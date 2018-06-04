点击量破百万，上海青年教师直播开课受欢迎

展现上海青年教师风采和活力，公益性教育直播节目受欢迎。近日，“风采—《开课啦——名师讲堂》2017—2018学年总结大会”在上视大厦举行。记者从活动上获悉，未来，《开课啦》还将尝试与公益教育组织合作，使偏远地区的学校师生们也能获取上海的优质教育资源。

《开课啦》节目从2017年9月开播至今，足迹遍布上海各区，覆盖上海多所知名小学、初中、高中。节目迎合了时下家长和学生们对优质教育资源的需求，目前已播出的直播节目平均点击率在40万左右，部分点击率突破百万。除在看看新闻APP和PC端同步播出以外，节目还在腾讯新闻、爱奇艺、百度新闻等互联网资讯平台同步播出，一经播出就得到很好的反响。同时，节目制作团队还在部分涉外主流平台上建立专区、进行传播，使海外观众能够同步获取上海的一流教育资源。

通过《开课啦》节目，许多上海青年教师展现了自己的风采和活力，传播了知识，也为教育事业的可持续发展添了一份力。

会上，上海市教育委员会副主任李永智对《开课啦》节目取得的成果表示了肯定。他表示，将传统课堂与新媒体融合，让观众通过手机、电脑收看课堂实况，是《开课啦》节目的一大创新之处，也是公益性教育直播节目的一次有意义的尝试。希望这样的节目形式，能够借助互联网的东风，在新媒体时代更长久地发展下去。

上海广播电视台副台长、融媒体中心主任宋炯明肯定了《开课啦》节目制作团队这一年在节目制作以及分发工作上取得的成绩。他表示，后续《开课啦》产品还将进一步在覆盖五千万用户的百视通新媒体平台和智慧联想等优质平台进行传播。同时，《开课啦》拟与一些公益教育组织合作，将内容传播到偏远地区的学校师生间，向全国展现上海市基础教育质量，展现上海市一线青年教师风采。