扩展国际合作 构建安全高效能源体系

中国新闻来源：央视网 2018年06月03日 20:01A-A+

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央视网消息（新闻联播）：改革开放40年来，我国已成为世界主要能源进口国。为了推动经济转向高质量发展、满足人民对美好生活的需求，我国正在通过深化国际合作，加速优化能源结构，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

这两天，山东济宁大流店村村民王娜终于梦想成真在自家小院开起了农家乐，这都要得益于村里通上了天然气。

目前，在济宁已有6.5万农户用上了天然气。今年年底，还将有18万农户接上天然气管道，这给天然气供应带来不小考验。

一边是满足百姓对美好生活的需求，一边却是供气紧张，这样的情况不只出现在山东。去年供暖季，中国北方部分地区出现了比较严重的天然气短缺。

作为世界第一大能源消费国，我国一次能源消费结构中，煤炭超过60%，石油占比不到20%，天然气占比刚刚超过6%。专家指出，这样的能源消费结构主要是我国的能源禀赋所决定的。在我国化石能源已探明储量中，煤炭占94%以上，石油和天然气仅占6%左右。

专家表示，中美油气领域互补性强，贸易潜力大，进口美国油气资源有助于我国构建更加资源多元、调度灵活、安全可靠的能源供应体系。

最新数据显示，今年1到4月，我国天然气、原油和煤炭进口数量增长较快，分别达到了36.4%、8.9%和9.3%。

根据规划，到2020年，我国能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内，煤炭消费比重进一步降低，清洁能源成为能源增量主体，能源结构调整将取得明显进展。