中国好人，凝聚奋进力量

榜样的力量是无穷的。有人曾问：我们年年学雷锋，雷锋当初学的谁？答案就是身边人。在湖南望城县委当公务员时，看到县委副书记张光玉艰苦节约、不浪费一丝废铁，才有了雷锋在汽车连放置“节约箱”的后话；入伍当晚生病发烧，营长连夜从卫生队叫来医生为他诊治，还脱下自己的棉大衣给他并送来一床新被子，后来就有了雷锋帮助战友乔安山的故事。正所谓“与善人游，如行雾中；虽不濡湿，潜自有润”，善行出发的原点，往往是身边可触可见的“道德光源”，点燃起持续不断、引人向善的精神火炬。