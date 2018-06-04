习近平强调坚定不移深化改革扩大开放

在新起点上推动改革开放

中华民族伟大复兴必将在改革开放的进程中得以实现

改革开放是决定当代中国命运的关键一招，40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来了。我们将总结经验、乘势而上，继续推进国家治理体系和治理能力现代化，坚定不移深化各方面改革，坚定不移扩大开放，使改革和开放相互促进、相得益彰。我坚信，中华民族伟大复兴必将在改革开放的进程中得以实现。

——2017年10月25日，习近平在十九届中央政治局常委同中外记者见面时强调

改革开放是决定当代中国命运的关键抉择

改革开放是决定当代中国命运的关键抉择，是当代中国发展进步的活力之源，是党和人民事业大踏步赶上时代的重要法宝，是坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的必由之路。

——2018年4月13日，习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话

将改革进行到底

在新时代，中国人民将继续自强不息、自我革新，坚定不移全面深化改革，逢山开路，遇水架桥，敢于向顽瘴痼疾开刀，勇于突破利益固化藩篱，将改革进行到底。

——2018年4月10日，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲

在新起点上推动改革开放

今年是改革开放40周年，我们要总结经验、乘势而上，在新起点上推动改革开放实现新突破。

——2018年4月11日至13日，习近平在海南考察时指出

逢山开路、遇水架桥

无论改什么、改到哪一步，都要坚持党的领导

无论改什么、改到哪一步，都要坚持党的领导，确保党把方向、谋大局、定政策，确保党始终总揽全局、协调各方。

——2018年4月13日，习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话

没有人民支持和参与，任何改革都不可能取得成功

改革开放在认识和实践上的每一次突破和深化，改革开放中每一个新生事物的产生和发展，改革开放每一个领域和环节经验的创造和积累，无不来自亿万人民的智慧和实践。没有人民支持和参与，任何改革都不可能取得成功。只有充分尊重人民意愿，形成广泛共识，人民才会积极支持改革、踊跃投身改革。要坚持人民主体地位，发挥群众首创精神，紧紧依靠人民推动改革开放。

——2018年4月13日，习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话

改革的复杂性、敏感性、艰巨性更加突出

深化党和国家机构改革全面启动，标志着全面深化改革进入了一个新阶段，改革将进一步触及深层次利益格局的调整和制度体系的变革，改革的复杂性、敏感性、艰巨性更加突出，要加强和改善党对全面深化改革统筹领导，紧密结合深化机构改革推动改革工作。

——2018年3月28日，习近平主持召开中央全面深化改革委员会第一次会议强调

逢山开路、遇水架桥

“芳林新叶催陈叶，流水前波让后波。”改革开放40年来，我们以敢闯敢干的勇气和自我革新的担当，闯出了一条新路、好路，实现了从“赶上时代”到“引领时代”的伟大跨越。今天，我们要不忘初心、牢记使命，继续以逢山开路、遇水架桥的开拓精神，开新局于伟大的社会革命，强体魄于伟大的自我革命，在我们广袤的国土上继续书写13亿多中国人民伟大奋斗的历史新篇章！

——2018年2月14日，习近平在2018年春节团拜会上的讲话

让改革发展稳定各项任务落下去

推动思想再解放改革再深入工作再抓实

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是改革开放40周年，做好改革工作意义重大。要弘扬改革创新精神，推动思想再解放改革再深入工作再抓实，凝聚起全面深化改革的强大力量，在新起点上实现新突破。

——2018年1月23日，习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第二次会议强调

让改革发展稳定各项任务落下去

调查研究是我们党的传家宝，是做好各项工作的基本功。要在全党大兴调查研究之风，推动全党崇尚实干、力戒空谈、精准发力，让改革发展稳定各项任务落下去，让惠及百姓的各项工作实起来，推动党中央大政方针和决策部署在基层落地生根。

——2017年12月25日至26日，中央政治局召开民主生活会，习近平主持会议并发表重要讲话

强化问题导向

解决前进道路上的困难和问题，关键在于全面深化改革。我们将强化问题导向，坚决破除一切不合时宜的思想观念和体制机制弊端，突破利益固化的藩篱，激发全社会创造力和发展活力。

——2017年11月10日，习近平在亚太经合组织工商领导人峰会上的主旨演讲