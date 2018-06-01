不快乐的大人和小孩为什么越来越多-朱德庸新书《绝对小孩3》邀你坐上时光机

晨报记者 徐 颖

朱德庸来了，距离上一次他来上海，整整十年。这一次，他带来了新书《绝对小孩3，梦拐角》。

九年前，《绝对小孩2》 出版，九年来，朱德庸说，我看到了这个时代更多不快乐的大人和不快乐的小孩。再画《绝对小孩3》，他想说的是，对这个时代的小孩，希望还给他们做梦的环境，在那儿，大人退到一旁，让所有的小孩发挥与生俱来的“梦天性”。

朱德庸说：“因为，钱并不会让人进步，梦才会。”

趁着他到沪宣传新书的间隙，晨报记者对他进行了独家专访。

《朗读者》录制 希望童年的自己能听到

新闻晨报：不久前您上 《朗读者》 节目，念了 《写给童年的一封信》，非常感人。是在什么情况下写下的这封信？

朱德庸：《绝对小孩3》讲的是小孩，我想，也许我可以写一封信给童年的我，童年对我来说太重要了。另外我还有一个好玩的想法，我小时候最喜欢看电视，也许，我现在念一封信，透过电视，这个电波可以穿越时空。正好是小时候的我在看电视，而电视的画面就是我朗读的画面，那个童年的我一定会觉得很奇怪，咦，这个长者是谁呀？这就像是一次时光旅行。我真正希望童年的自己能够听到。

新闻晨报：现场真的与自己的童年相遇了，描述一下这种神奇的感受。

朱德庸：现场背景板是我小时候最爱的一张照片。我看着他，他也看着我，傻乎乎地笑。对我来说，那个感觉，就像我真的坐了一个时光机，回去了。现场就是一个3D时光机，当我全部念完，灯光亮了起来，下面观众开始鼓掌，我又穿越回来了。播出后，很多人留言，说看了好几遍，觉得要流泪。

新闻晨报：在生活中，您用何种方式与自己的童年相遇？回到童年有哪些路径？

朱德庸：当我触摸小时候留下的画册，那个就是我的时光机。每天晚上睡觉时，我会跟我太太说，晚安，我要回去我的童年。我闭上双眼，想象我整个人浮起来，看到很多很多小时候的景物。

创作《绝对小孩3》，我也是想说，每个人与自己童年的连接是非常重要的。你跟自己童年连接时，会知道自己是个什么样的人，知道很多你现在很在意的事情，在你小时候毫不在意。现在大家拼命地在往前走，但是必须要有自己的步伐，而怎样才是你该有的那个步调，你要回到过去，重新审视自己，才会知道你未来要的是什么。

新闻晨报：在信中你对人生、幸福、成功进行了定义。这些定义，在十年前与十年后，有过改变么？

朱德庸：十年来并没有改变，只不过十年后我更加确定，我对于幸福的定义，我要的是那种看不见的幸福，而不是看得见的幸福。大部分看得见的幸福，是需要用财富去换取的，但是看不见的幸福，才是真正满足你内心的空虚。对于成功也是一样，很多人看我也许很成功，但其实我的生活方式，与成功无关。我还是过着很简单的生活，吃的还是十年前爱吃的那碗面，我一直都在过着原来的生活方式。对于财富，我认为，只要超越你实际需要的那个标准，那财富就只是数字了，数字是随时都会消失的。所以我会觉得拥有自己的生活才是最重要的，今天过了一天我很喜欢的生活，在记忆里，那个会永远跟着你。

梦拐角就在那里 就看你愿不愿意转身进去

新闻晨报：《绝对小孩3》 取名梦拐角，在现实生活中，您可以在哪里找到梦拐角？有没有一张专属于您个人的梦拐角的地图？

朱德庸：之所以取名梦拐角，是因为我觉得，所有珍贵的东西其实都在一个拐角处，都在你的身旁。譬如说，你最关心的人和最关心你的人，就是你的身边人。譬如，记忆，到底多少人注重自己的记忆？对我来说，那个梦就在拐角，只要愿意，你转个弯就到了。可能手边就有你小时候留下的东西，这都是时光机，也是梦拐角。它可能就在你家附近的一个小公园，或者咖啡店，很多梦拐角就在那里，看你愿不愿意转身进去。

新闻晨报：为什么你观察世界时，常常可以看到那些人们看不见的另一面，是什么练就了你的观察力？

朱德庸：这是我从小的本能。来自于我天性中的好奇心，想要弄清楚事情的真相。我一直在观察人，人是最好玩的，越观察越有心得，当我开始创作时，这些观察帮助了我。我喜欢绕到人的背面去看，这需要观察力，但我并不认为这个观察力有多么了不起，只是现代人已经不练习了。为什么很多人喜欢我的漫画，可能就是喜欢漫画传达的真实，不管你愿不愿意接受，喜欢不喜欢，其实人们是需要真实的。

如果你有能力 可以把荒谬变成幽默

新闻晨报：你曾经说过，世界是病态的，唯一能够对付它的武器就是幽默。生活中，如何才能找到幽默？

朱德庸：幽默就是一扇想象力的旋转门，可以把你从阴湿幽暗的地窖，瞬间转到艳阳高照的海滩，但现在整个大环境，并不是只有幽默就能够解救大家。现在人为什么那么不快乐？我觉得是因为，你背弃了你自己，追求的很多东西可能都不是你要的，也许只是你需要一个安全感。我觉得人在焦虑和紧绷的状态下，很难真正产生幽默，在放松状态下才能找到幽默。

新闻晨报：很多人会觉得作为漫画家的你一定掌握了幽默的秘密武器，能否透露一下？

朱德庸：幽默是一种心态，如果一定要变成一种方法，那就是你要颠覆所有已知的事情。人世间很多事情都是由荒谬组成的，荒谬里面就有幽默的成分，如果你有能力，就可以把荒谬的事情变成幽默，当你没有幽默，这种荒谬只会带来不愉快。要学会绕到事情的背后，这样才能发现另一面，而这一面，可能就是幽默。我一直说，幽默是文明的指标，一个地方越文明，也就越幽默。

走在上海街头 有些影像跟过去重叠在一起

新闻晨报：十年没有来上海，发现了哪些变化？

朱德庸：大的东西没变，小的东西变了。十年没来，走在街上就像置身一个大的时光机，有些影像是跟过去重叠在一起，这是很有意思的事情。我最受不了一个城市被彻头彻尾地改变，一个没有记忆的城市，居住在里面的人，相貌都会不一样。

新闻晨报：会不会这次上海行，也会进入您的创作中？

朱德庸：多少一定会有，但会不着痕迹。我有很多漫画，里面就是各地带给我的感受。常有人问我，里面哪几个人物是你？我只能说，你自己判断。

新闻晨报:结束上海行之后，你准备再度隐身躲回自己的世界，能否描述一下，这是一个怎样的世界？

朱德庸：我要回去的世界，就是我的生活方式，那个方式毫不吸引人。我的世界很简单，就是音乐、画画和猫咪，太太一直会问，那她呢？其实她就在所有的这一切的里面。