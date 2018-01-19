习近平为何坚信上海合作组织青岛峰会必将成功？

诞生于中国的上海合作组织是第一个以中国城市命名的国际组织，也是21世纪成立的第一个新型区域合作组织。历经17年的发展，上海合作组织已成为世界上人口最多、面积最大的区域合作组织，在国际上具有重要影响力。今年时值中国担任上合组织轮值主席国，中国以弘扬“上海精神”、挖掘扩员潜力、促进团结合作、共谋稳定发展为出发点，成功举办了一系列重要机制性会议以及大型多边活动等160多项活动。各方政治互信升至新高度，安全协作取得新进展，务实合作实现新突破，人文交流收获新成果，为青岛峰会的召开奠定了坚实基础。习近平指出：“上海合作组织成立近17年来，走过了不平凡的发展历程，成为具有广泛影响的综合性区域组织。成员国全面推进各领域合作，在国际和地区事务中积极发挥建设性作用，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。当前，上海合作组织政治、经济、安全、人文、对外交往、机制建设六大领域合作稳步推进，整体合作水平不断提升。”

全面合作将使青岛峰会成为上海合作组织发展进程中新的里程碑。一是形成共促团结的新共识。峰会将发表青岛宣言，继续大力弘扬互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，将紧紧围绕构建人类命运共同体，建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系等问题，凝聚各方共识，赋予“上海精神”新的时代内涵，增进成员国团结互信。二是制定共筑安全的新举措。青岛峰会将就打击“三股势力”、毒品贩运、网络犯罪等重要安全问题，探讨提升安全合作水平、拓展安全合作领域、丰富安全合作实践的具体举措，审议多份合作文件，为世界和平贡献“上合力量”。三是注入共谋发展的新动力。青岛峰会将高度重视发展问题，就完善全球治理、巩固多边贸易体系等问题发出响亮声音，倡导创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，努力为成员国营造更加有利的外部发展环境。四是绘制共建家园的新蓝图。青岛峰会将就维护地区和平与安全、加快成员国融合发展达成新共识，出台新规划，推动各方加强发展战略对接，打造共同发展引擎，特别是推进“一带一路”建设，提升区域经济合作整体水平。习近平指出：“中方愿同各成员国一道，政治上继续相互支持，贡献‘上合智慧’和‘上合方案’；安全上维护地区安全稳定，提升协调水平和行动能力；经济上深化‘一带一路’合作，逐步建立区域经济合作制度性安排；扩大人员往来和人文交流，促进民心相通。”

各方共同努力确保峰会取得圆满成功。俄罗斯外长拉夫罗夫、吉尔吉斯斯坦外长阿布德尔达耶夫、印度外长斯瓦拉杰、巴基斯坦外长阿西夫等表示，各国领导人高度重视并期待出席上海合作组织青岛峰会；支持中国为推动上海合作组织发展、加强成员国各领域合作所提出的积极倡议，愿同中方密切配合，共同做好青岛峰会各项筹备工作，确保峰会取得圆满成功。山东是著名的“孔孟之乡”，是中华文明的发祥地之一。青岛作为国家沿海重要中心城市和我国首批进一步扩大对外开放沿海城市，在“一带一路”合作中，被定位为“新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市”和“海上合作战略支点”。作为推进“一带一路”建设重镇的青岛，有机结合了古代儒家文化和近代港口文化，将让各方贵宾充分感受博大精深的齐鲁文化，体验中国改革开放的蓬勃生机。山东省和青岛市对峰会筹备工作高度重视，在场馆改造、会务服务、综合保障、城市品质提升、市民共享等方面高效有序地推进，喜迎峰会的各项活动，努力把城市最好的状态呈现给世界，让世界认识最好的青岛。