黄丽娟

“天无三日晴，地无三尺平，人无三分银”，但凡去过贵州的，对这句话都不陌生。然而，我们这次行程，天公却异常作美，总在我们坐上车时下雨，一到景点便放晴了。

五月的贵州，气候宜人，很适合行走。尤其穿梭在山间林中，脚下流水潺潺，耳畔鸟鸣婉转，更觉凉意沁心。

来荔波，当然是奔着大小七孔景点去的。中国是桥的国度，无论到哪，只要有河，便有桥，横斜清浅，卧波徜徉，惹人遐想。若把观赏大小七孔当作主菜佳肴的话，那沿途所遇美景都是各具特色的绝妙拼盘，令人胃口大开。

给我印象最深刻的就是卧龙潭了。卧龙潭在小七孔景区内，潭面不大，从地表看它只是卧龙河的源头，近年又从这里筑坝引水发电后入响水河，成两河的总水源。因拦河坝形成的绿水深潭和滚水瀑布及传说的卧龙而得名。

未见其影，已闻其声。那声响仿若闷雷滚动，又好似虎啸龙吟。迫使我们不得不加快脚步，一路紧紧地追随而去。近了，近了，只见坝上雪崩似的滚水瀑布直泻而下，犹如千万头骏马并驾齐驱。从侧面看，又像极了织布机上挂下来的宽幅白练。跌落潭底的瀑布，还没容你眨眼，便裹挟着水流直往下游奔腾而去。令人称奇的是，任凭潭底如何翻腾激荡，潭面却依然镜子般澄澈平静，大有气定神闲、淡定从容的智者风度！

原来，小七孔桥，也是当地传说中的“忠贞之桥”。曾有一对情侣相恋于此，却遭到了外界的百般阻挠。为了爱情，他们最终决定逃离，携手天涯。可当逃离到七孔桥，汹涌的大河却阻挡了他们的去路。正在他们准备跳河殉情时，被他们真爱所感动的七名仙女幻化出了七孔桥帮助他们，但同时，仙女告诉他们，这座桥凝聚着时间和命运的力量，他们每走一步，便会衰老一分。面对衰老和死亡，那对情侣毅然决然，执手走过了七孔桥。短短百步，他们真的苍颜俱老。然而，他们如愿地执手偕老，无怨无悔。这段佳话留传至今，仍令无数痴情男女为之感动。

我轻轻地从石桥的这头走到石桥的那头，聆听着桥下水流的声响，似有情人在絮絮低语。我的目光漫过桥边丛生的野草和青苔，岁月的过往幻化成一朵最美的花，绽放在我内心最柔软的一角。

在千户苗寨提到吃，那就要首推糍粑和长桌宴了，一个是吃得有味，一个是吃得有趣。曾在很多地方吃过糍粑，但这里的糍粑很有特色，全是手工盅出来的。你会看见小摊的旁边都会有一个石头容器，店主在那儿使出浑身力气，一锤接一锤地翻打黏黏的糯米糍粑，直到糍粑变得有弹性，又黏又糯为止。然后，切下一坨雪白的糍粑，轻轻一捏成窝窝头状，再在中间包上各种甜酥酥的坚果碎，比如花生碎末、黄豆粉、核桃白糖粒等等，包得满满的。包好之后，再把糍粑放在香香的黄豆粉里裹一圈。咬一口，哇，软绵绵，热乎乎，QQ 弹弹的口感，再配上各种香脆颗粒和粉末的轮番轰炸，简直好吃到一不小心会咬到自己的舌头！最后，我们体验了一席饶有风趣的长桌宴。还未进门，热情的苗家姑娘已列队迎客了，悠扬甜美的歌声和笑容一样明媚。大厅有多长，饭桌就有多长。菜不多，大抵都是地道的农家菜。但那么多人一溜儿对面而坐，中间摆一小火炉，热气腾腾的，好不快哉。若再喝上一碗地道的苗家米酒，简直不知身是客了。

千家万户的灯火都亮了，篝火也熊熊燃烧起来了，苗家小伙亮开了嗓子，苗家姑娘跳起了欢快的舞蹈。热闹了一天的苗寨，又进入了新一轮的狂欢高潮。此时此刻的西江千户苗寨成了真正的不夜城。

此次贵州行中最隆重的一站，当属赫赫有名的黄果树瀑布。早在小学语文课本里就读到过关于黄果树瀑布的文章，但百闻不如一见，此次亲密接触，终于目睹了她的美丽风采。

感觉前面所见到的那些或大或小的瀑布都是伏笔，都是为了引出这一场“视觉盛宴”！无论站在高处还是低处，无论从正面还是侧面，每个角度都震撼人心。在气势磅礴的瀑布前，所有的语言都已变得苍白无力，你唯有屏息凝视，静心聆听。你会发现，黄果树瀑布的每一滴水都在沸腾跳跃，都在彰显着生命的蓬勃力量。那排山倒海的气势，令人心潮澎湃，血脉喷张，仿佛有一股神力在托举着我。尤其是瀑布飞溅的水珠打在我身上，让我有了一种飞起来的错觉。我惊叹于自然界的鬼斧神工！

一路走，一路拍，怎么也看不够，拍不够。最后，来到水帘洞。水帘洞实际上是黄果树瀑布内一个天然大溶洞，洞口比较狭窄，只容一人行走。洞中有几个洞口，正好对着飞流而下的大瀑布，因此这些洞口也就成了最佳的观瀑台。从洞口往外看，一片飘渺的白茫茫。大概《西游记》里见到的水帘洞就是在这里拍摄的吧。耳边依然充斥着雷鸣般的轰响，不时有水滴滴在身上，凉丝丝的。有那么一瞬间，我感觉自己有了一股仙气。

“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”，离开黄果树瀑布，我脑海中能回忆得出的也只有这句诗了。

最后一站，是青岩古镇。青岩古镇是贵州四大古镇之一，建于明洪武十年，原为军事要塞。难怪与其他地方的古镇，尤其与江南古镇风格迥异。站在城门外遥望，城门左右两边的城墙逶迤而上，一面面旗帜迎风招展，那雄伟的气势丝毫不亚于长城。上得城墙，但见筑有敌楼、垛口、炮台，且全部用方块巨石筑就，一派青灰苍黑。拾级而上，有风穿过耳边，隐约夹杂着雷雷鼓声，还有那冲锋杀敌的嘶喊声、欢呼声。

青岩古镇真大，像“迷魂阵”一样的石巷遍布全镇。依然撇开最热闹的主街道，我们徜徉在古镇幽深的巷陌间。那设计精巧、工艺精湛的明清古建筑交错密布，寺庙、楼阁画栋雕梁、飞角重檐相间。由于本地依山傍岭，山多石多，勤劳智慧的苗家人就地取材，以石片当瓦、石块垒墙。大石屋连着小石屋，青苍苍一片，成了一道特别的风景线。由此想来，“青岩”的盎然古意首先来自苍然青石吧。

我们信步走进一条叫做“背街”的小巷，立即感受到一种强烈的时空交错感。瞧，青石板铺的路，青石板垒的墙，墙上又青藤缠绕，红花烂漫，这何尝不是一条石板制成的时空隧道？人很少，巷子很安静。即便有游客走过，大家都轻言细语，生怕惊扰了这里的安宁。灿烂的阳光投射进来，打在人的脸上，为我们刻下了这一刻时光特有的印记。

短暂而又愉快的贵州行结束了。多彩贵州，山美水美，从此在我心中留下了深深的烙印。

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作家简介

黄丽娟，笔名流苏，江苏省作协会员，中学高级教师，《教师博览》《文苑》签约作家。著有散文集《一树花开》《携一缕阳光奔跑》《淡定从容，诗意优雅：做一个自有香气的女子》《想想你，花就开了》，小说集《因为爱情，我们还是年轻的模样》。

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