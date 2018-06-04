构筑国际生态商圈-在静安总能遇见你憧憬的生活

晨报记者 钱 鑫



在南京西路上，你可 购买到全球同步首发的奢 侈品； 在茂名北路上、“国 际潮流双子星”下，在Live House、深夜食堂和夜间小 剧场内，感受上海的“璀璨 繁华”。在吴江路，不仅可 吃到生煎包、粢饭糕等上 海小吃，还能在无人零售 店、网红店、品牌快闪店内 体验一番；在奉贤路上，各 种个性定制店、潮牌设计 师店、Vintage 中古店让你 能找到属于你的气质；在 愚园路上，各种插花、刺 绣、陶艺、手工DIY等，让 你的生活慢下来；此外，还 有800秀、百乐门等……

在打响上海四大品牌的行动中，静安提出“最国际、最上海”的发展特色，瞄准国际最高标准、瞄准世界顶级商圈、瞄准全球城市文化地标、瞄准智能制造前沿。推动四大品牌在静安发展，率先实现高质量发展、高品质生活。

静安，不仅成为了国内知名品牌、中华老字号品牌、原创品牌的集聚高地，也成为了全球消费品牌集聚高地、国际高端品牌进入中国市场的首选地，消费者在静安买全球、卖全球。

静安正瞄准世界顶级商圈，加快国际消费城市示范区的建设。

在城市中体味精致慢生活

伦敦牛津街、东京银座、巴黎香榭丽舍大道和纽约第五大道。后街是作为主街功能的延伸、拓展与互补的承载区，最终一起构建大都市中心区的完整商业生态系统。罗兰贝格全球CEO常博逸说：“纵观全球中心城市体系，发达的全球城市如伦敦、纽约、东京、巴黎，无不在城市现代化和人文特质两方面领跑全球，而城市后街在积淀城市底蕴和人文气质方面拥有独特优势，并在城市发展历程中逐步成为‘城市历史当代表达’的独特区域。”

日前，罗兰贝格发布了《静安区南京西路后街经济战略规划》，借鉴国外后街发展经验，结合南京西路主街国际化、高端化、品质化、创新型等特点，该《规划》提出，静安区南京西路后街区应遵循“海派风貌、多元体验、人性尺度、风潮引领”四大发展理念，将南京西路后街打造成为国际商圈生态构筑者和海派文化焕新亮点区。在后街的发展愿景中，罗兰贝格人提出“‘四有’后街，还有一个你”，将规划重点从千篇一律的商业街，转为“你憧憬的一种生活方式”。

静安区南京西路后街主体格局将围绕“三带三轴两街”铺开，将“双子星与双地标”（“双子星”是丰盛里与张园99，“双地标”分别是百乐门与800秀）作为支撑主街发展的新亮点。

其中，“三带”包括吴江路、梅泰恒后街（南阳路+奉贤路）和愚园（东）路，“三带”针对不同的人群，规划定位各有千秋，其中，吴江路将承担起体验式休闲街区的角色，梅泰恒后街注重个性化时尚，愚园（东）路关注精致慢生活。

“三轴”指的是陕西北路、江宁路和铜仁路三个文化体验轴，“三轴”则更多地被赋予了独特的文化气息，将业态定位为海派历史文化、现代文化戏剧和高雅艺术生活。

“两街”是指两条专业街，分别是西康路和威海路。西康路将以健康生活为主题，威海路将定位为科创先锋街，以此丰富后街网络。

“双地标”中的百乐门和800秀将分别承担起海派文化风情地标和现代文化时尚地标的角色。

静安的11条后街体现了11种风情，各有各的精彩：泰兴路与茂名北路，依托张园99与丰盛里两大亮点项目，以“国际潮流双子星”为愿景，打造永不落幕的夜色经济，以外籍商务人士、国际游客、潮流人士为目标客群，满足其夜间多元化消费需求；吴江路，充分依托步行街人气带动效果和轨交线交汇的强导流作用，进一步延展吴江路的美食标签，以“来吴江路体验全新生活”为愿景，打造南京西路商圈体验式消费最前沿；南阳路与奉贤路，依托已有基础的网红餐饮和潮牌业态，以“新·潮·浪·Young”为愿景，集聚定制化、个性化、独特款的新潮时尚业态组合。

打造新品首发高地

一些世界一线大牌，都喜欢把其中国首店选在恒隆广场；目前全球最大的咖啡文化体验中心——星巴克臻选上海烘焙工坊落户兴业太古汇，这里还云集了来自世界各地的高端时尚品牌。据悉，兴业太古汇有250多个品牌签约入驻，其中有14 家是首次进入中国，12家首次进入上海；在与之比邻的张园·丰盛里项目，携手仲量联行，引入了国内首家滚石餐厅、百威英博等国际品牌；很多轻奢品牌，也将首店选在静安嘉里中心。

作为上海的购物胜地，静安区商业品牌集聚度、消费创新度、时尚引领度、消费贡献度和消费便利度不断提升，静安正成为国际知名的时尚消费地标和新品首发高地。

在推动“上海购物”的三年行动计划中，静安提出，要对标国际最高标准、最好水平，推动静安在国际消费城市建设上作好标杆和示范，把南京西路打造成为世界级地标性商街。

品牌旗舰店、首入店将在静安进一步集聚，到2020年，静安国际高端品牌集聚度将达到90%以上，同时形成一批具有国际知名度的本土品牌，让南京西路不仅成为全球消费品牌集聚高地、国际高端品牌进入中国市场的首选地，也成为国内知名品牌、中华老字号品牌、原创品牌的集聚高地，真正实现在静安买全球、卖全球。

南京西路将成为静安区打响“上海购物”的重要依托。根据行动计划，静安区将以上海展览中心为核心地标，以南京西路周边会展和星级酒店等周边区域为依托，充分发挥南京西路沿线商业“世界橱窗”和以800秀为核心的昌平路文化创意产业集聚带时尚设计的优势，强化高端新品发布功能，传播和放大南京西路时尚产业在业界的影响力，打造具有国际影响力的新品首发高地。

构筑社交商业新空间

静安的购物体验，不仅可以体验高大上的一线品牌，差异化和价值融合的轻奢品牌，彰显个性和独特的设计师品牌，同时还能拥有温馨的社交体验。

继兴业太古汇后，静安大融城将打造为静安区域内的社交新体验、家庭型商业中心。地处晋城路、高平路交汇处的静安大融城，面积达19万平方米，配备了5栋以“尚生活”、“乐运动”、“品滋味”、“聚魅力”、“汇乐学”为主题的串联商业体。据上海静安大融城执行总经理翟云渊先生介绍：“这个项目涵盖了可满足日常购物所需的时尚零售、休闲美食等业态，还汇聚了多样化的儿童教育机构、综合型的亲子游乐中心等亲子项目矩阵。”

5栋商业体由一条健康步道完美连接，在增强各栋商业体之间黏性的同时，还将造型别致的景观亭错落有致地设计在健康步道中，供家庭消费群在购物期间拥有社交及休闲的独立私密空间。

以彩虹为主题的外广场，整体空间设计开放且包容。拥有中心广场、绿化带、围合型大草坪、步道座椅等便民设施，营造出绿色休闲的公共空间，消化并承担了城市区域规划的辅助功能，向区域受众群传递健康积极的家庭生活理念。

翟云渊认为：“面对已逐步组建家庭的‘80后、90后’作为消费主力军，覆盖全年龄层的亲子业态、创造家庭型商业中心将成为静安大融城未来发展的核心突破点，同时也是提升区域竞争力的一大亮点。静安大融城通过亲子业态的布阵，大幅度增强家庭成员在购物过程中的互动黏性，从而实现家庭组合的多元化消费需求。”

静安大融城还配备了各类服装、美食、商超等零售品牌，以满足消费者日常生活所需。其中，以具备生鲜餐饮一站式服务理念的Bravo YH plus最为抢眼，作为新零售概念的Bravo YH plus。在为家庭消费群提供安全、健康、高性价比食品的同时，还将创造持续迭代的消费体验，引领客群开启全新的生活购物模式。

大融城还引入了秦汉胡同国学书院、“上海最美书店”钟书阁，可提升受众群在精神文化层面的需求。静安大融城店将以独具上海文化特色的主题创意加入不可复制的设计理念。

静安大融城将成为静安一个创新型商业体，它不仅是一个商业体，更将通过内外街双结合的空间概念，打造出一个真正可供家庭群体集体参与并实现社交新体验的生活第二空间。