球名人赛等线下场景体验外，腾讯体育还将通过全新的技术升级带来更多互动玩法，向用户呈现多种参与方式，开启从看到玩的世界杯全新体验。“腾讯体育希望凭借自身强大的产品矩阵、前沿的科技能力、领先的报道团队、成熟的报道模式和顶级资源，为广大中国球迷带来全新的世界杯体验，通过互动参与真正玩转世界杯。”赵国臣表示。