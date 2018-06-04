早前看到张艺谋新片 《影》的海报，由黑白两色砂石组成太极图，让人想起素寒清冷的枯山水。枯山水是利用砂、石、苔、木组合成景，体现“一沙一世界”的至简美学，用砂石组成的太极图，基本等于整个浩渺宇宙，人物游走其中，如同沧海一粟。最近预告片曝光，满目又是黑白灰三色，心想老谋子这是要返璞归真了吗？

曾几何时，不让张艺谋在银幕上泼红洒绿，简直就像不让张爱玲在文字里书写颜色一样难。因为他们都是久负盛名的色彩爱好者，善于用自己的手艺打翻调色盘。对了，最近有写手抄袭被人在网上揭发，其中抄了不少张爱玲写颜色的句子，“龙须草席上堆着一叠旧睡衣，折得很齐整，翠蓝夏布杉，青绸裤，那翠蓝与青在一起有一种森森细细的美”。别无分号的风格，居然也敢明目张胆地粘贴过去。

如果研究张艺谋的颜色谱系学，首当其冲的应该是烈火烹油式的大红大绿。早年那满屏的中国红，从高粱地烧到“大红灯笼高高挂”，一路烧到西方，《菊豆》 的故事干脆发生在大染坊。到了开创武侠大片风潮的 《英雄》，不同的色彩板块则有不同的象征意味，流传甚广的一句赞美据说来自斯皮尔伯格，“我不懂中文，但是通过色彩看懂了《英雄》。”

张氏调色盘艺术后来有了不同变种：一种是无所不用其极，代表作是《满城尽带黄金甲》和《三枪拍案惊奇》。《黄金甲》从头到脚金光灿灿，加上铺天盖地的菊花阵，有人体会到艰于呼吸的压迫感，有人看出了暴发户式的不知节俭；《三枪》 则让农业艳俗风走到极致，加上外部五彩斑斓的丹霞地貌，简直让观众疑心自己活在迷幻梦中。另一种则注重颜色的参差对照与搭配，代表作是《金陵十三钗》，华丽旗袍与惨淡缁衣对比强烈，产生触目惊心的艳异效果。在这些作品里，《山楂树之恋》可以说是一个异类，有点像是马卡龙色混搭蒂凡尼蓝，全因那是一个少女纯爱故事。

终于到了此时此刻的 《影》，有人形容预告片是高级的性冷淡风，甚至从画面里看出了中国水墨山水画的层次感。艺术家的形式探索，总能成为宣传话题，就像冯小刚的 《我不是潘金莲》 上映前，关于圆形画幅的讨论也火热过一阵子。我倒更愿相信，随着年岁老去，从浓墨重彩到枯寒山水，其实是生命底色与人生感悟的某种还原，终究到最后，都是一片白茫茫大雪好干净。

长凤新

媒体人