中国好人，凝聚奋进力量

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有人曾问：我们年年学雷锋，雷锋当初学的谁？答案就是身边人。
助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲……中央文明办主办的“我推荐我评议身边好人”活动开展10年间，定格了成千上万普通人善行闪光的瞬间。11681人荣登“中国好人榜”，11681个感人故事，刻画着当代中国的道德年轮。
人们身上都有善念的种子，不经意间的善行闪光，都值得被标记呵护，成为映照我们心灵的“光源”。面对瘫痪的婆婆、多病的公公、因见义勇为而落下残疾的丈夫，妻子冯恩珍用爱和责任撑起病残之家的一片天；火车站值班员徐前凯奋不顾身将横穿铁轨的老人推开，自己的右腿却被火车轧断；拾荒老人陈光伟拾荒购书、免费捐献，30多年“捡”出一座免费图书馆……这些凡人善举，或许并不惊天动地，但在他人需要时伸出援手的精神，却释放出非比寻常的力量，激荡起我们的精神共鸣。
榜样的力量是无穷的。有人曾问：我们年年学雷锋，雷锋当初学的谁？答案就是身边人。在湖南望城县委当公务员时，看到县委副书记张光玉艰苦节约、不浪费一丝废铁，才有了雷锋在汽车连放置“节约箱”的后话；入伍当晚生病发烧，营长连夜从卫生队叫来医生为他诊治，还脱下自己的棉大衣给他并送来一床新被子，后来就有了雷锋帮助战友乔安山的故事。正所谓“与善人游，如行雾中；虽不濡湿，潜自有润”，善行出发的原点，往往是身边可触可见的“道德光源”，点燃起持续不断、引人向善的精神火炬。
“一朵鲜花打扮不出美丽的春天。”让更多人向上向善，离不开对好人氛围的营造。习近平总书记在亲切会见年逾九十的全国道德模范龚全珍时，饱含深情地介绍老人的先进事迹并致以崇高敬意；在去年会见全国道德模范代表时，看到黄旭华和黄大发两位道德模范年事已高，站在代表们中间，自然亲切地让他们“到我边上坐下”。总书记用行动为全社会作出了关爱道德模范的表率。
守护好身边的“道德光源”，同样离不开看得见、能管用的制度保障。河北加强对英雄模范人物的奖励力度，甘肃建立诚信“红黑榜”发布制度，四川广安出台帮扶道德模范和“身边好人”的实施办法……各地想方设法帮助道德模范、“身边好人”解决工作生活中的实际困难。在制度层面尊崇道德模范、礼遇身边好人，让好人感受到党和政府的温暖，营造的是“别人有难好人帮，好人有难大家帮”的良性循环。
人生需要信仰驱动，社会需要共识引领，国家需要价值导航。“中国好人榜”上，一张张朴实面孔，一个个感人故事，谱写了一曲曲社会主义核心价值观的生动之歌。面向未来，弘扬“好人精神”，架起核心价值内化于心、外化于行、教化于众的桥梁；凝聚奋进力量，铸造打动人心的“中国文明”，中华民族必将踏着坚实厚重的精神基石，迎来伟大复兴的豪迈壮阔。
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文字来源：人民日报
记者：刘元通
审核：王晓宁 邓植尹
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