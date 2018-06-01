潮涌长三角 一体化发展向纵深推进

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央视网消息（新闻联播）：习近平总书记对长三角一体化发展高度重视，强调要从全局和战略高度深刻认识推动长三角地区一体化发展的重大意义。

长三角“三省一市”在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，聚焦长三角一体化的难点、堵点、关节点，干在实处，走在前列，推动一体化发展向更高质量迈进。

两天前，“推动长三角地区更高质量一体化发展”座谈会在上海召开，上海、江苏、浙江、安徽党政主要领导全部参加。从2005年，时任浙江省委书记的习近平倡导长三角地区主要领导定期会晤机制起，这个座谈会已经召开14次。

今年的座谈会审议并原则同意《长三角一体化发展三年行动计划》，签署了11个省级合作协议，涵盖建设一体化市场体系、打通省际断头路、轨道交通便捷通行等多方面。

在今年成立的长三角区域合作办公室，四省市派驻人员告诉记者，从原来的远程沟通到现在的面对面对接，具体的合作项目正全面展开。

互联互通上，沪通铁路一期工程进展顺利，淮河干流航道安徽段即将开工，淮南—江苏—上海特高压交流输电工程基本建成。在上海青浦区，沪苏浙交界地带，三省市交通部门共同梳理出13条省际断头路。

目前，长三角四省市打通省际断头路专项行动已经启动，首批14个项目年内将全部开工。

长三角协同创新的步伐也在加快。依托上海核心城市功能，面向长三角的G60科创走廊正加紧规划，科学仪器设施区域共建共享、创新券通用通兑、创新链区域协同等项目新成果不断涌现。几天前，“三省一市”组建的长三角干细胞创新联盟吸引了100多家单位加入。

合力打好污染防治攻坚战，建设美丽长三角。刚刚召开的长三角区域污染防治协作机制会议上，四省市强调，践行习近平总书记“山水林田湖草是一个生命共同体”的理念，做好“联”字文章，区域联动打好蓝天碧水保卫战，共筑生态廊道。在长三角的界江界河，生态领域的联防联治正加速推进。

长三角，改革试验田、发展新高地，承担着许多国家重点改革试点任务。改革协同，成果共享，也成为“三省一市”的共识。一地改革、三地推广，正为长三角一体化高质量发展助力。

在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，长三角四省市将凝心聚力抓好落实，努力将长三角地区建成全球资源配置的亚太门户、具有全球竞争力的世界级城市群。