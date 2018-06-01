习近平总书记两院院士大会重要讲话激励香港科学家 加强合作发挥所长 贡献国家成就香港

本报香港6月3日电 （记者陈然）习近平总书记在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上发表重要讲话后，香港科技界深受鼓舞，表示要乘风破浪、勠力前行，贡献国家、成就香港。

“亚洲电动车之父”陈清泉院士接受媒体采访时表示，习主席的重要讲话显示出对科技工作的高度重视，并对院士们寄予重托厚望。“在港院士应积极考虑如何在粤港澳大湾区及国家建设中发挥更大作用”。他呼吁香港科技工作者乘风破浪、勠力前行，在大湾区建设提速、科技创新交流深入等背景下，助力国家向世界科技强国进军。

香港科技大学化学系教授唐本忠表示，中国科技发展仍须瞄准前沿发力，科学家要勇于攻坚克难，敢于把冷板凳坐热。

香港城市大学校长郭位表示，前不久习主席对24名在港两院院士信件作出重要指示，以及科技部、财政部作出相关安排，极大鼓舞了香港的科技工作者，相信将带动香港院校的研究氛围。

港科院院长徐立之认为，如果香港能继续发挥所长，打好科研基础，发挥高端科研优势，同时与粤港澳大湾区的高科技产业有机结合，将一定能打造新经济生态链。

香港《文汇报》发表社评表示，习主席的重要讲话既是对香港的召唤，也是香港的良机。支持国家科技发展，掌握核心技术，香港大有作为。应以创新思维、超常发展，打破市场及制度限制，为国家和香港的科研、产业升级换代吸引人才和技术，加强两地合作，发挥所长，从而贡献国家、成就香港。

香港《大公报》社评也重申，香港的前途命运始终与国家紧密相连，在科技强国的征程上，香港不是旁观者，而是不可或缺的一分子。香港各界既要有使命感、责任感，也要有危机感、紧迫感，在国家总体战略布局下，发挥自身特色优势，为国家建设科技强国、为香港打造国际创科中心贡献力量。

《 人民日报 》（ 2018年06月04日 04 版）