尽管天气乖张，但咄咄逼人的夏热终究预示着炎夏的临近。或湖光山色用一袭清凉避暑，或恣意洒脱用一场自由彰显个性，夏天本该如此-清新之风渐起





文/图 哑哑

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奥地利国家旅游局

“奥地利、索尔登，一个007主题的e－lenments 全新艺术形式的体验馆将于今夏7月12日神秘开幕。这里的一切展出都是围绕着詹姆斯邦德的品牌和所有的经典元素。对所有的007粉丝来说绝不容错过，其24部詹姆斯邦德电影的章节也将一一展示。”

这场以纯美自然为主题的推荐会，不但展现了奥地利夏日三个美轮美奂的假日目的地：滨湖采儿-卡普伦、克恩顿州和奥茨山谷，更是将连接上海和奥地利的重要载体——奥地利航空着重推介。搭乘每日一班从上海直飞维也纳的航班、以及今年全新亮相的优选经济舱，为上海及周边前往奥地利的游客提供了更高的便利性和舒适度。

近年来，越来越多的游客选择奥地利作为首要旅行目的地。随着夏季来临，除了传统文化音乐城市之外，奥地利其他以纯美自然风光闻名的地区也逐渐成为游客们的最佳选择。处于奥地利中心的滨湖采尔-卡普伦，将冰川、高山和湖泊完美融合；位于阿尔卑斯山南麓的克恩顿州，湖光山色间氤氲着令人沉醉的纯净自然之美； 拥有着阿尔卑斯高山区得天独厚地理优势的奥茨山谷，是探索自然爱好者们的理想胜地。

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中国旅游演艺联盟执行主席 梅 洪

“外滩是上海的城市名片，围绕着这一独具地标特色的区域，我们还将陆续打造白天版的《外滩往事》、中餐和晚餐版的《外滩盛宴》、夜间版的《外滩秀色》，为外滩这一游客最喜爱的地标植入更多的上海品牌与特色。”

咖啡馆、艺术画廊云集的外滩源，近日又将新添首台环境艺术新实景沉浸体验秀——《外滩寻梦·上海之歌》。设于外滩新天安堂内试演的该剧采用全息投影技术，构建了多媒体的体验空间，融合新的科技元素，将上海这座百年城市的历史人文做了一个全新的呈现与诠释，营造了一个超现实的观演体验，也为外滩的的旅游元素更添文化气息。

该剧通过一个逆生长的上海人老沪，为了给母亲寻找新歌，穿越了大半个世纪的上海，用歌声带出了整个上海在阵痛中迎接新文化的历史。剧中人物老沪出生在1840年，英国战舰的炮声开启了他的童年，家庭的破裂、母亲的忍辱负重、儿时一路伴随的歌声……这一切都发生在见证上海开埠历史的外滩。就这样，剧中的人物用歌声串响起了老上海不同的历史，也穿越进入到上海不同的时代。其中最令人感慨的则是，外滩一路走到今天的发展变化，如今已跃居成为上海城市不可或缺一个地标所在。

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甘南州旅游局局长 欧杰草

“甘南属汉、藏两大文化板块和青藏高原与黄土高原的结合部，是我国独具民族特色旅游目的地，是距内地最近的雪域高原，是人一生要去的50个户外天堂之一，有着费孝通先生称之为‘青藏高原的窗口’和‘藏族现代化跳板’等美誉。”

近日，独具风情的九色甘南州旅游推介令上海市民印象深刻。作为中国独具民族特色旅游目的地，也是距内地最近的雪域高原，甘南以其与上海反差极大的山水、气候、人文吸引了上海游客的向往。此次特别针对上海的出游需求推出了融合甘南多元旅游资源的六条旅游风情线，其中既有甘南深度全景环线游产品，也有草原美景，如当周草原景区、美仁草原景区、安多合作米拉日巴佛阁景区，还有拉卜楞寺景区及大型藏族歌舞乐《金顶梵音—拉卜楞》和甘肃省级非物质文化遗产《尕巴歌舞剧》等剧目。满足了游客全方位的出游需求。

据统计，甘南这片被日月垂青的美丽草原，这方被文化熏陶的雪域圣地，这片被环境洗礼的青山绿水，去年共接待国内外游客1100多余万人次，同比增长10.2%；而今年1至3月份全州接待游客166.6万人次，同比增长2.9%，正以其斑斓的色彩令上海人民恋恋不忘。

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中国帆船环球航行家 宋 坤

“作为中国第一位完成帆船环球航行的女性，我起初只是为了能做好在一家帆船俱乐部的翻译工作而开始尝试驾驶帆船的，没想到一发不可收拾：2013至2014年的克利伯环球帆船赛期间，我在海上完成了一段长达315天的比赛和生活，将对世界的好奇心化为帆船之翼，让心愿在梦幻中航行。也正因为这样，印证了千禧一代对自由世界有所追求的年轻态度。”

近日，一场由涂鸦创作人、流行DJ、环球航行家组成的主题活动在申城“西区”M50创意园上演，由此也因对自由生活的追求得到颇多关注，而这场由A.R.T.西区在全国23城启幕的“自由世界，就要有样”活动也陆续以同步实现“诗和远方”的特色成为潮流。在苏州河畔保留最为完整的纺织工业建筑遗存M50创意园中，A.R.T.西区，这个来自美克家居的副牌竖起了一面三层楼高的背景画布，任人随意涂鸦恣意想象。于此同时，杭州分会场请出的则是一年365天住民宿的苹果姐姐，她游历过22个国家，如今活跃在年轻一代的旅行圈；而做客沈阳分会场的则是出版了《行走的咖啡地图｜在上海》的高雪，独特的视角发现世间之美，追寻心之所想。

此外，此次活动中，A.R.T.西区还与三联生活周刊旗下的松果生活联合，共同打造多城联动的“LIFE+”接力演讲，从上海出发，联动南京、杭州等分会场，各地的松果生活家通过讲述自己的精彩故事，与大家分享他们的有样生活。他们是独具有代表性的A.R.T.西区“原住民”。他们有勇气打破常规，寻求更高目标，不满足现状，追求自我。他们正创造着世界，不仅定义规则，更以行动践行自由精神，活出自己的生活态度。