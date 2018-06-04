分析|新一轮中美北京经贸谈判释放了什么信号?

3日下午，中国方面就2日至3日进行的磋商发布声明。尽管声明只有三段，但意涵颇为丰富。

声明开宗明义，称在这轮磋商中，双方团队就落实 “在华盛顿取得的共识”，在农业、能源等多个领域取得“积极的、具体的”进展。这意味着日前白宫声明“拟对中国商品课征关税”等谈判前的策略性操作，并没有影响中国方面的理性判断。据知情人士透露，双方此次磋商的范围完全是在华盛顿谈判的共识基础上展开的。这意味着双方并未受中间的插曲干扰，尤其是中方基于自己的逻辑，保持了战略定力。

声明接下来称，“中方的态度是始终一贯的。为了满足人民群众日益增长的美好生活需要，满足经济高质量发展的要求，中国愿意从包括美国在内的世界各国增加进口，这对两国人民和全世界都有益处。改革开放和扩大内需是中国的国家战略，我们的既定节奏不会变。”

事实上，人们之所以对中美贸易磋商的进展始终怀有信心和期待，还是因为缩小美国对华贸易逆差、扩大中国市场开放幅度等，不只是美方的愿望，更是中方依据自身发展需求和发展阶段做出的选择。中方始终无意刻意维持大额对美贸易盈余，也有意引进美国具有先进性的技术、产品和服务，满足中方稳定增长的消费跟服务升级需求。当前，美国农业团体对上轮磋商达成的成果深怀期待；而中国基于自身涵养环境、调节地力、应对劳动力转移、消费者购买能力和需求升级等现实内生因素，本也有扩大外部农产品进口之意。而在中国确保能源安全、多元化能源供应配置的长期战略要求下，美国在特朗普治下拟扩大开发的油气资源，本也适合成为中国分散能源进口地的天然合作方。

声明最引人瞩目的是结尾设置的前置条件：“中美之间达成的成果，都应基于双方相向而行、不打贸易战这一前提。如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。”

这一罕见直率的表态，显然旨在为未来的变数预警和定调。本届美国政府中，乃至于整个美国当前政坛上，对华态度观点纷呈、诉求侧重各异，甚至各路观点在谈判团队中，也有自己的呼应者和利益代表人。更遑论美国对华政策与日俱增的话题性、利益相关性和政治权重日重日益增长，也吸引了各方，包括美国国会及其背后的游说团体都有意施加自己在对华谈判中的影响。

前置条件的抛出，直接划定了双方谈判的底线。面对美国相对政出多门的运作现实，中方一方面不至于为了美方个别单位或人物的策略性操作“一点就燃”，立刻关闭协商大门；但于此同时，也会观察美国决策者是否有诚意、有魄力弥合内部分歧，掌握整体对华政策基调始终立基于“不打贸易战”、相向而行以缩小分歧的共同政治共识上。如果连这一共识基础都不复存在，那么中方当不会拱手出让自身利益。

按照流程，美国代表团在飞回华盛顿后将向特朗普汇报进展，因而相关谈判细节最终仍有待确认。不过应当看到，如果顺应中美各自的经济结构和发展逻辑，双方是可以在各自关切的领域拥有更大合作空间的。既然双方都希望也必然会坚持“以我为主”的谈判基本原则，不可能无立场无底线地以对方本位，作为评估谈判得失的基准。因此，如何厘清“我心”，明确自己一方的主要目标和次序，约束那些无益于谈判氛围的小动作，才有可能产生高效和有意义的沟通，寻找两种“以我为主”之间的共赢。（来源：财新网）