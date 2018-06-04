王菊能火，不值得大吃一惊

对于大多数人来说，猝不及防，在女团主题的网综节目《创造101》中空降一个“黑壮”奇迹。流量、话题、人气等等诸多指标在她面前都变得苍白，连古汉语诗词、成语都为她生造了好多新玩意。这个选手，叫王菊。对于她的陶渊明们（典出“采菊东篱下”），王菊可以说是近年来热门话题的集大成者。

最重要的就是做自己。审美标准自己定，你觉得尖嘴猴腮、肤白腿长是美的，我不这样认为。就跟《战狼2》 女主卢靖姗在戛纳某场女性主题话题上所说，我的小腿很粗，那是因为我经常运动，如果谁要袭击我，是很不容易打倒我的。所以，王菊的黑、壮，背后的信息可能就是有长期的运动习惯。而这一点很得新中产的青睐。同样，成功标准自己定，华裔作家小说《无声告白》，封皮上就有这么一句话：我们终此一生，就是要摆脱他人的期待，找到真正的自己。这就是王菊和“陶渊明激赏”的成功。

王菊是女孩，参加了一个莺歌燕舞的女团网综，不言而喻，实际上很多并不专业的看客与其说是欣赏歌舞表演，不如说是拿这些女孩来验证自己的两性观。王菊抓住了话筒，表达了一个让人眼前一亮的自己，曾经就读的上海第三女子中学校训第一条就是独立。

两性、亲密关系中要独立，经济要独立，社会地位更要独立。现实生活中的稀缺，反而让独立就像自由一样，成为无限接近、充满危险诱惑的光晕。

我们所处的时代，跌宕起伏，如果熟悉公共领域的话题日更，实际上是能够感受到传统与现代、保守与开放之间无时不刻地磨合。王菊，就是生逢其时。如果把王菊作为流行文化新起的坐标，她是有“历史”渊源的。她就像一个多棱镜，锻造所需的材料并不新鲜，真的不至于大惊小怪。2005年李宇春出来的时候，网友怎么说的？2014年，蔡依林推出新专辑《呸！》的时候，聪明的网友已经怎么拿“淋”字做文章，还有是怎么生造出“地才”的。所有异于传统、主流标准的变型，从阶段性看都是速朽的。

但是，她们的出现就像长河的波浪，是必要的。惟有此，你才能感受到世界好像真的在发生变化，最怕的就是麻木地接受日常。

做不做“陶渊明”一点都不重要，是个“菊外人”也并不真的OUT。我知道你，你们对于被时代淘汰这件事真的好焦虑，焦虑是很好的东西，能够促人反省进步，但它要有的放矢。我觉得，真正应该焦虑的是王菊背后所代表的可能性，请问你有没有勇气成为更好的自己？

钱德勒

媒体人