习近平为何把这个区域组织称为“典范”

新华视点

“上海合作组织成立近17年来，走过了不平凡的发展历程，成为具有广泛影响的综合性区域组织。成员国全面推进各领域合作，在国际和地区事务中积极发挥建设性作用，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。”



——习近平

上合组织青岛峰会将于6月9日至10日举行，这是继2012年北京峰会后上合组织再次回到它的诞生地中国，也是今年中国举行的又一重大主场外交活动。不久前，习近平主席在集体会见上合组织成员国外长时，对上合组织发展作出上述评价。

2018年4月23日，习近平主席在北京人民大会堂集体会见上海合作组织成员国外长理事会会议外方代表团团长。新华社记者李涛摄

上合组织为何被称为“典范”？它与其他国际组织相比，有哪些不同之处？从下面几个关键词中，或许可以找到答案。

“上海精神”

说起上合组织，你可能会经常听到这个词——“上海精神”。那么，究竟什么是“上海精神”？它与上海有什么关系？

2001年6月15日，上海合作组织在黄浦江畔宣告诞生，这是首个以中国城市命名的国际组织。以“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”为基本内容的“上海精神”，被写入成立宣言，成为上合组织成功发展的重要思想基础和指导原则。

2017年6月9日，习近平主席在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳出席上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议并发表重要讲话。新华社记者庞兴雷摄

习近平主席将“上海精神”视为上合组织“赖以生存发展的根基”，认为它“代表了当今国际关系发展方向”，并以非常凝练的语言概括了上合组织的特征：

以平等互信为基础，以互利共赢为原则，以对话协商为手段，以共同发展为目标……

不难看出，“上海精神”与中国外交所倡导的相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系理念在意涵上是相通的，为国与国如何相处提供了思想指引。

“一带一路”

站在世界地图前，读者可能会发现，上合组织成员国多处在古丝绸之路沿线。也正因为如此，共建“一带一路”的倡议从其诞生之日起，就与上合组织有着密不可分的联系。

2013年9月，习近平主席首次提出共同建设“丝绸之路经济带”，就是在上合组织成员国之一的哈萨克斯坦。

五年来，“一带一路”倡议在上合组织所在地区先行先试，成员国积极对接发展战略，提高地区互联互通水平，推动贸易投资便利化，开展国际产能合作，促进民心相通。

这是2016年2月27日在乌兹别克斯坦安格连—帕普铁路卡姆奇克隧道出口拍摄的全隧贯通仪式现场。由中铁隧道集团承建的安格连—帕普铁路卡姆奇克隧道全长19.2公里，为“中亚第一长隧道”，改变了乌境内运输需绕道他国的窘境，对于乌兹别克斯坦改善民生、发展经济和对外联通有着重要意义。新华社记者沙达提摄

从安格连－帕普铁路隧道竣工，到亚马尔液化天然气项目首条生产线投产，从中吉乌三国实现国际道路全程运输，到中哈产能合作形成总额270亿美元重点合作项目清单……秉持共商共建共享的理念，“一带一路”建设在上合组织所在区域取得早期收获。一项项基础设施、产能合作项目，既拉动了当地经济发展，也造福了当地百姓。

这是2018年5月4日无人机拍摄的栈桥和青岛湾。新华社记者郭绪雷摄

各成员国将就共建“一带一路”达成怎样的新共识，是本次青岛峰会的一大看点。

“命运共同体、利益共同体”

经过17年发展，上合组织已成为世界上人口最多、面积最大的区域性国际组织。

未来，上合组织的发展方向在哪里？习近平主席这样指引：

我们需要树立同舟共济、互利共赢的意识，加强合作，联合自强，把上海合作组织打造成成员国命运共同体和利益共同体，使其成为成员国共谋稳定、共同发展的可靠保障和战略依托。

“命运共同体、利益共同体”，看到这两个词，不难想到中国外交的一个重要理念：构建人类命运共同体。可以说，打造上合命运共同体、利益共同体正是构建人类命运共同体的重要组成部分。

这些年，上合组织各成员国携手打击地区“三股势力”、贩毒和跨国有组织犯罪，共同维护地区安全稳定，坚持互利共赢和共同发展，积极挖掘互补优势，不断加强利益融合，在构建命运共同体道路上迈出日益坚实的步伐。

光是下面这组数据就很能说明问题：2013年至2017年，中国从上合组织成员国进口商品累计超过3400亿美元，中国企业对地区国家直接投资累计近150亿美元，中国已成为多数上合组织成员国第一或第二大贸易伙伴。

这是2018年5月4日无人机拍摄的青岛港前湾自动化集装箱码头。新华社记者郭绪雷摄

此次青岛峰会上，习近平主席将同上合组织其他7个成员国、4个观察员国领导人，以及联合国等国际组织和机构负责人一道，共商合作大计，共绘发展蓝图。

记者：潘洁