近日，中共中央办公厅印发《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，对于充分调动和激发干部队伍的积极性、主动性、创造性，有着重要意义。一项项务实的举措，让人充分感受到党中央对有担当、有作为干部的厚爱与期待。把好“方向盘”、用好“指挥棒”，建设一支高素质专业化干部队伍，把严管和厚爱都落实到位，才能让干部干得开心、拼得安心。这组系列评论，将跟大家一起探讨如何让干部想为会为敢为。 ——编 者

把严管和厚爱都落实到位

——让干部想为会为敢为①

刚性约束强调的往往是底线要求，要真正把每个人的积极性、主动性、创造性都充分激发出来，关心与厚爱同样不可或缺。

在其位者有担当，这是我们对干部履职的基本要求。我们评价干部，一个重要方面就是看有没有“宽肩膀”“硬肩膀”，有没有强烈的担当精神。

全面从严治党深入推进，“有权必有责、有责要担当，用权受监督、失责必追究”是硬杠杠。近年来，领导干部问责制日益完善，对干部履职尽责的约束和管理越来越严格，大家普遍感到肩上的担子更重了、工作的要求更实了。在某种意义上讲，“官越来越不好当了”是件好事，规矩多了、要求严了，干部的责任心会在约束中越来越强。

当前，少数地方仍有这样的现象：一些过去“门难进、脸难看、话难听、事难办”的单位，如今门好进了、脸好看了、话好听了，但事情还是不好办；有人以“暂无政策”为理由，片面生硬地套用文件，底气十足地拒绝解决群众诉求；有人以“层层传导压力”为借口，把自己应负的责任推给下级和基层；还有的人对上级的吩咐竭尽所能，对群众的呼声却光有好态度、没有真作为，“不怕群众不满意，就怕领导不注意”。对于这样的“软抵抗”，还应继续坚持严管、加强问责。

但也应该看到，刚性约束强调的往往是底线要求，要真正把每个人的积极性、主动性、创造性都充分激发出来，关心与厚爱同样不可或缺。

我们也不讳言类似情况的存在：一些个性鲜明、坚持原则、敢抓敢管、不怕得罪人的干部受到冷落排挤；一些敢想敢干、敢闯敢试的干部，由于在探索过程中遭遇挫折，被指指戳戳乃至失去提拔重用的机会。这样的导向之下，个别基层干部甚至想着去担子相对不重的所谓“冷衙门”，把这里当作避风港，心灰意冷、一心只想“休养生息”。

要做到优者上、庸者下、劣者汰，必须鲜明树立重实干、重实绩的用人导向，贯彻严管和厚爱结合、激励和约束并重的辩证法，对不担当不作为的干部，根据具体情节该免职的免职、该调整的调整、该降职的降职，同时建立健全激励机制和容错纠错机制，旗帜鲜明为敢于担当的干部撑腰鼓劲。

倡导和激励，是为了解决干部不想为、不会为、不敢为等问题。谈及《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》发布的意义，中组部负责人重点就此作出了解析。成因复杂的问题，需要辨证施治。正是针对动力不足“不想为”、能力不足“不会为”、担当不足“不敢为”，《意见》提出了一系列对症下药的办法，不只是政治上激励、工作上支持，也有能力上培养、经验上历练，还有待遇上保障、心理上关怀，充分体现了为敢于担当、勇于作为者解除后顾之忧的深切关怀。

这些年来，干部群体的辛苦和奉献是有目共睹的。不少干部尤其是基层干部负担重、压力大、待遇不高，需要比一般人有更强更高的意志品质和精神境界。“你为大家着想，组织为你着想”，我们党历来提倡让牺牲者无憾、让奉献者无悔。党的十八大以来，习近平总书记多次强调，要把严格管理干部和热情关心干部结合起来，既要求干部自觉履行组织赋予的各项职责，严格按照党的原则、纪律、规矩办事，不滥用权力、违纪违法，又对干部政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀，让广大干部安心、安身、安业，推动广大干部心情舒畅、充满信心，积极作为、敢于担当。同时还指出，对广大基层干部要充分理解、充分信任，格外关心、格外爱护，多为他们办一些雪中送炭的事情。

经验告诉我们，从严管理干部推进一步，干部激励工作就要跟进一步。加强教育引导，加强能力培养，坚持优上劣下，把严管和厚爱都落实到位，激发起广大干部担当新使命、展现新作为的干劲和热情，我们的干部队伍一定会焕发出更加蓬勃的朝气、凝聚起更加强大的力量。

把好“方向盘”，用好“指挥棒”

——让干部想为会为敢为②

把好“方向盘”，就是让好干部标准在每一项人事使用中得到具体体现；用好“指挥棒”，则是凸显干部考核工作的问题导向、目标导向、效果导向，旗帜鲜明为那些敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲。

“为政之要，莫先于用人”。选什么样的人、用什么样的干部，怎么激励干部、如何能上能下，始终是保持干部队伍战斗力、关乎兴衰成败的大事。

有人说，用人是一门“技术活”。人尽其用就是让骏马到草原驰骋、让雄鹰去搏击长空。选人用人不只是“技术活”，更是“政治活”，最重要的是把好用人导向的“方向盘”，用好评价标准的“指挥棒”，体现事业为上的价值取向。

这一点，在中办日前印发的《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》中体现得尤为明显。通读全文，“大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部”的导向格外鲜明，对考核评价科学性、针对性、可操作性的要求十分明确。字里行间，处处体现着让优者上、庸者下、劣者汰的标准和机制。

改革伊始，一部叫做《乔厂长上任记》的小说曾风靡一时。面对工人积极性缺失、干部之间矛盾重重，“乔厂长”能够勇敢地说“就得这么干”。众多读者视他为敢负责、敢挑担、敢改革的代表，发出用人制度“不改真的不行了”的感慨。读者的感慨，折射出人们对想干事、能干事、干成事的干部的渴求。今天又何尝不是如此？进入新时代，无数攻城拔寨的任务在等待干部带头冲锋、迎难而上。“对个性鲜明、坚持原则、敢抓敢管、不怕得罪人的干部，符合条件的要大胆使用”“突出实践实干实效，让那些想干事、能干事、干成事的干部有机会有舞台”，正是要旗帜鲜明地把有担当有作为的干部用起来。

置身新时代，有为才有位。把好“方向盘”，就是清清楚楚地告诉大家：需要什么样的人、不用什么样的人，力挺哪些人、提防哪些人，让好干部标准在每一项人事使用中得到具体体现；用好“指挥棒”，则是从“考什么、如何考、结果怎么用”等方面提出要求，凸显干部考核工作的问题导向、目标导向、效果导向，按照规定该重用的大胆重用，该容错的大胆容错，该调整的大胆调整，调动和保护好各区域、各战线、各层级干部的积极性。

《意见》中的七条要求，每一条都有很强的现实针对性。在个别地方，说起来是一套标准，做起来是另一种态度，一边是“鞭打快牛”，一边却总让“老黄牛”吃亏。在少数单位，破解难题时就把闯将当作“排头兵”靠前用，出现失误时则把他们当“责任人”往前推。在一些上级领导眼里，表态多调门高的干部更“讨喜”、哪怕行动少落实差也无所谓。最后的结果，是干与不干、干多干少、干好干坏一个样，甚至导致“劣币驱逐良币”的恶果。对此，中组部负责人强调，组织部门将严格督促检查，确保文件精神落地见效。有了这样的态度和作风，《意见》确立的导向才可能在实践中收到真正的实效。

完善选人用人机制、提振干部士气，需要踏踏实实的探索，更需要识人辨人的智慧。现实中，忠于职守、担当奉献的干部常常默默无闻，而“机灵活泛”的干部却擅长包装，只有既看日常工作中的担当、又看大事要事难事中的表现，才能高下判清、明确区分。在无明确限制的领域探索试验出现失误怎么办？在推动改革的过程中走了弯路怎么算？只有坚守习近平总书记提出的“三个区分开来”原则，坚持事业为上、实事求是、依纪依法、容纠并举，不让勇敢担责者寒心，也不让厚爱变为溺爱和放纵。

“共产党员为什么怕？为什么不敢讲话？为什么不敢负责任？”邓小平同志曾有如此“三问”，坚持原则、勇于担当的气概溢于言表，对干部敢打敢冲敢拼的期待溢于言表。让干部想为会为敢为，就要像习近平总书记指出的，“坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，完善干部考核评价机制，建立激励机制和容错纠错机制，旗帜鲜明为那些敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲。”树立这样一套体制机制，选用一批“铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当”的干部队伍，我们的事业一定会无往而不胜。

锻造专业精进的“金刚钻”

——让干部想为会为敢为

没有金刚钻，揽不了瓷器活。真正使干部的知识弱项、能力短板、经验盲区得到弥补，才能克服本领不足、本领恐慌、本领落后的问题。

使命重在担当，担当需要本领。如果说，有没有“宽肩膀”，展现的是干还是不干的态度，那么有没有“真本领”，则是能否把事情干成干好的问题。

一部波澜壮阔的中国当代发展史，其实也是一部中国共产党人不辍学习的奋斗史。“我们队伍里边有一种恐慌，不是经济恐慌，也不是政治恐慌，而是本领恐慌。”从很早开始，我们党就清醒地认识到队伍素质和个人能力的重要性。长征途中，红军战士把字贴在背上，让后面的人学；解放旧上海，指战员们先抢着拿《城市常识》小册子；改革开放之初，副总理带团，用“从牙缝里省下”的外汇出国调研。回首党的十八大以来砥砺奋进的五年多里，中共中央政治局进行了近50次集体学习，内容涉及治党治国治军、改革发展稳定、内政外交国防等方方面面。对此，党的十九大报告一语中的：“我们党既要政治过硬，也要本领高强”。

没有金刚钻，揽不了瓷器活。今天的干部要是没有“几把刷子”，只是泛泛知道一些概念和要求，而不注重构建与之相适应的知识体系，难以肩负新时代的新使命。尤其是在发展领域不断拓宽、分工日趋复杂、形态更加高级、国际国内联动更加紧密的当下，要着力解决好发展不平衡不充分问题，啃下深化改革的众多“硬骨头”，更需要有专业思维、专业素养、专业方法做基础。

干部的担当是需要以足够的专业能力为底气的。现实中，少数干部依然习惯戴“老眼镜”看新情况，别人的问题不关己，自己的经验不总结；个别部门安于当“二传手”，遇到专业性强的工作，想当然推给其他部门；还有些干部看似爱学习，但只是坐在办公室里看文件，很少深入基层，向群众学习鲜活、宝贵的治理经验。这样一来，“新办法不会用，老办法不管用，硬办法不敢用，软办法不顶用”，“不会为”的问题就成为承担责任的重要障碍。

正因如此，中办日前印发的《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，专门提出着力增强干部的本领能力，适应新时代发展要求。《意见》明确提出，要加强专业知识、专业能力培训，促使广大干部全面提高学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领。只有注重培养专业作风、专业精神，才可能干一行爱一行、钻一行精一行、管一行像一行。

解决好“不会为”，避免陷入少知而迷、不知而盲、无知而乱的困境，最根本的还是要优化干部的成长路径。《意见》强调“注重在基层一线和困难艰苦地区培养锻炼”，其用意也正在于此。能力的提升没有捷径，无论多高强的本领，都要通过不断地学习和实践来获得。突出培训的精准化和实效性，切实防止“应景式”“镀金式”锻炼等消极现象，在实践中砥砺品质、强健精神、增长才干，真正使干部的知识弱项、能力短板、经验盲区得到弥补，契合一个部门实际情况、一个地方发展需要，广大干部才有可能像习近平总书记所要求的那样，克服本领不足、本领恐慌、本领落后的问题。

有地方干部回忆，为了引进发展急需的半导体企业，当地请专家过来反复授课，负责人员边学边抠，用了近一年时间，自己设计了一张半导体产业框架图。这让不少企业、专家感到了当地真正把发展半导体产业当事业来做的热情和诚意，也化解了“外行领导内行”的担忧。领导干部的专业化水平，是党领导发展能力和水平的重要支撑。真正关爱干部，就要帮助他们“保持对知识的饥饿感”。越是形势向好，越要拿出时不我待、只争朝夕的劲头，全面提高适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力，以勇于担当、善于作为的底气和勇气，赢得主动、赢得优势、赢得未来。

让干部干得开心拼得安心

——让干部想为会为敢为④

好干部是锻炼出来的，也是组织关心出来的。让大家干得开心、拼得安心，我们就一定能增强干部队伍的凝聚力、战斗力、创造力。

“大家要正确认识和对待这次追责问责，重整行装再出发，放下包袱再攻坚……”近日，某地召开谈心谈话会，专门有个环节是为130多名受到诫勉以上处理的党员干部宽心解压。不怕一时失误被罚，怕的是不能化压力为动力，轻伤就不再上火线。近年来，各级党委和组织部门把严管和厚爱统一起来，在干部“遇到挫折时帮一把、失落失意时拉一把、受到排挤时挺一把”，这些关爱激励干部的措施，起到了疏导情绪、凝聚人心、激发活力的良好效果。

严管和厚爱，恰如一枚硬币的两面。从紧张忙碌的党政机关，到繁杂琐碎的基层一线，广大干部忠于职守、履职尽责，奋战在经济社会发展的主战场。很多人为了事业遍尝酸甜苦辣，也面临着工作环境、个人发展、生活境遇、心理健康等方方面面的现实问题。干部是党的宝贵财富，“严管”十分必要，“厚爱”也不可或缺。如何做到既严格教育、严格管理、严格监督，又真正重视、真情关怀、真心爱护？解好这个“方程式”，事关干部群体干事创业的积极性、改革创新的动力与活力。

中办日前印发的《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》明确提出，完善机关事业单位基本工资标准调整机制，推进公务员职务与职级并行制度，关注心理健康，保证正常福利，保障合法权益。这些细致入微的关怀，让广大干部尤其是基层干部备感温暖。现实中，基层工作常常面临着“上面千条线，下面一根针”的压力。“五加二”“白加黑”的辛劳倒是其次，不被理解、不被认可之苦更令人困扰。有时是“上面不理解”，急难险重的任务压力之下，上级机关也许只问结果不问过程，仅“一票否决”的考核就高达十几项。有时是“群众不理解”，老百姓还未理解消化，任务就要迅速执行。诚如一位干部在驻村日记中所言：“基层干部长期在一线摸爬滚打，最需要被理解。”作为选人用人者，多站在一线干部的角度分析问题，拿出满怀热情去关心关爱干部，是排忧解难的第一步。

“政治路线确定之后，干部就是决定的因素。”对干部既从严要求又真诚关爱，是我们党管理干部的重要经验，也是党的一项优良传统。“对广大基层干部要充分理解、充分信任，格外关心、格外爱护，多为他们办一些雪中送炭的事情”“军转干部是党和国家的宝贵财富，我们要倍加关心、倍加爱护”“各级党委和政府要关心这些优秀基层干部的家属，满腔热情帮助他们解决困难，特别是要把他们的老人和未成年子女照顾好”……党的十八大以来，习近平总书记反复强调关心关爱干部，多为干部办实事、办好事。有党中央的亲切关怀，有政策制度的不断细化和完善，广大干部必将在政治上更有盼头、工作上更有劲头、生活上更有奔头。

当然，关心关爱干部，绝不意味着溺爱。对干部既从严要求又真诚关爱，是干部管理的内在要求。应当说，关心爱护干部既是严格要求干部的基础，也是从严要求干部的出发点、落脚点。我们所采取的一切措施，都是为了帮助干部健康成长，激励大家心无旁骛、义无反顾地“撸起袖子加油干”。“干部干部，干是当头的”。很多时候，提供舞台、鼓励作为，就是对干部最好的关心、最好的保护；让吃苦者不吃亏、流汗者不流泪、担当作为者没有后顾之忧，就是对干部最大的支持、最大的鼓励。

好干部是锻炼出来的，也是组织关心出来的。乘风破浪的新时代，不仅呼唤更多“今日长缨在手”的豪情，更期待“万类霜天竞自由”的局面。拿出感情、倾注时间、找到办法，政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀，切实增强干部的荣誉感、归属感、获得感，让大家干得开心、拼得安心，我们就一定能增强干部队伍的凝聚力、战斗力、创造力。