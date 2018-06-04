从免签到落地签-端午出境游拎包就走

文/图 Charlene

端午节将至出游地还没确定？高考、期末考结束想带娃旅游放松？想来一趟说走就走的出境游也不是天方夜谭，对中国公民免签的卡塔尔、目前正限时免签的阿尔巴尼亚、有条件免签的黑山……这些目的地让你和出境游不再只差一枚签证的距离。

免签·卡塔尔

阿拉伯湾的碧海蓝天，红树林的盎然绿意，沙漠腹地的金黄璀璨……这个拥有旖旎风光的国度，便是去年起对中国公民实行免签的卡塔尔。只需在抵达当地时出示有效期6个月以上的普通护照和有效回程机票，便可免签入境，在卡塔尔免费停留30天（多次入境），还可申请缴费延期，再停留30天。

徜徉卡塔尔，可以在贝聿铭的封笔之作MIA伊斯兰艺术博物馆，欣赏精美的伊斯兰艺术和文物藏品，饱览长达14个世纪的文化瑰宝；游逛瓦其夫传统集市，穿行于琳琅满目的小店和美食餐厅，体验地道的中东生活； 探访联合国教科文组织世界遗产艾祖巴拉，这一经过全面恢复的雄伟古堡和考古遗址，感受18世纪海湾地区重要港口城市的原有风貌……此外，还可以滑沙、徒步、戏水亲近大自然，多角度全方位游览卡塔尔这个安逸且深藏文化底蕴的国度。

地雷：入乡随俗，进入卡塔尔请尊重当地宗教文化习俗，出发前宜了解各种礼仪及禁忌。

限时免签·阿尔巴尼亚

从克罗地亚到保加利亚，近年巴尔干地区的几个国家逐渐成为朋友圈的“小鲜肉”。大家已不再将视野局限于热门国家，热衷开拓更多小众目的地。而巴尔干半岛西岸的山鹰之国——阿尔巴尼亚也适时推出了针对中国公民的限时免签。

与意大利隔海相望的阿尔巴尼亚，紧贴着亚得里亚海和伊奥尼亚海，当地除了秀丽的海景，还有一道道玩味的风景线——随处可见的碉堡。在这座世界上人均碉堡最多的国家，碉堡被开放为酒店、酒吧、咖啡馆等，甚至变身旅游纪念品。虽说吸烟有害健康，但阿尔巴尼亚碉堡式烟灰缸可是出镜率最高的手信。

工兵：限时免签的时间从今年4月至10月31日，所以这场说走就走的旅行也需把握时机呢！

有条件免签·黑山

同样地处巴尔干半岛的黑山共和国，与阿尔巴尼亚为邻，目前正对中国公民实行有条件免签政策。持有因私护照且具有有效的2次及以上申根签证、美国多次入境签证、英国多次签证的中国公民，无需办理黑山签证，可在境内停留不超过30天。

趁着端午假期、暑假尚未开始，避开夏天的旅游旺季，错峰出游前往黑山也是不错之选。尤其是黑山国家虽小，却拥有73公里长的阳光海滩，汇聚不少欧洲人酷爱的旅游地，譬如，赫赫有名的海滨旅游胜地布德瓦、1979年被列入世界遗产名录的科托尔自然保护区、前年被LP 评为最佳旅游地的科托尔市等等。

工兵：有条件免签意味着千万要读懂免签的各项条件，总之，凡拥有申根、美签和英签的人就有福了。

落地签·伊朗

稍早前，伊朗对持因私普通护照的中国公民也开放了落地签——从第三国出发的中国公民可持护照、离境机票及其他相关材料在指定机场付费办理落地签，包括大部分从中国出发至德黑兰的航班降落所在的德黑兰伊玛目霍梅尼国际机场（I-KA），以及德黑兰梅赫拉巴德国际机场（THR）、马什哈德国际机场（MHD）、设拉子国际机场（SYZ）、大不里士国际机场（TBZ）、伊斯法罕国际机场（ISF）。

伊朗是历史悠久的文明古国，灿烂的波斯文化在此绽放。七八月炎夏不适宜前往，趁着6月天还没热，不妨踩着凉爽的尾巴探访。走进德黑兰市区，在古老与现代中穿行；在“丝绸之路”的南路要站伊斯法罕，饱览名胜古迹，欣赏11世纪至19世纪间的各种伊斯兰风格建筑；前往设拉子，感受“玫瑰和夜莺之城”及“诗人的故乡”的魅力……

工兵：无论是免签还是落地签，都请留意护照的有效期须6个月以上，最好至少有两页空白页，并准备好回国的返程机票以备海关核查。