习近平强调坚定不移深化改革扩大开放

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中国特色社会主义新时代开启了全面深化改革的新征程。迈上新征程，以逢山开路、遇水架桥的闯劲，以滴水穿石、绳锯木断的韧劲，征服前行路上的“娄山关”“腊子口”，将改革进行到底，是新时代的新使命。党建网微平台梳理了党的十九大以来总书记关于深化改革的部分论述，邀请您共同学习。
中华民族伟大复兴必将在改革开放的进程中得以实现
改革开放是决定当代中国命运的关键一招，40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来了。我们将总结经验、乘势而上，继续推进国家治理体系和治理能力现代化，坚定不移深化各方面改革，坚定不移扩大开放，使改革和开放相互促进、相得益彰。我坚信，中华民族伟大复兴必将在改革开放的进程中得以实现。
——2017年10月25日，习近平在十九届中央政治局常委同中外记者见面时强调
改革开放是决定当代中国命运的关键抉择
改革开放是决定当代中国命运的关键抉择，是当代中国发展进步的活力之源，是党和人民事业大踏步赶上时代的重要法宝，是坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的必由之路。
——2018年4月13日，习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话
将改革进行到底
在新时代，中国人民将继续自强不息、自我革新，坚定不移全面深化改革，逢山开路，遇水架桥，敢于向顽瘴痼疾开刀，勇于突破利益固化藩篱，将改革进行到底。
——2018年4月10日，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲
在新起点上推动改革开放
今年是改革开放40周年，我们要总结经验、乘势而上，在新起点上推动改革开放实现新突破。
——2018年4月11日至13日，习近平在海南考察时指出
无论改什么、改到哪一步，都要坚持党的领导
无论改什么、改到哪一步，都要坚持党的领导，确保党把方向、谋大局、定政策，确保党始终总揽全局、协调各方。
——2018年4月13日，习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话
没有人民支持和参与，任何改革都不可能取得成功
改革开放在认识和实践上的每一次突破和深化，改革开放中每一个新生事物的产生和发展，改革开放每一个领域和环节经验的创造和积累，无不来自亿万人民的智慧和实践。没有人民支持和参与，任何改革都不可能取得成功。只有充分尊重人民意愿，形成广泛共识，人民才会积极支持改革、踊跃投身改革。要坚持人民主体地位，发挥群众首创精神，紧紧依靠人民推动改革开放。
——2018年4月13日，习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话
改革的复杂性、敏感性、艰巨性更加突出
深化党和国家机构改革全面启动，标志着全面深化改革进入了一个新阶段，改革将进一步触及深层次利益格局的调整和制度体系的变革，改革的复杂性、敏感性、艰巨性更加突出，要加强和改善党对全面深化改革统筹领导，紧密结合深化机构改革推动改革工作。
——2018年3月28日，习近平主持召开中央全面深化改革委员会第一次会议强调
逢山开路、遇水架桥
“芳林新叶催陈叶，流水前波让后波。”改革开放40年来，我们以敢闯敢干的勇气和自我革新的担当，闯出了一条新路、好路，实现了从“赶上时代”到“引领时代”的伟大跨越。今天，我们要不忘初心、牢记使命，继续以逢山开路、遇水架桥的开拓精神，开新局于伟大的社会革命，强体魄于伟大的自我革命，在我们广袤的国土上继续书写13亿多中国人民伟大奋斗的历史新篇章！
——2018年2月14日，习近平在2018年春节团拜会上的讲话
推动思想再解放改革再深入工作再抓实
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是改革开放40周年，做好改革工作意义重大。要弘扬改革创新精神，推动思想再解放改革再深入工作再抓实，凝聚起全面深化改革的强大力量，在新起点上实现新突破。
——2018年1月23日，习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第二次会议强调
让改革发展稳定各项任务落下去
调查研究是我们党的传家宝，是做好各项工作的基本功。要在全党大兴调查研究之风，推动全党崇尚实干、力戒空谈、精准发力，让改革发展稳定各项任务落下去，让惠及百姓的各项工作实起来，推动党中央大政方针和决策部署在基层落地生根。
——2017年12月25日至26日，中央政治局召开民主生活会，习近平主持会议并发表重要讲话
强化问题导向
解决前进道路上的困难和问题，关键在于全面深化改革。我们将强化问题导向，坚决破除一切不合时宜的思想观念和体制机制弊端，突破利益固化的藩篱，激发全社会创造力和发展活力。
——2017年11月10日，习近平在亚太经合组织工商领导人峰会上的主旨演讲
监制/徐遥 责编/刘文韬 编辑/赵瑞熙 制作/唐明涛