文/图 晨报记者 陶令 *ZY

这个端午节一起来拼假游吧！请上四天的年假，拼凑一场九天的悠长假期。先不说能跑得更远，就算是近邻的东瀛也能玩得更地道、深入。

或一国如欧洲心脏比利时寻迹法兰德斯大师，或一城如东京在地文化探索，远近皆宜，欧风和式皆可。

一城深度探秘

每每说起东京，总会被银座、迪士尼这些地标左右，从同为光怪陆离的大都市上海出发，总想着在东京一城能走远些、走多些去深度探秘，或追寻名人热剧的踪迹，或不疾不徐的和风古朴。这就以东京为原点出发吧！

■原点之旅

既然以东京为原点，那就选择东京城名副其实的原点所在地——日本桥吧！在这个曾经一度是传统意义上的“零英里标志地”，只有你踏上了，才算是真正到达日本的首都东京了。原点之旅怎能或缺和风体验，选择入住东京文华东方酒店预约感受其独有的日本桥体验之旅！酒店正是坐落于日本桥地区的中心地带，不但距离著名的“日本桥”仅举步之遥，且周边也是城中历史文化汇集之地，既来之，则安之一一打卡众多的遗迹吧！

或许是体会到住店客人对日式文化的各种好奇，酒店近期特别推出了日本桥体验之旅，在享受完美住宿体验之余也能亲历地道的日式文化，感受别样的东京风情。开启日本桥体验之旅前，先得投入地从装束上进入角色，穿着传统的日式和服在专业讲解员的陪同下探索日本桥独到美食及文化，或是一次别开生面的和式纸手工制作，或是跟随匠人体验传统的玻璃雕刻以及与欧洲插画截然不同艺术风格的日式特色插花工艺等互动活动。相信如此多元的在地体验一定会令人印象至深呢！

来到东京，更不能错过美食文化至精至纯的体验。选择此次下榻的东京文华东方酒店绝对是饕餮者的乐园，酒店拥有12个风格独特的餐厅和酒吧，光米其林星级餐厅就有两家，还有位于38层最顶层的Sora餐厅和意大利美食K’shiki餐厅也聚齐了美景和美味。前者拥有落地全景玻璃窗，身处其中便能将无与伦比的东京天空树和充满动感活力的东京城市全貌尽收眼底； 而后者的餐厅主厨Daniele Cason则将地道的Trattoria 风格意大利美食原封不动地带到了东京城的原点，如果空气通透，在这里用餐还能饱览东京光彩夺目的天际线全景，甚至是远处隐约的富士山美景。

工兵：预订日本桥之旅必须提前7天噢，文化体验活动也会随时令和节气有所调整，建议提前与酒店沟通，选定你的心水体验。

■古都镰仓

选择东京之行，时常会有错失古都的遗憾，那是你忽略了距离东京一小时车程的镰仓所在。在这个有着至深幕府文化的千年古城中，却有着文艺青年和二次元都选择到此朝圣的融合风。

一边，这里是《灌篮高手》、《TARI TARI》等多部动漫的取景地，吸引着众多二次元青年前来打卡，他们的朝圣之路在“江之电”这条历史超过百年的铁路线上。总共15站的设置连接起镰仓古城众多著名景点，其中尤以车站路口那场樱木花道与赤木晴子打招呼的经典场景为最，每每有粉丝们为了还原这个画面，在此等候电车通过的瞬间。当叮咚的车铃声响起，思绪便回到了那部《灌篮高手》中。

一边，这里又是文艺青年朝圣之地。尤其是令北镰仓光芒日盛的，正是日本电影大师小津安二郎。大师将其墓地选址圆觉寺，隐秘在林荫中，墓碑上只留一个“無”字，引来无数影迷特地来瞻仰，而作为小津安二郎的崇拜者——是枝裕和也在镰仓完成了对大师的致敬，其执导的《海街日记》里的七里滨就与“江之电”停靠的“镰仓高校前”站仅相隔一条国道。

六月的镰仓，鸢尾次第绽放，登高远眺，镰仓五山的山间都是大块的绿色。沿着道路上山，可以欣赏到瑞鹿山唯美的山林风景和恢弘的禅宗建筑，驻足歇息或许还能偶遇日本茶道的好体验。

工兵：从东京乘坐“江之电”列车前往镰仓是最唯美的选择。这部以绿色为主色调的复古小火车，横穿腰越、极乐寺等浪漫小城，一路也能欣赏到日光倾城和穿越住宅区的梦幻景色，皆可入画。

一国寻迹大师

法兰德斯作为比利时“艺术之邦”的魅力不容小觑，为此法兰德斯旅游局特地在自今年起的三年间推出了全新的“法兰德斯大师”项目，这个端午有着足够的假期，你可以重走大师之路，悠长假期去感悟那一路的美食，风景，创作和生活。

■艺术追踪

法兰德斯大区一直都是西欧顶尖艺术的发源地，也是原始画派、文艺复兴、巴洛克艺术等众多知名艺术运动的灵感源泉。此次游历比利时的头阵将安排在安特卫普，作为鲁本斯一直生活的地方，这座城市给予了大师创作莫大的灵感。

走在安特卫普的街上，有太多精彩等待你去发现。新潮、时尚、热情，艺术、历史、时尚以及钻石，都可以作为它的代名词。坐火车抵达安特卫普中央火车站，从下车的这一刻起就是一场追寻艺术大师足迹的惊艳之旅。穿过时尚区、咖啡馆和华丽的洛可可式建筑，就可以来到Meir大街，而这里就是刚提到的鲁本斯故居附近，鲁本斯曾为了寻找灵感和放松来到这里，而如今Meir大街已经是安特卫普最重要的一条商业街，拥有众多独立设计师店。除此之外，安特卫普印刷博物馆Plantin-Moretus Museum，也非常值得付出一个下午。来到这里，就像回到16世纪，一尘不染的印刷机，相当惊人的书库、还有挂毯和绘画作品，五国语言的《圣经》和很多很多值得探寻的东西。

工兵：地域精致的法兰德斯居然拥有97家米其林星级餐厅，可以说是全球顶级高端美食的集聚地之一了。所以，大家到法兰德斯可以通过艺术、美食、美酒、美景等各种方式，感受大师的魅力以及大师精神的传承。

■城市拾遗

布鲁塞尔有着众多美誉，其中的“欧洲的十字路口”相较于布拉格更文艺绝美。小城集合了中世纪至今的精美欧洲建筑，每个地方都藏着心动，到处都是文艺。布鲁塞尔汇集了哥特式、文艺复兴式和路易十四式等建筑风格，充满了独特的中欧艺术风情，漫步在热闹的大广场和神圣的大教堂中，感受流淌在时光里的安宁和淡定。在布鲁塞尔还能随处可以遇见自己的童年，布鲁塞尔有足够的理由称自己是漫画的艺术之都，我们所熟知的《丁丁历险记》和《蓝精灵》诞生于此，跨越大洲伴随我们度过美好的童年。如今这些漫画形象被集中在布鲁塞尔老城中心的拉萨布勒街上，漫画家们依旧坚持在老城区的建筑上创作。

离开布鲁塞尔，下一站锁定布鲁日，蕾丝的制作工艺曾在17世纪达到顶峰，直到今天编织蕾丝的传统依然以各种各样的方式传承着，游客们在这里还有机会学习和交流编织蕾丝的技艺。

而生于根特的凡·艾克兄弟，其创作于1432年的名作——《根特祭坛画》恐怕无人不知，它的修缮无疑是本次拼假之旅的高光时刻。据透露，此幅画作将于2020年重回圣·巴冯大教堂，重新闪耀。而在《根特祭坛画》修缮期间，游客可以前往根特美术馆见证修缮过程。

工兵：布鲁日除了是蕾丝的故乡，还拥有一座布鲁日皇冠上的“一颗明珠””--布鲁日钻石博物馆，同样值得去看看，它以独特的视角展示了钻石世界中通常不为世人所知的秘密。