成长道路上，一定少不了它-小记者采访体验2018钻石接力赛&亲子迷你接力赛有感

孩子的成长道路上，一定少不了它——运动！

运动的好处无须多言，但我还是想分享前一个月发生在我家孩子身上的一件小事。今年的上海国际半程马拉松赛打破传统的一天赛事设置，在赛事前一天举办了少儿迷你马拉松赛，我跟风给家里的小二生报了名。小朋友一听说要跑4.3公里，马上说：“我不去。”活动当天，爸爸带着很不情愿的他前往比赛。在同行小伙伴的带动下，在一路的“加油声”中，小朋友坚持跑到了终点，收获了他人生的第一块奖牌。他兴奋地展示给我看，还要求第二天带到学校去和老师同学分享，发自内心的愉悦与自信写在脸上。他说：“妈妈，以后有跑步比赛都帮我报名！”

2018国际田联钻石联赛-上海站于5月12日在上海体育场举行，比赛前一周，设置了4人同行的“2018钻石接力赛”。新闻晨报学记团和晨报海敏思教育联手，邀请小记者前往观摩与采访，并和家长们一起走上赛道进行亲子接力赛。他们有何收获和感受呢？请看小记者的报道。

一次难忘的跑步经历

晨报小记者 吴柔嘉（上海晋元高级中学附属学校 三年级）

星期天，我和爸爸妈妈又一次去参加晨报小记者活动——采访“2018钻石接力赛”，我和爸爸还要参加一场亲子接力赛。

到了活动场地，领队和我们介绍了一下什么是钻石接力赛。钻石接力赛一共是4人接力。第一人跑4圈1600米；第二人跑3圈1200米；第三人跑2圈800米，这名队员一定要是女生；最后一人跑1圈400米。而我和爸爸参加的是一个简短版，每人只要跑100米。

比赛前，教练先让我们做热身运动，并带领我们练习了交接棒，然后两个家庭分为一组，要求小朋友跑第一第四棒，大人跑第二第三棒。我和一个穿蓝色衣服的小姐姐以及她妈妈分在一组。小姐姐第一棒，她妈妈第二棒，我爸爸第三棒，我跑第四棒。

比赛马上就要开始了。站在跑道上时，我非常紧张，东想西想。担心如果爸爸把棒交到我手里时，已经是最后一名怎么办，我还可以追上吗？“砰”的一声，发令枪响了。远远的，我看见一个小蓝点飞快地移动，耶！我知道是我们这组的蓝色小姐姐。她一路领先，顺利把接力棒传给了她妈妈。第二棒里面有爸爸选手，小姐姐的妈妈虽然已经跑得很快了，但还是被一位爸爸追上，位居第二。接着我看见我爸爸从一个小黑点渐渐变大，他很卖力地挥动手臂，快速跑着，双腿交替就像自行车轮子这么快，很快就超过了之前的选手，变成第一名。我好激动，这次爸爸还是很给力的。当爸爸跑近我，我紧张地忘记了慢慢往前跑，就直接原地交接棒了。拿到棒子，我就飞奔起来，我能感觉到我旁边的姐姐紧跟其后。全场的欢呼声、呐喊声，此起彼伏，我什么都不想，向前猛冲，把旁边的姐姐渐渐甩到了后面。但是第五跑道的是位大哥哥，快到终点时，他还是超过了我。最后，我获得了我们这组的第二名。

记者点评：

这篇文章的亮点在于对比赛过程的描写，细致而有画面感，还用了“借代”、“比喻”等多种修辞手法，有很强的代入感。老师对文章的前半部分做了比较大的删减，去除不重要的过程交待，突出主体。原文的结尾写到了老爷爷老奶奶选手，也是冲淡了文章的主题，所以删除了。小记者可以再想一想，如何结尾更好？

跑一场亲子接力赛

晨报小记者 李修乐（上海市民办阳浦小学 三年级）

小朋友们，你们喜不喜欢跑步呢？今天我来带你们走进“2018钻石接力赛”现场，感受比赛的氛围，跑一场亲子接力赛。

我们的教练，来自肯尼亚。他鼻子笔挺，头发很短，中等身高，身材匀称。教练告诉我们，他是一名运动员，每天早上都坚持起来跑步。“你是怎么喜欢跑步的呢？”我好奇地问。他回答说，本来他不是跑步运动员，高中时有一场三千米的跑步比赛，由于参赛的选手当天生病了，教练让他代替参加比赛，结果他竟然得到了一个不错的名次。从那时开始，他认为自己挺有跑步天分的，就每天早上跑10公里，然后去上学，放学后，再跑10公里，就这样每天坚持不懈地训练，终于成为了一名运动员。

正式比赛前，教练教了我们几个热身方法，首先是拉伸运动，把韧带拉松，然后是转体运动和弓步压腿。大家原地热身后，再学习如何交接棒。交接棒的方法是，递棒的人用右手递，接棒的人在后面的人快到时先慢慢往前跑一小段，左手放在身后接棒。等接到棒就可以奋力向前了。不得不提一下，这根接力棒比我想象中轻多了，好像是什么特殊材质，握在手上感觉不到分量。

终于轮到我们上场了！我们每四人一组，分别有属于自己的号码牌，我将它贴在了胸前。由于时间和身体素质等原因，我们每人就跑100米。最后虽然我们组没有取得胜利，但仍然得到了一块奖牌，我看着自己的奖牌，可自豪了呢！

这时赛场另一边，最后两组比赛也如火如荼地展开了，有一组竟然仅用了11分30秒就跑完了4000米，真是飞速啊！

看着运动员们奋力拼搏的样子，我深深体会到：无论做什么事，都需要持之以恒的坚持。

记者点评：

看得出来，这位小记者非常认真，带我们回顾了采访的全过程。但是平均用力，就会让文章显得平铺直叙，没有重点和亮点。所以，老师给你做了删改，把亲子接力赛作为“主干”，裁剪掉其他的“枝蔓”。这样，标题也不会想不出来，成为“钻石接力赛采访记录”，而是落在亲子接力赛上。

我跑，我快乐

晨报小记者 黄靖轩（上海世界外国语小学 一年级）

5月6日下午，上海体育场迎来了一场激烈紧张的接力赛预选赛！我们晨报学记团的小记者组团前往采访。

本次比赛中表现非常亮眼的是“老当益壮队”，他们的年龄都超过60岁。他们此次的目标是顺利完成比赛，争取获得好成绩。爷爷奶奶们在比赛中充满着自信和从容，场外的观众被他们的坚持与参与精神所鼓舞，一起高声呐喊为他们加油与助威。

最后，轮到我们小记者们闪亮登场。我们不仅在赛前学习了很多接力赛的规则和接棒窍门，而且亲身体会到跑步前的紧张与奔跑中的快乐。

比赛在每一个人心中播种了一颗热爱运动的种子。运动让你我成为朋友，让我们快乐、健康地成长。

记者点评：

小学一年级学生刚刚学习写作，不求长，但求文字通顺，叙事清晰。这位小记者主要写了“老当益壮队”和自己上场比赛的感受，是一次很好的练笔。老师建议，第三段可以再做修改，“闪亮登场”后面的叙述太概括笼统了，可以有一些具体的描写。

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