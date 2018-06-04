文/图 晨报记者 陶 令 *ZY

夏味忽浓忽淡，隐隐约约间气温节节攀升，但夏天的感觉似乎还不够过瘾，这里有阳光，海浪，夏食和粽叶飘香

热度·西班牙IBIZA

夏味:★★★★

初尝夏日的气息总觉得不过瘾，想起儿时妈妈唱起的歌谣：阳光，沙滩，海浪，仙人掌，独缺白浪逐沙滩和那一片海蓝蓝。那就去西班牙的IBIZA（伊维萨）岛提前感受一波夏季的热浪。凡是来过西班牙的人，一定会爱上这个热情阳光的国度，明媚的阳光更胜在热烈的风情。

选择度假目的地，西班牙的IBIZA岛是不容错过的海岛度假胜地，这里是肖邦的故居，是古典音乐的发源地，同时又因其丰富的夜生活和电子音乐闻名于世。如今这里也被众多明星球星青睐，列为度假的私家首选。岛上植被繁茂，整座海岛坐拥美丽的沙滩，气候宜人，景色自然优美，且保留有中世纪威尼斯人建造的双尖塔城堡，每年都吸引着大量外国尤其是英国游客，也是梅西热衷的度假胜地，已经不止一次有媒体拍到梅西携其家人来此度假。在这里，夏味就是热辣的阳光和扑面而来的海风。

尽管西班牙的岛屿众多，但位列色彩斑斓首位的IBIZA岛则将古老和时尚结合得很好，山上的城堡和山脚下挂着鲜艳招牌的现代商铺俯仰相望。在这里从来不会觉得寂寞，永远沸腾的咖啡馆把香气传遍了大街小巷，露天音乐会也是夏日在夜幕降临后的好去处。

工兵：如果有时间一定要去西班牙的阳光海岸大区。这个国度传说中绵延200千米的阳光海岸，由许多小沙滩和小城镇连绵组合而成，每一处都是背靠城堡或山岚，前迎地中海，无敌的海景无愧于“欧洲阳台”的美誉，侧眼是城镇人文，蔚蓝的海景，景色极美。

美食·巧心思炖好味

夏味:★★★★★

随着夏日而来的除了裙衫翩翩之处，还有体感的燥热和如雨的汗水。这个夏日心心念念着一盅火曈炖芥菜胆，用清淡如许的口感为身体降温也收获口感的小确幸。

用廖师傅的评价，这道既吃功夫又有回味的汤羹，正应了这个初夏不时不食的精髓。别小看了这简简单单的菜名，火瞳虽是江南人常用来入味的火腿，但实际能入此汤羹的也仅限上等五年金华火腿的肘子部位，至于广东人煲汤的传统食材——芥菜胆，对身为静安香格里拉夏宫主厨的廖自力师傅来说，更是有着一番精细的挑选理由。自本月起，芥菜胆就进入了最好的食用时节，断断续续可延至9月，而廖师傅选用的这味水东芥菜更是独特，非但味道爽脆，夏日食用最重要的是可以起到消暑祛火的作用。芥菜胆要呈现完美的口感，事先还得做好准备，来自廖师傅的秘诀，水东芥菜虽然败火性能超强但通常入口会有些苦味，因此就得先用加了糖的水滚上一滚，去除苦味后再与其他食材和高汤一同煨制。

至于说到这道视觉上就十分清淡凉爽的汤羹，自然不能或缺煲汤用的高汤。底汤是选用纯鸡汤炖煮提鲜，也是为了不让芥菜胆的味道过于寡淡，在搭配了指定部位的五年陈金华火腿后，令咸鲜和爽口并存，而火腿肘圈的口感也是备感精致且鲜美，刚好调和了整体的味道，不愧为非常适合夏天的一道菜。

工兵：每次到静香的夏宫总是有很多选择，无论是港式茶点风靡的夏小馆，还是粤菜纯正的夏宫。甚至是近日人气颇旺的静俪店，还特别由廖师傅亲自打造了别致的套餐菜单，免去了点菜的各种纠结，就等着坐享廖师傅的完美搭配吧。

节日·端午手工裹蒸棕飘香

夏味:★★★★

初夏时节，总少不了粽叶的清香和清新，或许正因为端午节自带的美食，也成了吃货所钟爱的节日。论及端午粽子每每总绕不开是吃甜口还是咸口，更有甚者肉粽还得蘸糖吃，可见端午节真真是个好吃的节日。南派北派、江南岭南，口味丰富的粽意愈发浓烈。

如今随着厨师界喜好创新的风气日盛，不出上海也能感受浓郁的岭南端午风味，用一款2.0版的经典广式裹蒸粽弥补了千里迢迢的他乡乡味，配上赛龙舟这项通行神州大地的端午节民俗运动乐哉妙哉。

据了解，经典的广式裹蒸棕创作灵感源自传统的粽子，经由上海半岛酒店米其林厨师团队的精心改良，升级后的逸龙阁鲍鱼裹蒸粽全部手工制作，无论是其采用的馅料还是外裹的荷叶都带入了地道香港地区的传统口味，令这个端午节别具风味。

自带星味的手工鲍鱼裹蒸粽是由米其林二星餐厅逸龙阁中式点心厨师黎永冠独家配方打造的，厨师生涯长达40年之久的黎师傅，沿承传统香港及粤菜精髓，又擅长创新，不愧为米其林厨师团队的大将。

这款手工鲍鱼裹蒸粽甄选了特级的食材，就是为了能确保纯正的广式裹蒸粽的口味，如只选用原只四头的鲍鱼，确保个头的同时口感上肉质也丰厚肥润；精选大块五花肉，大颗原粒瑶柱，新鲜油水充足的咸蛋黄，极品厚花菇与香甜的栗子，再将去皮后的清新绿豆糅合其中。仅这味去皮的绿豆口感就颇为出彩，完全不同于江南肉粽，在丰富的口感中平添了丝丝甜味，颇为清新。

手工裹蒸棕还真是在外形个头上就秒杀同类粽子，四四方方的模样让人看着就极为敦实，其实每个的重量也都要达到800克了，如此“体重”自然对师傅的包裹手艺也颇具挑战。最外层用圆润的荷叶包裹，而里面则用了多张传统粽叶进行全方位的包装，以免百润糯米和各种馅料漏出。

工兵：听说如此重头货的裹蒸棕是需要经过6个小时的蒸汽才能熟呢，正应了慢工出细活的道理，记得品尝这款“巨无霸”裹蒸粽要提前预约噢！