从4月下旬开始，崔永元就在微博上发飙，因为冯小刚要开拍《手机2》，勾起他当年被《手机1》影射的旧仇。怒骂冯小刚是渣渣，痛斥刘震云无耻，更把范冰冰徐帆和刘震云的女儿拖下水一顿暴骂……

说实在的，这桩公案是非曲直各有说法，外人无法置评，但当听到崔永元在视频里说起创办于1996年的《实话实说》有多火，“火到什么程度，你问问你爸你妈你爷爷奶奶，多少人想嫁给我啊，比他火多了。”不禁有点伤感。好汉不提当年勇，但好汉怎能忘了当年勇呢，天真的小崔如今变成了横眉冷对的老崔，多少前尘旧事，借一部《手机》看到了贵圈这十五年的转换与际遇，还真是令人感叹啊。

先说说小崔。2003年，小崔是央视最有影响力的主持人，因为抑郁症休养了两年，后来接替的《小崔说事》影响不大，再后来他不断在老电影研究和主持人中切换，把反转基因当成事业，更在网络上大战方舟子。2013年辞去央视职务之后，小崔正式成为了一个自由人，做做广告，站站台，有看不惯的事情就开炮，彻底把舞台从电视转到了网络，从著名主持人变成了大V。

而《手机》导演冯小刚呢？2003年确实是借着《手机》转了型，影片以5000多万票房拿下当年冠军，也让他推开了正剧的大门。以前的冯小刚只能靠喜剧打天下，后来正剧喜剧双管齐下，正式进军一线导演，在同时代的其他大导都后劲不足的时候，他仍然是时代的弄潮儿，做导演仍然是票房的宠儿，《芳华》叫座，做演员拿了金马影帝，2018当然意气风发。

《手机》编剧刘震云呢？2003年还只是作家圈里的聪明人，与冯小刚的绑定，让他到了2018年已然是影视界的编剧大拿，把女儿也扶上马做导演，比起同时代还在贫困线上的作家们，他算是功成名就。

至于演小三的范冰冰呢？借《手机》花瓶转型成为演技派，从小明星一跃成为“范爷”，中国影坛一姐。当然范伟的变化也大，2003年他还傍在师傅赵本山旁边配戏，2005年之后两人就再也没有合作过，范伟进军电影圈，更是在2017年拿下了金马影帝。男主角葛优与女配角徐帆则稳中求进，仍然混在圈子里；男二张国立不拍清装戏之后，现在活跃在话剧界；而范冰冰影射的和晶，当年接替崔永元的女主持人，现在搞高科技公司，完全和电视不搭边。

有些事，要隔着时间来看，十五年过去了，有些人还立地潮头，有些人已然退下，这跟个人的性格有关，也跟时代的选择有关。是非对错谁能说清楚呢，沧桑委屈谁又少得了呢，我们这些看客不胜唏嘘之余，想起的竟也只有这一句词：背灯和月就花阴，已是十年踪迹十年心。

黄佟佟

人物记者